新冠肺炎：曾預測大瘟疫 美國女子描繪後疫情時代

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美國人勞裏· 加勒特（Laurie Garrett）曾成功預測了新冠病毒，為此西方許多人把她稱作先知卡桑德拉（Cassandra，希臘神話中的一位女先知，成功預測了特洛伊的滅亡，但她的預言和警告卻沒有人聽）。

那麼，加勒特對大疫情後的時代又是如何預測的呢？

如果簡單概括一下，情形並不樂觀：死亡還將持續數年，許多人將會發洩不滿和憤怒。

《紐約時報》的專欄作者布魯尼（Frank Bruni)說，加勒特不僅預測了艾滋病病毒的影響，而且還對更多傳染病在全球的出現和傳播有先知先覺。

Image caption 1996年，加勒特還因為對扎伊爾的埃博拉報道獲得了普利策獎。

誰是加勒特？

加勒特是美國知名女記者，普利策獎得主。她被人稱為那個預見「新冠病毒的卡桑德拉」。

加勒特在1994年出版的一部暢銷書《逼近的瘟疫》（The Coming Plague），以及之後相繼出版的書作和TED演講中，對我們現在所經歷的這個大瘟疫曾提出過嚴厲的警告。

加勒特預見了這個大瘟疫的出現。

早在1990年代初期，加勒特就因其對艾滋病的出色報道而引人矚目。1996年，她還因為對扎伊爾的埃博拉報道獲得了普利策獎。

加勒特曾任哈佛大學公共衛生學院的研究員，並是美國外交關係委員會成員。她還擔任過2011年美國電影《傳染病》（Contagion)的諮詢顧問。

既然加勒特成功地預測了像新冠這樣的大瘟疫，那她又是如何看後疫情時代的社會呢？

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後疫情時代預言

首先，她對所謂神藥瑞德西韋（remdesivir）以及疫苗何時能問世並不樂觀。

加勒特認為新冠危機仍會持續很長一段時間，同時對疫苗明年就能派上用場表示懷疑。

她預測，需要大約3年時間才能恢復正常，而且這是最好的結果。

加勒特表示，疫情會像潮水那樣一波一波的漲落，而不是像海嘯那樣突然來襲，但隨後又全身而退，至少在美國是這樣。

加勒特說，新冠疫情將改變人們的思維方式以及生活的諸多層面。這其中包括重新審視旅行是否重要、面對面的商業會議以及大眾交通的必要性問題。

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9.11效應

這是否意味著回歸正常已經成為一種夢想了呢？

對此，加勒特表示你不需要往遠處看，只要看看美國9.11 恐襲後的世界就可以找到答案。

她說，9.11後包括美國在內的許多國家反恐已經成了一種「新常態」。它影響了人們的一切，從上飛機的安檢、到平時工作進辦公室大樓等等。

因此，加勒特說後疫情時代也是如此。人們會預期和經歷巨大的變化，以及我們如何去適應這些變化。

而從政治層面上，加勒特預言，如果此次疫情進一步加劇美國的貧富差距，即富人更富、窮人更窮。那屆時可預期的不僅僅是現在的四分之一失業大軍，還可能出現群體不滿所造成的政治動蕩。