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美國總統特朗普形容冠狀病毒疫情全球大流行是美國本土遭遇的「最嚴重襲擊」，矛頭指向中國。

特朗普表示，疫情對美國的打擊比日本在二戰中轟炸珍珠港，或者二十年前的9/11襲擊，還要嚴重。

他的政府正在就中國較早前對這場全球緊急事件的處理手法進行評估，制定懲罰性措施。

北京表示，美國是想轉移國內對特朗普政府疫情處理的注意力。

自從去年12月新型冠狀病毒在中國武漢爆發之後，美國已有120萬確診感染病例，超過7.3萬人死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻：特朗普稱「這比珍珠港更嚴重」 （英文）。

特朗普說了什麼？

周三（5月6日），特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示：「我們回顧了在我們國家發生過最嚴重的那些襲擊，這一次是我們遇到過最嚴重的。」

「這比珍珠港嚴重，比世貿中心嚴重，像這樣的襲擊從來沒有過。」

「而它是根本不應該發生的。從一開始就可以被阻止，在中國就可以被阻止。應該在源頭那裏就被阻止，但是沒有。」

之後一名記者問到，他是否認為此次全球大流行是一次實際上的戰爭行為，特朗普則指，全球大流行疫情更多是美國的敵人，而非中國的。

「我將這個看不見的敵人（冠狀病毒）看作是一次戰爭，」他說，「我不知道它是怎麼來的，因為它本來可以被阻止，但是沒有，我將隱形的敵人看作戰爭。」

圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普形容冠狀病毒疫情全球大流行是美國本土遭遇的「最嚴重襲擊」。

特朗普團隊攻擊中國

指控中國隱瞞疫情爆發的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三再次強調了華盛頓與北京之間深化的分歧。

蓬佩奧仍然堅持自己那個目前仍沒有實質證據的指控，指有「大量證據」證明冠狀病毒是在中國的實驗室被培植，甚至又同時承認病毒的源頭仍然不確定。

「這兩種說法都是真確的，」美國國務卿向BBC表示，「我們沒有確定，同時有重大證據顯示它來自實驗室。」

中國官方媒體則指控他說謊。

美國最有聲譽的公共衛生專家之一卻已經表示，最有力的證據顯示，這種病毒並不是在實驗室裏製造的。

美國政府抗擊新型冠狀病毒團隊成員之一的安東尼·福西博士（Dr Anthony Fauci）在周一曾表示，該疾病似乎是「在自然界演化然後跨越了不同物種」。

美國為何指責中國？

特朗普在11月將面臨連任競選的艱難考驗，一度活躍的美國經濟曾是特朗普的主要賣點，但是現在卻在冠狀病毒影響下陷入停滯。

皮尤研究中心（Pew Research Centre）上月進行的一次調查發現，有三分之二的美國人對中國有負面看法，是歷來新高。不過，受訪者中又有相似比例的人表示，他們認為特朗普在控制疫情方面行動得太慢。

特朗普知道自己對疫情的處理備受審視，就開始將疫情標籤為「中國病毒」，但是在上月與中國國家主席習近平通電話之前數日，又不再使用這一說法。

特朗普和他可能的競選對手、民主黨熱門人選喬·拜登（Joe Biden）似乎一致地將中國的不受歡迎作為一個競選議題，指責彼此對這個美國在經濟上的主要競爭對手麻痺大意。

在1月，冠狀病毒疫情向美國蔓延之際，特朗普與中國簽訂了第一階段貿易協議，宣告兩國的關稅貿易戰停戰。現在，由於疫情全球大流行，特朗普與中國達成更全面第二階段協議的期望要暫時擱置。