英國超意大利成歐洲死亡病例最多國家，其檢測政策遭批評
據官方數據顯示，目前英國在新冠疫情中的死亡病例列歐洲第一，全球第二。哪裏出了問題？這些數據又有多可靠？
政府住房事務羅伯特·詹裏克（Robert Jenrick）在周三的每日簡報會上稱，又有649人因新冠病毒死亡，英國的死亡人數達到30076人， 超過意大利成為歐洲冠狀病毒死亡人數最多的國家。最新數據顯示，意大利總死亡人數為29684人。
與此同時，美國的死亡人數已超過72000人。
衛生專家表示，但這些數字只說明了部分事實。劍橋大學教授斯皮格霍爾特（Prof David Spiegelhalter）表示，我們可以「肯定」所有報告的數字都「大量低估」了真正因新冠病毒而死的人數，
「我們可以肯定地說，沒有一個國家做得很好，但這不是歐洲歌唱比賽，試圖對各國排名是沒有意義的。」他補充說。
英國到底出了什麼問題？
反對黨議員阿林-汗（Rosena Allin-Khan）批評政府的檢測策略，稱其「犧牲了生命」。
一些國家在疫情早期進行大量測試，並追蹤任何與受感染者的有過接觸的人。這些國家似乎在減緩傳播方面最為成功。
德國和韓國的死亡人數都比受影響最嚴重的國家少得多。人口中的檢測次數可能是預測死亡率較低一個有用統計數字。 兩國很早就積極地進行檢測，對病毒的傳播方式有更多的了解。
但意大利也做了很多測試，但死亡人數相對較多。意大利是在疫情廣泛傳播後，才大幅提高了檢測能力。英國也在做同樣的事情。
在批評政府缺乏檢測的同時，一些人還指責英國政府缺乏醫護人員的個人防護裝備。
4月初，來自全國護理協會的納德拉·艾哈邁德（Nadra Ahmed）說，「我們聽到最多的問題是。『我急需口罩，誰手上有嗎？我就剩最後一點兒存貨』。」
內閣大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）說，截至5月2日，「整個英格蘭境內的醫療和社會護理系統」已經交付了「10.8億件個人防護用品」。
然而，根據BBC的《廣角鏡》（Panorama）節目披露，在所有個人防護用品中，有一半以上是手術手套，而且在大多數情況下，手套都按只清點，而不是按一副來計算。
「你想知道的是，為什麼一個國家比另一個國家做得更好，以及你可以從中學習到什麼，」牛津大學的傑森·奧克教授說。
但在這次疫情結束之前，我們不可能確定哪些國家在應對病毒方面做得更好。
「只有到那個時候，我們才能真正為下一次吸取教訓。」奧克教授說。
很難比較
對比不同國家的死亡人數存在挑戰。羅伯特·詹裏克在通報會上說，「很難凖確地做國與國之前的比較。」「我們希望抗擊疫情的同時，能夠吸取任何教訓。」
「其他國家以不同的方式來監測病毒。這使得國與國比較非常困難，」英國公共衛生局醫學總監朵爾（Yvonne Doyle）教授補充說。
英國的人口約為6600萬，意大利的人口約為6000萬。英國需要比意大利至少多記錄10%的死亡人數，才會有更高的死亡率。
此外，還需要考慮到，不同國家計算死亡人數的方式不同。
「每個國家衡量死亡人數的方式都不一樣，」英國政府的首席醫學顧問克里斯·惠蒂教授（Chris Whitty）表示，因此相互比較基本沒有什麼結果。
從表面上看，意大利和英國現在的做法很相似——只把經過檢測和確診的新冠病例納入每日累計數據中。
雖然可以肯定在醫院死亡的數字相當凖確，但在護理院或在家中死亡的數字卻不那麼清楚。
人口構成也對這樣的比較產生一定的影響。例如，我們知道，新冠病毒對老年人的影響比年輕人更嚴重。老年人更有可能患有一些基礎病，使新冠病毒更危險。
意大利老年人口比例較高，而兒童比例較小（他們受嚴重影響的可能性要小得多），因此，如果其他因素相同了話，意大利新冠病毒死亡人數應該會比英國多。
什麼是「新冠病毒死亡病例」？
在英國，政府每天的數據都來自確診的病例，不過統計部門也會公布任何死亡證明上提到新冠病毒的病例數據，無論是否進行過檢測。
在新冠病毒死亡率方面，比利時一直被批評為世界上受影響最嚴重的國家。
比利時官員說，他們的統計方式與世界上任何其他國家都不同——統計在醫院和養老院的死亡人數，但在養老院的死亡病例，如果疑似但尚未確診，也會被納入統計。
比利時病毒學家、政府發言人範古赫特（Steven Van Gucht）教授說，人們一直在進行「錯誤的比較」。
對政治控制嚴厲的國家的數據，更難有信心。
以每百萬人口的死亡人數計算，中國的數據非常低，即使是在武漢死亡人數修正上調了50%之後，中國的數據還是非常低。
衛生專家建議將注意力放在超額死亡率上，即一個國家的死亡人數超過其他年份同期正常死亡人數的部分。
但收集這類數據需要時間，在全球範圍內對疫情的影響有清晰的了解之前，還需要幾個月的時間，甚至幾年後，才會實現。