圖片版權 Reuters Image caption 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

新冠疫情全球傳播的巨大震蕩波徒然加劇了中美矛盾，也增加了包括歐洲國家在內所有美國傳統盟友必須選邊站隊的壓力。

歐洲國家何去何從，會否選擇與美國同步與中國經濟脫鉤也成為各方關注的焦點話題之一。近日，美國與歐盟之間就中國問題出現過「論戰」。

歐美官方立場

美國《紐約時報》最近曾有一篇報道指責歐盟在中國壓力面前「屈服」，修改涉疫報告，把「中國在全球散佈假消息」，「不實指控法國政客」等內容刪除。歐盟外交主管博雷爾（Josep Borrell）則反駁了美國媒體的指責，否認歐盟屈從來自中國的壓力。

歐盟外交專員博雷爾在接受法國《星期日報》採訪時說，新冠疫情全球蔓延加劇了美國和中國的互相指責。他說，在推行多邊主義方面，歐洲和中國立場一致，不過他強調說中國和歐洲在全球治理理念方面並不一致。他同時還批評了特朗普總統反對多邊主義以及美國優先的看法。

圖片版權 Getty Image Image caption 有觀點認為，在疫情過後，跨國企業可能會出於分散風險的考慮，把部分產能遷出中國。

在同樣問題上，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也曾表示，「我們希望多邊主義，希望公平貿易，維護建立自規則基礎上的秩序，因為我們知道這對我們所有人都有益。」

另外，歐洲外交關係委員會的專家格文（Richard Gowan）和多爾金（Anthony Dworkin）也認為，即使脫歐的英國也會支持多邊主義，支持歐洲在諸如聯合國等國際組織中協調合作。

歐美聯手

有分析人士指出，在美中為爭奪國際影響力而激烈角逐的同時，歐盟長期堅持促進多邊主義，是希望能在全球事務中發揮第三極作用。然而，疫情全球大傳播激化美中對抗，歐洲的多邊主義政策也似乎受到巨大壓力。

美國《商業內幕》5月3日發表的一篇評論文章說，新冠疫情澄清了世界秩序問題，令歐洲」要與誰結盟「的問題明朗化：歐洲如何選邊站隊，是和美國站在一起，還是站在中國一邊？

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普多次公開指責中國對疫情全球擴散負有責任；美國鷹派要求與中國脫鉤的呼聲高漲。

歐洲最大的數碼出版集團阿克塞爾•斯普林格集團的負責人多普夫納（Mathias Döpfner）最近撰文表示，等新冠疫情過去，全球經濟衰退會接踵而來。他認為，在這緊要關頭，歐洲要盡快在民主的美國和不民主的中國之間做出選擇，否則西方聯盟，歐洲經濟安全都會受到威脅。

多普夫納引用了美國資深戰略家基辛格的話描述了歐美面臨的抉擇：如果美國和歐洲不能再次形成一個利益共同體，美國就會變成一個巨大的孤島。歐盟將會變成「歐亞區」的附屬品。

和中國脫鉤

多普夫納認為，2001年西方市場經濟國家允許中國加入世貿組織犯下了「歷史上最大的錯誤」，中國沒有因為經濟發展發生政治變化，反而加強了政治控制。隨著中國經濟力量增強，西方也會處於更加相對弱勢的地位。

有數據統計，在過去近20年來，中國經濟高速增長，佔世界經濟總產值份額從7.84%增加到了19.24%，而同期美國經濟佔世界總產值的比重從2001年的20.18%下降到了2019年度15.03%，歐洲則從23.5%下降到了16.05%。

多普夫納因此主張歐洲要和美國一樣減少對中國的依賴，維護歐洲的經濟安全。和多普夫納一樣，美國對華政策的鷹派也認為，目前的新冠病毒是一場「完美的風暴」，因為疫情「暴露了人們對於同中國經濟往來的所有擔憂」，新冠病毒帶來的損害超過了所有潛在的利潤。

路透社近期的相關報道中也引用了美國國務院負責經濟發展，能源和環境事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）的話說，在過去幾年美國一直致力於減少在供應鏈方面對中國的依賴，現在正加速推動同中國經濟脫鉤。

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中國市場的吸引力

不過，在美國希望減少經濟和供應鏈方面對中國依賴的同時，也並非所有國家都急於同中國龐大的市場脫鉤。

路透社報道稱，全球疫情再次突出了中國在全球供應鏈中的重要性，許多高科技公司，汽車製造等一些列國際企業都嚴重依賴中國供應原料和零部件。根據在中國美國商會最近的調查，雖然疫情迫使美國公司考慮，至少部分轉移，改變供應鏈的策略，不過對大部分公司來說，疫情不會讓他們離開中國。

依據彭博社相關報道的數字，去年中歐貿易總額達7500億美元。《紐約時報》4月24日在關於歐盟屈從於中國政治壓力的報道中，也提到歐盟和中國巨大的經貿聯繫。在疫情發生前，歐中貿易流量每天超過16億美元，德國的汽車製造商，法國農產品和許多產業都嚴重依賴對中國的出口。

在美國和中國貿易戰升級的時候，特朗普政府就敦促美國公司遷回美國本土。當新冠疫情在多國蔓延的時候，美國再次重覆貿易戰時對中國的威脅。但相比特朗普政府的強悍攻擊，歐洲官員一般都不願意公開指責中國。彭博社報道的解釋是，歐洲官員擔心遭到報復。

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歐美對華立場的微妙異同

在3月舉行的工業七國集團外長會議上，美國國務卿蓬佩奧堅持「武漢病毒」的提法並沒有被通過，顯示美歐立場的微妙差異。

儘管歐洲在是否與中國脫鉤的問題上與美國的立場有差距，但是在維護經濟安全方面，很多歐盟成員國已經在執行減少依賴中國，防範中國投資併購的政策。

據彭博社報道，歐盟貿易專員霍根(Phil Hogan)在4月中旬的一次講話中說，需要討論「戰略自主的含義」，包括建設「堅固的供應鏈，基於多樣化，而且要承認這樣一個簡單的事實，即我們不能在本地生產所有的東西。」

歐盟競爭事務專員維斯塔格(Margrethe Vestager)在接受英國《金融時報》採訪中也表示，歐洲政府會採取更多措施，購買公司股份，抵禦中國併購的威脅。