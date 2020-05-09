新冠疫情繼續蔓延，不少國家專業攝影師把鏡頭對凖居家隔離的孩子，把他們日常生活的瞬間定格在圖片上。

圖片版權 Haris Calkic / Unicef

全城、全國居家隔離數周、數月，對大部分人來說都是全新的體驗，這種經歷對兒童的教育和心理會產生怎樣的影響，現在知之甚少。

聯合國兒童基金會（Unicef）發起圖片散文徵集活動，希望借此更直觀地展示這種影響。

英國、馬里、哥斯達黎加、菲律賓、南非等許多國家為Unicef工作的攝影師今年3-4月間用鏡頭記錄了自家孩子居家隔離的日常點滴。

BBC選登部分作品和攝影師的自述：

維爾蘭德（Arimacs Wilander） ，雅加達，印度尼西亞

圖片版權 Arimacs Wilander / Unicef

我和妻子、兒子住在印尼首都雅加達。

弗奇婭把兒子艾特諾摟在懷裏，說服他不要去學校。孩子有時會因為不能上學哭鬧，但他媽總有辦法安撫他的情緒。

我妻子總會在窗前摟著孩子，給他講笑話逗他開心。

伊薩諾維奇（Igor Isanović）, 波斯尼亞-黑山共和國

圖片版權 Igor Isanović / Unicef

圖片版權 Igor Isanović / Unicef

起立、坐下、伸展、跳躍、舞蹈、放鬆、奔跑、停下、觀察、呼吸 - 小拉娜一天內完成了所有這些。

她玩耍，學習，呆在家裏不出門，幫媽媽爸爸阻止新冠肺炎傳播。

跟拉娜一樣，呆在家裏，學習，享受居家的快樂。

奧爾森（Peter Hove Olesen），丹麥

圖片版權 Peter Hove Olesen / Unicef

往常這個時候，城裏居民區的兒童樂園都是滿滿的，但封城隔離兩天後，大家都不出門了。

家裏有個三歲的兒子，自己有兩份全職工作，本來就不容易。

丹麥政府決定關閉所有大中小學和幼兒園，等於雪上加霜。我在報社工作，拍攝這個城市日常生活的變化。

剛開始也拍自己兒子，主要因為我跟他相處的時間比平時多得多。日子一天天過去，竟也有了日記的形狀，因為他的世界也在變，而且變化很大。

普林斯盧（Karel Prinsloo），約翰內斯堡，南非

圖片版權 Karel Prinsloo / Unicef

保羅不願意再做家庭作業，很不開心。

他對居家隔離還挺適應，並不太想念學校，我則忙著在家給他上課。

他當然有很多自由玩耍的時間。

我們會設法保證孩子們每天在WhatsApp上跟一個朋友交談。

勒莫恩（Roger LeMoyne），蒙特利爾，加拿大

圖片版權 Roger LeMoyne / Unicef

薩莎13歲，正在蒙特利爾自己家裏攀牆。家裏的狗狗科比在旁邊當觀眾。

薩莎對跑酷感興趣，已經上過一些培訓課程，參加國跑酷營。

在居家隔離的時候很難避免心灰意冷、垂頭喪氣的心態，這也會打擊孩子的積極性。

我妻子在醫院工作，我知道自己應該在家帶孩子，幫他們建立一定的作息規律。

所以，我們每天都在一起，這種情況平時只有在休假的一、二個星期i才可能。

貝肯（Jack Bacon），英國

圖片版權 Jack Bacon / Unicef

我們全家平時喜歡出門，跟朋友一起，孩子們對居家隔離很難適應。

跟朋友們的社交被屏幕取代。我們覺得孩子可能太想跟其他孩子接觸，一起玩，所以迷上了油管主播（Youtubers），在網上看其他孩子玩電遊，不願意自己玩 。

不過，也有快樂的時刻，比如我太太在我們每天出門散步時觀察路上一隻烏龜爬行，按照社交距離規定參加復活節找彩蛋活動，跟路過我們家陽台的朋友聊天。希望孩子們能把這段令人精神壓力很大的經歷當作一個很長的假期，別忘了，生活總有一天會恢復正常。

昂塞勒姆（Bruno Amsellem），里昂，法國

圖片版權 Bruno Amsellem / Unicef

我們每天的生活都變了。我妻子叫安-麗絲，是歐洲新聞電視台記者，女兒薇奧列塔，3歲。

我們已經習慣了薇奧列塔在家學習，她的老師每周發一份時間表，還有室內鍛煉活動和閲讀材料。

出門很少，必須遵守社交疏離，只能在距家一公里範圍內活動，最多一小時。

弗洛雷斯（Priscilla Mora Flores），聖何塞，哥斯達黎加

圖片版權 Priscilla Mora Flores / Unicef

我和丈夫，還有兩個孩子一起生活，提奧7歲，拉拉10歲。

拉拉躺在地上，身上蓋滿了照片、剪報、繪畫和其他紀念物盒子裏珍藏的文件。

我們國家從3月16日開始實行居家隔離，但我家從3月3日就開始了，因為我染上了禽流感。

我去醫院時的症狀包括發高燒、咳嗽、肢體疼痛，還有極度乏力。

診斷結果是禽流感，就是這次疫情之前的那個流行病。醫生讓我住院兩天。

居家隔離的日子裏，我們可以跟家人一直相伴，不受很多干擾。

我們曾經全家開著一輛大眾小貨車周遊南美，花了一年零七個月。那次旅行經歷現在發揮作用了，因為我們已經知道該怎麼應對隔離狀態，生活節奏放慢，消費減少，享受每天日常生活中的樂趣，全家一同進餐決定了日常作息的節奏。

創造力蘇醒了。

但確保孩子們通過網絡維持社交往來並不容易。

凱伊塔（Seyba Keita），馬里

圖片版權 Seyba Keita / Unicef

跟女兒分享我的一些工作訣竅是一天中最美好的時光。

她喜歡擺弄相機，給全家人照相。

謝恩布魯克（Karin Schermbrucker），開普敦，南非

圖片版權 Karin Schermbrucker / Unicef

伊森6歲，酷愛編織，居家隔離時可以一連織幾個小時。

他就穿著睡衣，用沙發靠墊和沙發套給自己圈出一片樂園，遠離外面疫情蔓延的世界。

穆克瓦奇（Tsvangirayi Mukwazhi），津巴布韋

圖片版權 Tsvangirayi Mukwazhi / Unicef

我兒子塔普夫瑪15歲，他在屋外鍛煉，10歲的提米卡（左）跟狗狗一起玩，5歲的泰雷爾在窗戶邊往外看。我們家在津巴布韋首都哈拉雷的哈特菲爾德。

新冠肺炎把我們關在家裏很多天，卻也讓我們跟孩子加強了溝通和理解。

從家庭角度看，居家隔離給了我們一個很好的機會反思反省，重新思考很多問題，到一切回歸正常後，我們的生活再也不會跟以前一樣。

全部圖片由 Unicef 提供