圖片版權 AFP Image caption 武漢病毒研究所

美國總統特朗普最近公開指稱新冠病毒起源於中國實驗室，但美國的一些親密盟友則更謹慎地處理這種說法。

中國政府通過各種渠道反覆否認這一指認。

「實驗室起源說」在美國

美國情報界比政治領導人更加謹慎，上周發表了措辭謹慎的聲明。

情報界稱，同意「廣泛的科學共識」，即新冠病毒並非人造或轉基因製造。並補充說，將「繼續嚴格檢查新出現的信息和情報，以確定疫情爆發是否通過與感染動物接觸開始，抑或是武漢實驗室事故造成。」

圖片版權 Getty Images Image caption 總統特朗普和國務卿蓬佩奧都將矛頭指向中國實驗室，但沒有提供具體證據。分析認為，有可能存在支撐該理論的情報，但可能尚未得到證實。

總統特朗普和國務卿蓬佩奧都將矛頭指向中國實驗室，但沒有提供具體證據。蓬佩奧只是稱，證據「龐大」。

與其他國家一樣，美國情報部門投入了大量資源嘗試了解中國事務，​​一些信息可能非常敏感。分析認為，有可能存在支撐該理論的情報，但可能尚未得到證實。

美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）周一對《國家地理》說，他不接受實驗室理論。世界衛生組織（WHO）也表示，尚未從美國獲得任何證據來支持該理論。

BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）認為，情報部門可能會指出中國試圖淡化或隱藏病毒最初爆發的細節，但這與隱藏病毒來源有所不同，很可能會增加混亂和猜疑。

五眼聯盟捲入爭論

圖片版權 Reuters Image caption 圍繞新型冠狀肺炎病毒的起源有不少陰謀論，包括人造或合成病毒用作生化武器。

由美國、英國、澳大利亞、加拿大和新西蘭組成的五眼聯盟最近也捲入爭論。

澳洲悉尼小報《每日電訊報》（Australia』s Daily Telegraph）上周末公布了一份由五眼聯盟搜集的長達15頁的「檔案」（dossier），被國際媒體廣泛引用。該檔案稱，病毒不可能是實驗室事故引起，而是起源於動物市場。

CNN引述一位了解情報的西方外交官員說：「我們認為這極不可能是事故導致。病毒很可能是自然出現，而人類感染是人與動物自然接觸造成的。」這位官員說，五眼聯盟的成員國家正在圍繞這一評估合作。美國尚未公開正式評估報告。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英國大使劉曉明：美國指責中國隱瞞疫情「找錯對象」。

不過，澳洲情報界的高級官員告訴澳洲媒體《悉尼先驅晨報》（The Sunday Morning Herald），該檔案中的大部分內容「基於新聞報道，沒有任何情報信息。」

英國《衛報》（The Gaurdian）也引述澳洲情報部門的匿名官員稱，他相信該檔案很可能來源於美國。他說，「直覺告訴我，它是反轉敘事，以及向中國施加壓力的工具。因此背後的意圖是最重要的。」

英國態度謹慎

英國官員認為不可能完全確定病毒起源，但引述科學觀點稱，病毒最有可能來自活體動物市場。他們還說，如果不進行全面調查，就不可能排除實驗室意外釋放病毒的理論。

圖片版權 EPA Image caption 圍繞新冠病毒源頭的各種版本像病毒一樣在網上傳播。

這與澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）上周二的說法相呼應。莫里森說：「我們不能排除任何推理……但最有可能的來源是野生動物市場。」

周一，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，他不會對情報信息發表評論。但他說，中國的確要回應最初報告疫情的問題，並且需要對得知的情況「公開透明」。

英國政界和官員一直對公開談論病毒起源持謹慎態度，主要原因是，可能會強調與華府的分歧，或者與中國產生外交爭端。而特朗普政府並不關心潛在的外交爭端，因為可能有利於選舉。

英國官員還表示，並不知道澳大利亞媒體引用的所謂五眼聯盟的報告。

迄今為止，中國依舊不願意對此進行國際調查。中國一再強調，在疫情防控問題上秉持公開、透明，並第一時間向世衛組織報告疫情，同世界各國分享病毒基因序列。