圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡最初被視作抗疫典範，解封後出現第二波

許多國家新冠疫情出現拐點，當局開始放鬆封鎖政策。禁足、停擺幾星期後，全社會集體長舒一口氣。

由於疫情所處階段、嚴重程度不同，各地解封的步伐、細節也有差異。但是，新常態伊始，大多數國家必須直面的挑戰大同小異。

後疫情世界，迫在眉睫的難題有哪些？

避免第二波

圖片版權 Getty Images Image caption 日本北海道再次封鎖

科學界已經就過早解封可能導致病毒捲土重來提出過警告。

歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）說，「封鎖兩三個星期之後，許多國家開始壓平曲線，但實際上，這只是貌似正常。新加坡就是一個警示。」

2月時，新加坡是除中國以外疫情最為嚴重的國家之一，當局採取嚴格防疫措施。疫情緩解、放寬限制後，新增病例再次飆升。4月中旬，3天內新加坡就曾新增3000例。無奈重返封鎖，直至6月1日。

日本北海道也曾經歷類似遭遇。詳情BBC曾有報道：日本北海道從防疫典範到重回封鎖的教訓。

能否避免第二波是許多國家考慮解封的先決條件，如何避免第二波則是邁出第一步後面臨的重大挑戰。

歐洲曾經的疫情震央意大利，持續7個星期的封鎖措施開始放鬆，餐館、酒吧可以營業，但只能提供外賣服務；公園開放了，但仍堅持社交疏離。

意大利一位市長一針見血地說，疫情已經緩解，病毒仍在身邊。

在疫情最先爆發的一些亞洲國家，檢測、追蹤、隔離等已被證實是行之有效的防疫措施。BBC過往報道：亞洲抗擊新冠成效顯著的五個秘訣。

現在，一些正在解封的國家開始引入類似措施，力爭避免第二波。比如英國開始在南部的懷特島試驗新冠跟蹤、預警APP，之後將在全國範圍推廣。BBC中文過往報道：詳解英國抗疫"持久戰"的八大難題。

搭電啟動經濟

圖片版權 Getty Images Image caption 中國工廠已經復工，但是中國經濟遭受疫情嚴重打擊，第一季度GDP同比跌幅將近7%

解封的一個主要原因是迫切需要啟動經濟，避免疫情帶來更深刻、長遠的破壞。

疫情中，從個體小商鋪到跨國大公司，大多數遭受巨大損失。

國際貨幣基金組織4月預計，2020年全球經濟將縮水3%。疫情前3個月的預測值是增長6%。國際勞工組織估計，16億工人就業前景不確定。

BBC中文有關後疫情的分析報道：

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情中許多商家關門

許多國家已經推出經濟急救包。在20國集團（G20）國家，急救包規模從佔GDP的0.7%（墨西哥）到21%（日本）不等。

此外，各國政府還制定了解封後工業、商業如何運作的具體規定或指南。比如德國，從工廠如何復工、到理髮店如何服務都有詳細指引。

但是，當初疫情是海嘯般撲來的，世界停擺的速度和規模前所未見。救助決策必須考慮的未知數相當多，有經濟學家形容，有些國家儼如在玩遊戲「打地鼠」，哪裏出了病症，趕快去補救。

剛剛開始解封或許只能摸著石頭過河。已經出台的急救措施能起到多大的療效，目前很難預測。

返工

圖片版權 Getty Images Image caption 服裝業是孟加拉經濟支柱之一，返工後如何保護工人安全是一個大問題

在家工作只是少數人才有的奢侈，絶大多數人必須去上班，這也是政府解封壓力越來越大的一個原因。

比如孟加拉。儘管全國範圍的封鎖將持續到5月中旬，但4月下旬，數百家服裝廠已經復工。服裝製造業是孟加拉經濟支柱之一，孟加拉也是世界第二大服裝出口國。受疫情影響，國外訂單大幅削減，4500家服裝廠處境艱難。孟加拉服裝製造出口協會曾警告，超過200萬工人可能會丟掉工作。

