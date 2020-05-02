英國疫情影響大學財政 中國留學生或銳減

Image caption 包括牛津劍橋大學在內的英國大學2020年秋季的招生都受到新冠疫情影響。

英國各大學已經要求英國政府提供緊急融資至少20億英鎊，以維持學校運作。

近期的英國文化教育協會（British Council，簡稱BC）針對中國學生的調查顯示，英國疫情及隨之產生的問題，讓高達39%的原計劃留學英國的中國學生猶豫不決。

一些英國大專院校為了應對收入大幅降低的狀況，已經計劃裁減學校員工，有學校領導則主動表示減薪，以期幫助學校渡過難關。

Image caption 雅思申請表

大學財政壓力

英國大學和學院聯盟（The University and College Union, UCU）預計，因為受新冠病毒疫情的影響，英國大學2020年秋季招收新生人數可能不足，預計可能導致英國各大專院校光學費損失。可能高達25億英鎊。

其中以地區劃分可能減少的學費包括，來自非歐盟國際地區減少15億英鎊，來自歐盟的減少3.5億英鎊，來自英國本土學生減少6億英鎊。

如果疫情持續，大學將收入急劇減少，英國各大學可能將裁減約3萬個大學工作崗位。

威爾士的卡迪夫大學校長裏奧丹教授已經發出一封致該校員工的信，表示因為新冠病毒疫情導致的影響，新學年一年級新生人數較往年可能大幅降低21%。而主要是因為國際學生減少，該大學新一學年的收入可能銳減20%，約1.1億英鎊。

裏奧丹校長表示，該大學有可能要裁減1200名大學所僱的員工。他自己本人已經表示將主動減少20%的工資收入，該校董事會其他成員也已同意減薪10%。

Image caption 全身防護服的留學生登上回中國的飛機

中國留英學生

根據英國文化教育協會（British Council，簡稱BC）的最新統計數據，2019年英國在中國大陸發放的學生簽證高達115014件，同比增長超過20%，佔到英國留學的全球學生簽證總量的45%。

但該機構2020年3、4月初針對中國學生在新冠病毒疫情下出國留學計劃調查的結果顯示，英國疫情及隨之產生的問題，讓高達39%的原計劃留學英國的中國學生猶豫不決。

在影響留學生決定的因素中，排在前3位的主要原因是個人安全，健康和財務狀況。

進入5月份後，英國疫情雖然出現拐點但尚未結束，已經影響到原來計劃5、6月份抵達英國進入語言預科學校的學業行程。

而自從2月份開始到5月份，中國大陸雅思考試連續取消，也給中國大陸學生申請留學英國造成困難。

據英國大學機構公布的數據，因為新冠疫情的影響，教育行業目前已經因為學生離開校園取消餐飲宿舍和會議等活動損失了大約7.9億英鎊。

據BBC看到的英國羅素集團的一份內部郵件警告說， 2020年秋季開始的新學年英國大學的收入可能下跌1/4。