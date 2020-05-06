肺炎疫情中製造傳播假消息的七種人

關於新型冠狀病毒的陰謀論、虛假信息和憶測在社交媒體上泛濫，但是謠言是誰造的？又是誰散播的？

BBC Trending的記者瑪麗安娜·斯普靈（Marianna Spring）調查了在疫情期間數以百計的誤導信息，了解虛假消息背後都是誰，以及是什麼驅使他們這樣做。以下是會製造和散播假料的七類人：

惡作劇

一條WhatsApp上的語音信息聲稱政府要在溫布利大球場（Wembley Stadium）做一個巨型千層麵（Lasagna）給倫敦人食用。你會以為沒有人會被騙，但是有些人就是沒看明白這是個玩笑。

舉一個稍為嚴肅一點的例子，一個頑皮的人做了一個假截屏，顯示政府通知接收者，指其由於離家次數太多而被罰款。他認為這樣很好笑，可以嚇唬一下那些違反居家令的人。

他鼓勵自己的粉絲在Instagram上轉發，然後這張圖片又傳到了一個當地的臉書（Facebook）群組，又在那裏被一些居民轉貼了出來，有一個人就信以為真了。

「我不是真的想製造恐慌，」這個搞惡作劇的人說，他不願透露真實姓名，「但是如果他們能相信社交媒體上的一張截屏，他們就真的需要重新評估一下他們在互聯網上消費信息的方式了。」

騙子

另一些自稱是政府或者地方政務機構的虛假文字信息，來自一些想要借全球疫情賺錢的騙子。

事實核查慈善機構「Full Fact」在3月調查過這樣的一個騙局，信息聲稱政府在向人們發放救濟金，並索要銀行賬戶信息。

這條詐騙信息在臉書上流傳。由於它是以文字信息的方式傳播的，因此很難徹底查清是誰在背後製造這些假消息。

騙子最早在二月就已經開始通過有關病毒的假消息來騙錢，當時是用電郵告訴人們可以「點擊查看冠狀病毒治療評價」，或者說他們因疫情爆發而有權利退稅。

政客

假消息並非只是來自於互聯網的黑暗角落。

上星期，美國總統特朗普就問過，用紫外線照射病人身體或者注射消毒劑是否可以幫助治療冠狀病毒。他這是在猜想，並且斷章取義。

之後，他聲稱這些評論是在諷刺，但此後確實有人打熱線電話詢問有關使用消毒劑治療的事宜。

不僅美國總統是這樣。中國外交部一名發言人鼓吹說2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能是由美軍帶進武漢的。 在俄羅斯國家電視台，關於疫情爆發的陰謀論會在黃金時段討論，也會出現在親克里姆林宮的推特帳戶上。

陰謀論者

冠狀病毒的不確定性為陰謀論創造了完美溫牀。

一個來歷不明的假消息說，參加英國一次疫苗試驗的首個志願者已經死亡。這一消息在很多反對疫苗的陰謀論臉書專頁上傳播，而它是杜撰的。

YouTube上有一些後來被刪除的大衛·艾克（David Icke，著名的陰謀論者）訪問，也在散播假消息說5G網絡與冠狀病毒有關。艾克也出現在一家倫敦電視台上，此事被發現是違反了英國的廣播守則。他的臉書專頁之後被刪除，原因是發佈了「可能導致身體傷害的假衛生信息」。

陰謀論還導致了很多5G網絡的桅桿被攻擊。

內部人士

有時候，假消息會來自一些看似可信的消息源——醫生、教授或者醫院員工等。

但是很多時候，這些「內部人士」根本就不是真的。

一名來自西薩塞克斯（West Sussex）克勞利鎮的一名女子傳出一條語音信息，作出令人恐慌——卻完全沒有根據——的可怕預測，指有大量年幼和健康的人會死於冠狀病毒感染。她聲稱自己在急救中心工作，有內部消息。

她不回應置評請求，也不提供她的工作證明，所以我們不知道她是不是真的是一個醫務工作者，我們只知道她那條語音信息是無中生有。

親戚

那條令人害怕的語音信息，還有其他很多假消息，都能夠廣泛傳播，因為它會令人們擔心，然後人們又會將信息轉發給朋友和家人。

這當中就包括丹妮埃麗·貝克（Danielle Baker），埃塞克斯郡育有四個孩子的母親。她在臉書上轉發了一條消息，「以備它萬一是真的」。

「一開始我有點擔心，因為它是一個我不認識的女人髮給我的，」她說，「我轉發是因為我和妹妹都有同樣年幼的嬰兒，也都有稍大一點的孩子，我們家裏全都有高風險。」

這些人是想要幫助大家，也覺得自己是在做一些積極的事情。不過當然，這不等於他們轉發的消息是真的。

名人

不僅是你媽媽或者叔叔，名人也會幫著將一些誤導信息帶進主流視野。

歌手M.I.A.和演員伍迪·哈里森（Woody Harrelson，活地·夏裏遜）就是其中兩個將5G冠狀病毒陰謀論傳播給自己數十萬社交媒體粉絲的人。

路透社研究院（Reuters Institute）最近一份報告就發現，明星在假消息的網絡傳播當中扮演了重要角色。

一些人在傳統媒體上也有很大的平台。主播埃蒙·霍姆斯（Eamonn Holmes）就曾因為在英國獨立電視台（ITV）的《今晨》（This Morning）節目中似乎給了5G陰謀論一些可信性，而受到批評。

「我不接受的是主流媒體立刻就將它打下去，說它是假的，但他們並不肯定它是假的，」他說。

霍姆斯之後道歉，英國通訊管理局（Ofcom）也向ITV「發出指引」，稱該評論「判斷力差」。

*插圖作者：西蒙·馬丁（Simon Martin）；聯合報道：奧爾加·羅賓遜（Olga Robinson）