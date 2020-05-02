肺炎疫情：世衛組織回應譴責，稱處理疫情「未浪費時間」

圖片版權 Reuters Image caption 譚德塞說，世衛組織「嚴重」關切病毒在衛生系統較弱的國家加速傳播時可能造成的影響。

世界衛生組織對其應對疫情不利的批評做出回應，稱該組織在病毒爆發初期「沒有浪費時間」。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，該組織在1月30日宣佈該病毒構成國際關注的突發公共衛生事件時，已經「給了世界各地足夠的反應時間」。

當時中國報告了82例病例，沒有死亡人數。如今，全球記錄的病例超過320萬，死亡23.4萬人。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，世衛組織對病毒的回應「確實搞砸了」，並指責該組織偏向​​中國。美國是世衛組織最大的資助國，特朗普已經表示將停止向世衛組織提供資金。

在周五的新聞發佈會上，譚德塞針對組織受到的指責做出強硬辯護。他堅稱，世衛組織在宣佈病毒構成國際關注的突發公共衛生事件之前，有效利用了那段時間，包括訪問中國以更多地了解病毒起源。

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譚德塞證實，在宣佈病毒構成國際關注的突發公共衛生事件三個月後，該定性依舊存在。該聲明是在「非常」事件下做出的，需要全球做出回應。

譚德塞說，世衛組織「嚴重」擔憂病毒在衛生系統較弱的國家加速傳播時可能造成的影響。官員稱，他們已經看到這些國家的情況令人加劇擔憂，包括海地、索馬里和蘇丹。

世衛組織還敦促各國放寬隔離措施的範圍，並謹慎行事。世衛組織強調，如果封鎖措施放鬆，要加強監測潛在的新一輪暴發。

當被問及與美國的關係時，譚德塞稱，聯合國機構要與美國「不斷保持聯繫」。

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美國總統特朗普周四在白宮記者會上表示，他看到過新冠病毒起源於中國實驗室的證據。

世衛組織緊急情況負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan）在周五談到了這種說法。他說：「關於病毒是否在武漢起源，我們反覆聽了許多研究（遺傳）序列的科學家給出的報告，我們確信這種​​病毒是自然產生的。」

譚德塞還說，了解有關動物宿主的更多信息，以及該病毒如何從動物傳給人類「非常重要」。

中國外交部駁斥了實驗室洩漏病毒的說法，並批評美國應對新冠病毒的措施。

特朗普有關新冠病毒起源於中國實驗室的言論被指與美國情報機構的說法不符。就在周四當天，美國國家情報總監辦公室表示，仍在調查疫病的起源，已經確定新冠病毒「並非人造或基因改造而成」。