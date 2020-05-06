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一名在美國高校任職的華裔新冠病毒研究員日前被謀殺，引發陰謀論揣測。

匹茲堡大學醫學院助理教授劉冰（Bing Liu，音譯）2日在家中被槍殺，兇手隨即畏罪自殺。劉冰生前研究冠狀病毒，該學院指他對新冠病毒的相關研究即將取得重大進展。

37歲的劉冰在美國賓夕法尼亞州匹茲堡以北的自宅中被槍擊死亡。警方指，他頭部、頸部與軀幹中槍，家中沒有被盜的跡象。

第二名死者顧浩（Hao Gu，音譯）的屍體隨後在附近一輛汽車中被發現。警方相信，46歲的顧浩在殺害劉冰後，返回自己的車中，畏罪吞槍自殺。

當地警察回復BBC中文的問詢稱，兩人曾就一名親密伴侶而陷入長期糾紛，相信這是顧的作案動機。

由於劉冰生前研究冠狀病毒，又是身在美國的華裔科學家，圍繞這起謀殺案的陰謀論頓時四起。

不過，警方指出，沒有證據證明這起案件與劉冰在匹茲堡大學的研究、以及新冠病毒疫情有任何關聯。警方還透露，兩名當事人都不是美國公民，因此案件已交由聯邦機關辦理。BBC中文無法獨立核實當事人的國籍。

圖片版權 University of Pittsburg Image caption 匹茲堡大學醫學院助理教授劉冰（Bing Liu，音譯）

生前研究即將取得「重大進展」

匹茲堡大學醫學院發表悼文，稱劉冰為「傑出的研究者」，指他即將在新型冠狀病毒的感染機制與併發症的研究上取得「重大進展」。

該學院的主管巴哈爾（Ivet Bahar）早前對當地媒體稱，劉冰最近剛啟動對Covid-19感染機制的研究，並「剛剛開始獲得有趣的成果」。巴哈爾未回應BBC中文的採訪請求。

匹茲堡大學醫學院上月曾在權威醫學期刊《柳葉刀》上發表論文，內容涉及新冠病毒感染疫苗的研發進展。但是，劉冰並不在論文作者之列。

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劉冰的簡歷顯示，他的研究範疇是計算機系統生物學，使用計算機建模分析生物系統，並與生物學家、臨牀醫學家一道研究人類免疫力及癌症相關課題。來自中國的他曾在新加坡國立大學修讀計算機科學的博士與本科學位，在美國的卡耐基梅隆大學完成博士後研究。

匹茲堡當地媒體引述劉冰的鄰居稱，劉與妻子低調，與鄰里並不熟絡。

兇嫌顧浩生前在一家在美國上市的跨國能源管理公司任職逾16年，是該公司在賓州分公司的軟件部門高管。這家公司向BBC中文確認了顧的死訊，但未對案件作出評論。

圍繞新冠病毒的各方揣測

自新型冠狀病毒暴發以來，相關的陰謀論與懷疑論層出不窮。

其中，病毒是「中國秘密生化武器」一說，已被美國情報機關的聲明闢謠。中國外交部發言人趙立堅此前稱病毒是由美軍帶到武漢，這一說法也沒有確鑿證據支撐。

美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧近日反覆將病毒來源與武漢病毒研究所聯繫起來。

蓬佩奧在6日再度升級他對中國政府的批評。他表示，如果北京對疫情信息的處理更為公開透明，「本可拯救數十萬條生命」。蓬佩奧指，美國目前尚無法確定病毒來源，但重申有「大量證據」證明病毒來自武漢病毒研究所。

在BBC駐美國國務院記者芭芭拉·布萊特-厄舍爾（Barbara Plett-Usher）的追問下，蓬佩奧否認這兩個表態互相矛盾。