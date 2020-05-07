英國超意大利成歐洲死亡病例最多國家，其檢測政策遭批評

圖片版權 Getty Images Image caption 英國疫情來勢兇猛，為決策者帶來政治意外，批評者將此歸咎於情報工作不力。

據官方數據顯示，目前英國在新冠疫情中的死亡病例列歐洲第一，全球第二。哪裏出了問題？這些數據又有多可靠？

政府住房事務羅伯特·詹裏克（Robert Jenrick）在周三的每日簡報會上稱，又有649人因新冠病毒死亡，英國的死亡人數達到30076人， 超過意大利成為歐洲冠狀病毒死亡人數最多的國家。最新數據顯示，意大利總死亡人數為29684人。

與此同時，美國的死亡人數已超過72000人。

衛生專家表示，但這些數字只說明了部分事實。劍橋大學教授斯皮格霍爾特（Prof David Spiegelhalter）表示，我們可以「肯定」所有報告的數字都「大量低估」了真正因新冠病毒而死的人數，

「我們可以肯定地說，沒有一個國家做得很好，但這不是歐洲歌唱比賽，試圖對各國排名是沒有意義的。」他補充說。

圖片版權 Getty Image Image caption 根據BBC的《廣角鏡》（Panorama）節目披露，在所有個人防護用品中，有一半以上是手術手套，而且在大多數情況下，手套都按只清點，而不是按一副來計算。

英國到底出了什麼問題？

反對黨議員阿林-汗（Rosena Allin-Khan）批評政府的檢測策略，稱其「犧牲了生命」。

一些國家在疫情早期進行大量測試，並追蹤任何與受感染者的有過接觸的人。這些國家似乎在減緩傳播方面最為成功。

德國和韓國的死亡人數都比受影響最嚴重的國家少得多。人口中的檢測次數可能是預測死亡率較低一個有用統計數字。 兩國很早就積極地進行檢測，對病毒的傳播方式有更多的了解。

但意大利也做了很多測試，但死亡人數相對較多。意大利是在疫情廣泛傳播後，才大幅提高了檢測能力。英國也在做同樣的事情。

在批評政府缺乏檢測的同時，一些人還指責英國政府缺乏醫護人員的個人防護裝備。

4月初，來自全國護理協會的納德拉·艾哈邁德（Nadra Ahmed）說，「我們聽到最多的問題是。『我急需口罩，誰手上有嗎？我就剩最後一點兒存貨』。」

內閣大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）說，截至5月2日，「整個英格蘭境內的醫療和社會護理系統」已經交付了「10.8億件個人防護用品」。

然而，根據BBC的《廣角鏡》（Panorama）節目披露，在所有個人防護用品中，有一半以上是手術手套，而且在大多數情況下，手套都按只清點，而不是按一副來計算。

「你想知道的是，為什麼一個國家比另一個國家做得更好，以及你可以從中學習到什麼，」牛津大學的傑森·奧克教授說。

但在這次疫情結束之前，我們不可能確定哪些國家在應對病毒方面做得更好。

「只有到那個時候，我們才能真正為下一次吸取教訓。」奧克教授說。

圖片版權 Getty Image Image caption 意大利也做了很多測試，但死亡人數相對較多。意大利是在疫情廣泛傳播後，才大幅提高了檢測能力。英國也在做同樣的事情。

很難比較

對比不同國家的死亡人數存在挑戰。羅伯特·詹裏克在通報會上說，「很難凖確地做國與國之前的比較。」「我們希望抗擊疫情的同時，能夠吸取任何教訓。」

「其他國家以不同的方式來監測病毒。這使得國與國比較非常困難，」英國公共衛生局醫學總監朵爾（Yvonne Doyle）教授補充說。

英國的人口約為6600萬，意大利的人口約為6000萬。英國需要比意大利至少多記錄10%的死亡人數，才會有更高的死亡率。

此外，還需要考慮到，不同國家計算死亡人數的方式不同。

「每個國家衡量死亡人數的方式都不一樣，」英國政府的首席醫學顧問克里斯·惠蒂教授（Chris Whitty）表示，因此相互比較基本沒有什麼結果。

從表面上看，意大利和英國現在的做法很相似——只把經過檢測和確診的新冠病例納入每日累計數據中。

雖然可以肯定在醫院死亡的數字相當凖確，但在護理院或在家中死亡的數字卻不那麼清楚。

人口構成也對這樣的比較產生一定的影響。例如，我們知道，新冠病毒對老年人的影響比年輕人更嚴重。老年人更有可能患有一些基礎病，使新冠病毒更危險。

意大利老年人口比例較高，而兒童比例較小（他們受嚴重影響的可能性要小得多），因此，如果其他因素相同了話，意大利新冠病毒死亡人數應該會比英國多。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：意大利死亡人數激增棺材排滿教堂

什麼是「新冠病毒死亡病例」？

在英國，政府每天的數據都來自確診的病例，不過統計部門也會公布任何死亡證明上提到新冠病毒的病例數據，無論是否進行過檢測。

在新冠病毒死亡率方面，比利時一直被批評為世界上受影響最嚴重的國家。

比利時官員說，他們的統計方式與世界上任何其他國家都不同——統計在醫院和養老院的死亡人數，但在養老院的死亡病例，如果疑似但尚未確診，也會被納入統計。

比利時病毒學家、政府發言人範古赫特（Steven Van Gucht）教授說，人們一直在進行「錯誤的比較」。

對政治控制嚴厲的國家的數據，更難有信心。

以每百萬人口的死亡人數計算，中國的數據非常低，即使是在武漢死亡人數修正上調了50%之後，中國的數據還是非常低。

衛生專家建議將注意力放在超額死亡率上，即一個國家的死亡人數超過其他年份同期正常死亡人數的部分。

但收集這類數據需要時間，在全球範圍內對疫情的影響有清晰的了解之前，還需要幾個月的時間，甚至幾年後，才會實現。