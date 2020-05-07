圖片版權 Getty Images Image caption 5月4日，德國南部一家美髮店的情景

德國是最新一個開始逐步解除封鎖措施的國家，德國的美容院和理髮店自從3月23日關閉以來，終於可以第一次開門營業。

但是解封後人們的生活面臨很大的變化，尤其是需要人與人近距離接觸的剪頭髮這件事，更是需要採取全新的措施。

全新引進的措施包括全預約制，不准有客人在店內排隊等候，一定要先洗完頭髮才能開始剪頭髮，最重要的是理髮師和客人都要全程戴口罩。

德國美髮協會告訴電視新聞說，客人可以在剪耳朵附近頭髮的時候暫時取下口罩的束帶，但是同時要用手按壓住口罩，繼續保持口罩遮蔽口鼻。

圖片版權 Getty Images Image caption 每位客人之間必須維持1.5公尺以上的距離

剪頭髮實名制

與其他的零售商店不同，美容院和理髮店的員工和客人之間的距離更近，因此需要更多的預防措施。

德國政府發佈的指導原則還包括每位客人之間必須維持1.5米以上的安全距離，而且最好不要使用吹風機吹頭髮。

理髮師還必須要戴手套，只有在洗完客人頭髮後，開始剪頭髮的時候才能夠脫掉手套。

剪頭髮時很多人習慣的閒聊現在也受到限制，禁止面對面的交談，任何有關頭髮髮型的溝通必須對著鏡子解釋，而且談話要維持簡短。

德國的美容院和理髮店還必須記錄每位客人的名字，這是為了日後如果有人出現感染，就能夠方便追蹤感染者的接觸者。

圖片版權 Getty Images Image caption 剪頭髮圍裙用完後必須每次清洗

德國剪髮新措施

剪頭髮採取全面預約制，禁止客人在店內排隊等候

剪頭髮前後，客人和理髮師要維持1.5米距離

理髮師和客人都要戴口罩

禁止面對面交談，有關髮型或染髮的溝通必須對著鏡子解釋，而且要維持簡短。

如果可能的話，盡量不使用吹風機

美容院和理髮店要有新鮮空氣流通

剪刀和其它工具，包括理髮座椅在內，在每位客人使用後都要徹底消毒。

剪髮圍裙也必須每次清洗，如果可能的話，可以使用丟棄式圍裙。

客人進入美容院或理髮店時必須先洗手。

不論在疫情爆發前，剪頭髮對你而言是一種紓壓方式，或是一個不自在的過程，在後疫情時期，解封後剪頭髮一定是另外一種全新的體驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 有19家理髮店願意違反規定給客人剪頭髮

違反規定

歐洲各國的美容院和理髮店是解除封鎖後第一波允許開業的行業之一。

丹麥和西班牙的美容院和理髮店也陸續開門營業，而且也面臨類似的限制措施，一些店家表示這些額外措施讓他們的生意不能完全恢復，有些情況下之能接受30%的客人上門。

英國的美容院和理髮店還在等候政府解封的消息和指導措施，但BBC發現已經有些理髮店提前為客人剪頭髮，而這在英國的封鎖措施之下是不允許的。

BBC查詢了50間美容院和理髮店，有12家拒絶，19家接受，19家沒人接電話。有些私下接受客人剪髮的理髮店說，必須要等上兩天才能剪髮，因為有人已經先在排隊了。

還有些理髮師提高了價錢，改在自家廚房為客人剪頭髮，但這些都是違反規定的行為。