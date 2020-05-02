圖片版權 Reuters Image caption 洛杉磯是美國第一個向全市居民免費提供冠狀病毒檢測的大城市。

美國洛杉磯市向全體居民提供免費的新型冠狀病毒檢測，無論他們是否有症狀。

在洛杉磯縣報告2019新冠病毒疾病（COVID-19）單日最高的新增確診病例數字之後數小時，洛城市長埃里克·加塞蒂（Eric Garcetti）宣佈了這一消息。

在此之前，由於檢測設備有限，只有關鍵工作人員和有症狀者才能接受檢測。

與此同時，加利福尼亞州下令奧蘭治縣（Orange County）的所有海灘關閉。

加州是美國人口最多的州份。雖然當地一部分海灘已經關閉了數星期，但有一些仍然開放，只不過須遵守社交距離規則。

過去的周末，位於洛杉磯南邊的該縣擁擠的海灘照片令州長加文·紐森（Gavin Newsom）發出警告，指部分日光浴者的行為有可能會令多個星期以來限制冠狀病毒擴散的工作白費。

洛杉磯疫情狀況

洛杉磯縣目前幾乎佔了整個加州確診病例總數的一半。該州目前報告超過4.8萬宗確診病例，超過1900人死亡。

加塞蒂4月30日在推特（Twitter）上宣佈「洛杉磯現在是美國第一個提供COVOD-19免費檢測的大城市」之後，敦促洛城所有居民做好凖備。

與此同時，美國媒體預期，州長紐森將簽署行政命令，關閉全州所有海灘和公園——此前一份在該州各警察局長中間傳達的備忘錄顯示了這一消息。

不過，紐森將命令限制在奧蘭治縣的海灘，表示「我們將會在本州的這一片區域進行強制關閉」。

海灘將被關閉，直至另行通知，但他補充說，他希望這一命令不需要維持太長時間。

圖片版權 Getty Images Image caption 周末，社交距離令下，加州一些海灘擠滿人的照片令政府官員擔憂。

加州是美國最早實施全面限制的幾個州之一，在上月下令居民「留在家中」，以阻止新冠病毒蔓延。

紐森在近日表示，距離放寬部分限制仍然有長達數星期的時間。

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分析：一個嚴峻的階段

BBC記者索菲·朗（Sophie Long）發自洛杉磯

洛杉磯市長埃里克·加塞蒂宣佈免費檢測之前的幾個小時，這裏剛剛迎來了一個嚴峻的階段性進展——洛杉磯縣錄得了自全球大流行以來單日最多的冠狀病毒新增確診病例，哪怕入院的人數和檢測呈陽性的人員比例仍然維持穩定。

埃里克·加塞蒂敦促所有洛城人做好凖備。「知道自己不能傳染給周圍的人，這種內心平靜是無價的，」他說。很長時間以來，加州的領導層都將2019冠狀病毒疾病檢測規模的擴大視為重要的里程碑之一，而且是在居家隔離措施作出調整之前，必須先做到的一步。

有近1000萬居民的洛杉磯縣仍是加州的冠狀病毒疫情重災區，在全州近5萬宗確診病例當中佔據近一半，但是現在，那個重要的里程碑已經快要出現了。

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