其他讓各國政府頭痛的問題還包括，返工後如何堅持社交疏離？能否保證向工人提供合適、足夠的防護措施？

僅靠工人自覺恐怕是不夠的。

圖片版權 Getty Images Image caption 比利時安特衛普港口工人佩戴手環，確保社交距離

為確保社交疏離，比利時安特衛普港口試行手環制，佩戴者距離不足兩米時，手環會發聲報警。手環收集的數據也可用來追蹤密切接觸者。

但是，被疫情致癱的並不僅僅是製造業和服務業，農業也面臨著人手嚴重短缺帶來的連鎖後果。

在印度茶園，金貴的頭茬兒大吉嶺無人採摘，白白浪費掉。封鎖仍在繼續，接下來茶園怎樣應對，目前仍是未知數。

圖片版權 MULANDI Image caption 中國四川，像李飄飄一樣的農場主們成為疫情打擊中容易被忽視的一部分

農業有其更特殊的難點。「我們不像開工廠的，不行就停了，至少你能掌控，可農時不等人。"四川一位果農這樣告訴BBC。」四川水果農場：十年來最難的時刻

縱觀整個歐洲，農場通常依靠來自東歐或北非的移民勞工，疫情下人手嚴重短缺，果園菜地無人採摘非常普遍。4月間，英國一家農業集團曾包專機去羅馬尼亞接來一批工人，幫助培訓下崗的本國人去農場做臨時工。

解封後，地區間、國際間的勞工流動能否恢復、如何恢復？恢復速度多快？夏收、秋收近在咫尺，人手呢？

復課

圖片版權 Xinhua Image caption 武漢高三學生復課後課桌成了這樣

關閉學校是最為廣泛採納的防疫措施，也是解封時最棘手的問題之一。

根據聯合國教科文組織的數字，截至4月底，聯合國193個成員國當中有170個國家全盤關閉學校。全世界受影響的學生人數高達13億。

現在一些國家已經開始復課，但為了確保師生安全，引入新的防護措施，比如限制班級人數；特定年級復課；嚴格執行社交疏離等。

圖片版權 Getty Images Image caption 葡萄牙派遣軍人給教室消毒

圖片版權 Getty Images Image caption 法國幼兒園測量孩子牀墊間隔距離

5月6日，武漢高三學生重返闊別百餘天的校園，防疫措施包括消毒、口罩、透明隔板等；杭州，有小學生帶上自製的一米帽保持社交距離，瞬間在中國大陸刷屏。

越南學校測量體溫；挪威學生分批上下學。

丹麥學校，任何時間都不允許6個以上的孩子扎堆兒，包括課間；勤洗手幾乎達到每小時一次，以至於不少孩子皮膚過敏、濕疹復發。

有研究人員對復課表示擔憂，他們說，這不僅僅事關孩子的健康，更大的問題是各家各戶的孩子聚在一起，如何避免交叉感染？但是教育專家指出，復課對保證孩子的教育和身心健康益處很大。

問題推到了政府前：復課勢在必行，如何防疫，讓校園不成為病毒的溫牀？

出行

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國餐館建起隔離屏障

居家令解除後，如何保證人們出行安全？特別是在大城市，人口密度大，病毒傳播的風險也更高。

解封之際，許多國家率先推出的措施都是針對大城市，恢復運轉的同時繼續防疫。

目前，許多國家對人員可能密集聚集的地點繼續限制開放，比如餐館、酒吧、影劇院；已經恢復營業的必須採取措施確保社交距離；無法確保社交疏離，必須戴口罩、設立屏障。

為緩解公交系統面臨的壓力，許多城市鼓勵市民考慮其他選項。

圖片版權 Getty Images Image caption 哥倫比亞首都波哥大疫情期間擴大騎行網路

曾經的疫情重災區米蘭，建築、製造業工人返工時開設騎行專用道。米蘭市長說，單位離家只有一公里？走路或者騎自行車吧，「對你好，對別人也好。」

其他一些城市則考慮繼續執行封鎖期間引入的一些措施，比如限制機動車數量。

一個例子是哥倫比亞首都波哥大。新冠病毒（Covid-19）疫情之前，波哥大已經有550公里自行車專用道，位居拉美城市之首。疫情期間，當局劃出更多自行車道。波哥大市政府表示，這些騎行道將繼續保留，還將增開更多。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴黎，空曠的街巷成了鴨子踱步的樂園

巴黎5月11日開始解封，市長希達爾戈（Anne Hidalgo）斬釘截鐵地說，「再次允許汽車、污染侵略我們？毫無可能！」

她說，今後城市規劃將考慮「超本土化」，把巴黎打造成「15分鐘生活圈」都市，也就是說，任何人只要從家步行15分鐘就可以滿足基本的生活需要。

疫情前，類似計劃已經在其他大都市試行。一個很好的例子是澳大利亞墨爾本試點20分鐘生活圈，從購物到醫療保健到運動，幾乎所有市民需要的設施都在步行或騎自行車20分鐘內。

疫情後，本土化城市規劃創意無疑將吸引更多的注意力。公共衛生專家、哈佛大學講師加西亞（Elvis Garcia）對BBC說，或許，大都市中必須創建小型的核心實體。

但是，城市規劃和建設是長線，擺在市長們面前的當務之急仍然是，如何確保市民放心、安全出行。