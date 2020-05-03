金正恩「露面」不久 朝鮮韓國軍人在邊界非軍事區交火

  • 2020年 5月 3日
韓朝邊界 圖片版權 Getty Images
Image caption 韓朝邊界戒備森嚴的非軍事區

朝鮮和韓國軍隊在邊界非軍事區內罕見交火。

韓國軍方說，韓軍中部前線地區的監視哨所被朝軍發射的數枚槍彈擊中，之後韓軍向朝方開火、示警。

朝鮮方面還沒有就此置評。

韓朝邊界雙方交火事件非常罕見，上一次還是在2017年。

此前一天，平壤報道，金正恩在從公眾視野消失21天後首度露面。過去一個星期，有關朝鮮領導人健康狀況的傳聞、猜測引發世界普遍關注。

發生了什麼？

韓國軍方說，當地時間5月3日上午7時41分許，韓軍哨所被朝軍發射的數枚槍彈擊中。

執勤官兵隨即檢查哨所周邊地區，發現外牆有4處被擊中的痕跡及彈頭。

隨後韓軍向朝方兩次開火示警，每次發射10多枚子彈，然後進行廣播敦促朝方停止射擊。

韓國方面稱，射擊沒有造成傷亡或財產損失。

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Image caption 2018年底，韓朝軍人在邊界握手。過去兩年雙方致力化解緊張

「蓄意挑釁可能性不大」

韓國官方通訊社韓聯社報道稱，韓國軍方初步認為，朝軍蓄意發起挑釁的可能性不大。

目前並不清楚，現階段韓國軍方是怎樣做出這樣定性的。

韓國媒體報道還透露，韓國軍方正結合當時的天氣情況、朝方動向等多種因素進行綜合分析。

韓國軍方官員說，此前並未發現朝軍有「異常動靜」。

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Image caption 平壤報道，5月1日金正恩為一座新建化肥廠剪彩

分析：時機值得關注

BBC駐首爾記者勞拉·比克爾（Laura Bicker）

就算（開槍）只是事故或是誤判，事件至少表明，在防衛森嚴的非軍事區，保持冷靜對防止事態惡化至關重要。

如果這是朝鮮更多出於戰術考慮做出的決定，那就要另當別論了。

時機值得關注。事件發生之前24小時，朝鮮領導人金正恩在從公眾視野消失21天之後首次露面。

過去幾個月，朝鮮境內多次展開軍事演習，平壤官方媒體說，這是為了提升實戰應對能力。

過去平壤曾使用過用升級達到降溫目的的做法。

兩國領導人文再寅和金正恩峰會後的過去兩年中，韓朝雙方都努力爭取化解緊張。

2018年雙方簽訂《九一九韓朝軍事協議》，「蓄意開火」屬於違背軍事協議的行為。

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Image caption 2018年4月，非軍事區內，韓朝兩國領導人品茶議政

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