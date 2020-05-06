讓大自然成為撫慰和改善你心情的良方

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在世界多地仍處於新冠疫情封城和半封城的狀態下，人們或許更加認識到公園綠地和大自然對人們精神健康的重要性。

那麼，大自然真能改善我們的心情嗎？它是怎樣做到的呢？

BBC記者艾米麗·卡斯瑞爾（Emily Kasriel）說，疫情迫使許多人居家工作，許多人開始注意到從前不太留意的大自然，以及自己所居住周邊環境的一草一木。

根據谷歌搜索趨勢顯示，人們對園藝興趣大增。 在全球範圍內，在線搜索花土和種子的次數比一年前翻了一番。

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大自然為什麼對我們身心有益？

已經有越來越多的研究證據顯示，大自然能給人們心理健康帶來許多有益影響。

英國埃克塞特大學（又稱艾希特大學，the University of Exeter)的懷特博士說，即使接觸大自然10分鐘，例如感受微風拂面或是沐浴在陽光中就能降低人體的壓力。

懷特說，如果我們能夠沉浸在美麗的風景中，比如置身在豐富的海岸線或是物種多樣的野生森林中，當然效果就更好。

接觸大自然會讓人們身心愉悅，充滿活力。同時，也會讓人感到生活更有意義和目標，做起事情來也更容易和順手。

美國斯坦福大學的戴利博士利用這些證據幫助世界銀行以及全球城市政府部門在制定政策時，將自然環境融入到城市建設中來。

幾個世紀以來，跟自然有關的一些人類活動，例如園藝和農耕，一直被世界各地用來作為心理健康治療的一部分。

在英國，包括倫敦和利物浦等許多城市的家庭醫生已經開始用「自然」當藥方來治療抑鬱和焦慮症的患者。

BBC著名電視園藝節目《園藝世界》（Gardening's World）的主持人蒙蒂·唐（Monty Don）曾不止一次公開談論過自己的抑鬱病情，並稱是園藝拯救了他。

蒙蒂稱，泥土給他帶來的癒合好於任何藥物。

有實驗顯示，即使遠程享受自然都會對身心有益，包括觀看有關自然的視頻和實時轉播節目。

專家說，其中大自然的聲音具有喚起人記憶的特殊能力。

比如，無論你是親身體驗還是通過有關電影或節目來傾聽海浪或森林鳥叫的聲音，都會提升你的各種感官，有利健康。

英國謝菲爾德大學的喬根森博士認為，看到動植物不懼嚴冬頑強的生存，那種輪迴的節奏和重生也可以給人們帶來希望，幫助人們應對生活中的種種不幸。

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為什麼自然會產生如此積極影響？

戴利博士解釋說，大自然的神奇力量就在於它可以消除我們的壓力。當你看著微波粼粼的漣漪、天上飄過的白雲足以讓你暫時從不斷的反思、自責和絶望中脫離出來。

研究人員說，大自然對人類具有這種讓我們著迷的能力。

比如，照料一顆植物可以讓我們認識到自己強大的撫育力量，而當植物茁壯成長時又能帶給我們一種成就感。喬根森博士說，這對那些精神健康狀況不佳的人尤其重要。

蒙蒂則表示，當你種下東西的時候，就是在這個雜亂無章、充滿壓力、甚至有時非常可怕的世界中投資了一個美麗的希望。

懷特博士表示，如果我們每個星期能有2個小時接觸大自然，就能最大限度的從中受益。

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同時他指出，我們使用的感官越多，帶來的好處也越大，也就是說不光是只注重你的視覺和聲音，而且要充分利用嗅覺、觸覺和味覺。

專家們還總結了以下一些多貼近大自然的建議：