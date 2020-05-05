肺炎疫情：BBC揭秘新冠病毒如何傳入中東

Image caption BBC阿拉伯語部分析了飛行數據，採訪了馬漢航空內部人士之後，披露該公司如何違反了政府的某些飛行禁令。

英國廣播公司BBC展開的調查發現，數個國家對伊朗實行航班禁飛令後，伊朗的馬漢航空（Mahan Air）繼續運營，造成新冠病毒在中東地區蔓延。

BBC阿拉伯語部通過分析飛行跟蹤數據，並向馬漢航空內部人士了解情況後披露，儘管政府實施禁飛令，但在今年1月底至3月底之間，馬漢航空仍然繼續在伊朗、伊拉克、阿聯酋和敘利亞之間飛行了數百個航班。

所有這些國家都實施禁飛令，但都特許馬漢航空公司航班降落。

伊朗在1月31日暫停了往返中國大陸的航班，當伊朗成為中東地區新冠病毒疫情最嚴重國家之後，2月和3月一些國家隨後也禁飛了來自伊朗的航班。

儘管如此，馬漢航空還是繼續運營，引發批評認為這是置乘客與機組人員的安全於不顧。機組人員擔心這有可能把病毒傳給親人傳到伊朗，但他們被禁止對外講話，還受到威脅如果膽敢透露內情將被刑事檢控。

BBC就此曾聯繫馬漢航空要求回應，但至今還沒有收到答覆。

馬漢航空簡介

馬漢航空是一家伊朗私營航空公司。

該公司說擁有55架飛機，平均年運送旅客500萬人次，飛往世界66個目的地。

該公司與伊朗軍方下屬的頗有權勢的伊斯蘭革命衛隊有關聯。因此，該公司過去也曾受到審查——2011年，美國曾制裁該公司，指控它為伊朗革命衛隊運輸武器和關鍵人員。

該公司支持伊朗在敘利亞、黎巴嫩和伊拉克的行動，所有這些國家都與伊朗革命衛隊有關聯。

不顧健康指引

圖片版權 Rudi van Goch - Aviation Videography Image caption 馬漢航空說擁有55架飛機，平均年運送旅客500萬人次，飛往世界66個目的地。

綜合飛行數據以及在黎巴嫩和伊拉克的消息來源所提供的情況，BBC阿拉伯語部可以確認這些國家的第一批新冠病毒（COVID-19）感染者搭乘的是馬漢航空的航班。

2月19日，一名伊朗學生乘搭馬漢航空W55062航班從伊朗首都德黑蘭飛往伊拉克城市納傑夫（Najaf）。2月24日， 據報他是伊拉克確診感染新冠病毒的第一人。

2月20日，一名41歲黎巴嫩婦女從庫姆（Qom）朝拜回來搭乘馬漢航空W5112航班從德黑蘭到黎巴嫩首都貝魯特。第二天，她被報道是黎巴嫩確診感染的第一人。

這些感染病例讓伊拉克和黎巴嫩都感到非常憤怒，但是馬漢航空的航班還是繼續運營。

2月20日，伊拉克政府暫停了往返伊朗的所有航班。不過，BBC披露在此禁飛令之後，至少仍然有15個航班繼續飛往伊拉克，並得到了伊拉克政府的批准。這些飛機上搭載的很多乘客是伊朗到伊拉克各聖地的朝拜客。

圖片版權 BBC Arabic Image caption 馬漢航空是伊朗最的大航空公司。

伊拉克政府在發給BBC的聲明中表示，這些都是接載國民返鄉的航班，獲得伊拉克民航管理局的批准。他們表示，伊拉克到伊朗的航班還將繼續，不過伊朗旅客入境伊拉克受到限制。

中國伊朗疫情高峰繼續運營

BBC調查顯示，在中國新冠病毒疫情高峰期，馬漢航空繼續在伊朗和中國北京、上海、廣州和深圳這四大主要城市之間運營。

圖片版權 BBC Arabic Image caption 馬漢航空公司的員工受到威脅，如果公開談論他們對疫情安全的擔心將會被刑事檢控。

伊朗1月31日實施禁令，停飛往返中國的航班，馬漢航班獲特批不必遵守禁令。

馬漢航班在中國社交網站上的照片顯示，1月底至4月20日期間有6個航班用於援助行動，確認4個航班用於從中國疏散伊朗公民，最後航班的日期是2月5日。

儘管伊朗禁止飛往中國，分析飛行數據以及與馬漢航空公司的官宣對比參照，BBC調查顯示在該日期之後共飛行了157個航班。

當其他航空公司停飛，飛行數據顯示從1月31日至4月20日，馬漢航空是唯一一家繼續在伊朗和中國之間直航的航空公司。

在伊朗疫情高峰時期，馬漢航空還繼續發揮重要作用，把旅客運載到伊朗以外國家。

3月8日敘利亞正式停飛往返伊朗的航班。不過，這一禁飛日期之後，馬漢航空繼續飛了8個航班。

馬漢航空還安排37 個航班去迪拜，19個航班去土耳其，另外18個航班去其他目的地，其中包括馬來西亞和泰國。

在此期間，還有其他航空公司仍然進出伊朗，但是馬漢航空是唯一一家如此大規模運營的公司。

圖片版權 BBC Arabic Image caption 馬漢航空與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯。

BBC獲得的證據顯示，乘務人員被禁止透露馬漢航空在傳播病毒過程中所扮演的角色，儘管這讓人越來越擔心。

根據馬漢航空內部可靠渠道消息，到2月底，馬漢航空有超過50個乘務人員有明顯的病毒感染症狀。有乘務人員通過社交媒體抱怨他們沒有獲得任何專門的防護衣物。

2月27日，馬漢航空的工作人員第一次公開講話。 刊登在《東方日報》（Shargh Daily）上的一篇文章報道馬漢航空的員工擔心，他們從中國返航後沒有被允許有足夠的時間自我隔離。

4月18日，馬漢航空1300名工作人員簽署公開信，指控公司對危機處置不當。這封發表在Avia News上的公開信還說，航空業組織——國際航空運輸協會（IATA）推薦使用防護設備，但是機組人員要求獲得防護設備的呼聲卻一直沒有得到回應。而且他們要面對將病毒帶回家帶回國的指責。

BBC獲得的一份馬漢航空員工保密協議威脅說，如果員工公開講出他們的擔心將會被刑事檢控。

馬漢航空公司和那些禁止伊朗航班進入卻允許馬漢航空降落的國家都謝絶了BBC的採訪要求，不願置評。