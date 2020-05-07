肺炎疫情中的環保難題 塑料向前禁令退後

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新冠病毒疫情繼續蔓延，幾乎影響世界上所有國家。在這場全球抗疫之前，人們對塑料造成的 「白色污染」已經有相當的認識，很多國家頒布實施 「禁塑令」，希望減少塑料對環境造成的重大污染。

然而，疫情當前對塑料的需求陡然增加，然而對塑料垃圾的回收卻受到影響。很多國家對塑料產品的禁令也因為疫情而被迫推遲。

英國對一次性塑料吸管、塑料小攪勺和塑料棒棉簽的禁令原本在今年4月底生效，但英國環境、食品和鄉村事務部已經決定，這一禁令推遲到10月執行。美國的一些州還暫停了對一次性塑料購物袋的禁令。

與此同時今年3月，英國塑料行業協會——英國塑料聯盟表示，受疫情影響對塑料的需求大增。

疫情衝擊許多行業，然而塑料行業卻在蓬勃發展。這個現象的出現是因為防疫期間的四個重大需求：

一次性防疫材料

口罩的原材料主要是高熔指聚丙烯材料加工製成的無紡布。而聚丙烯是一種半結晶的熱塑性塑料。醫療口罩一般有多層，其中最內層和最外層為紡粘無紡布，中間層為熔噴布。

熔噴布是口罩起到過濾作用的關鍵，普通醫用外科口罩使用一層熔噴布，N95口罩至少用三層熔噴布。

圖片版權 Getty Images Image caption 醫務工作者依賴塑料製成的防護用品應對新冠疫情。

在本次抗疫過程中究竟用了多少醫用口罩至今仍然沒有統計數字。但是其數量之大是顯而易見的。據中國官方媒體報道，僅在中國，口罩產量在2月29日創下紀錄：全國日產量1.16億隻。

其他防疫物資如手套、防護服的數量同樣巨大，而塑料也是手套和防護服的主要原材料。

一次性杯盒

疫情開始之前，有咖啡連鎖店鼓勵消費者自帶杯子還予以價格上的優惠，疫情之後，這一環保措施暫停。

雖然一次性的咖啡杯看似用紙做成，但實際上卻使用了塑料襯裏使之更加堅固耐熱，而且基本不能回收。

約10年前的2011年，有統計稱每年扔掉的一次性咖啡杯就高達25億個。隨著越來越多的新興國家中產階級開始消費國際連鎖店的咖啡後，這個數字肯定更高。

疫情開始之後，人們居家隔離不能到餐館就餐，一時間外賣需求飆升，導致塑料盒以及外賣包裝塑料使用的增加。

消毒用品

為了防疫，人們搶購消毒擦手液和消毒濕紙巾。消毒液裝在塑料瓶裏，消毒濕紙巾裝在塑料小包中。

圖片版權 EPA Image caption 大疫當前人命關天。環境保護問題被推到了極為次要的位置。

僅這兩個產品所使用的塑料就大大超出了從前，而其他如消毒酒精、消毒劑、液體肥皂等產品的暢銷，使塑料瓶再次成為人們生活中不可避免也無法替代的必需品。

網上購物

隔離在家，無法正常到商店裏採購所需，很多人基本依靠網絡採購送貨上門服務。

網購過程中外包裝使用的塑料袋、塑料膠帶和內包裝使用的塑料填充等，一直是環境保護人士關注的大問題。疫情期間的網購大增無疑所帶來更多的塑料垃圾廢品。

然而所有這些塑料產品最終會去哪裏呢？

封城隔離措施的確讓地球環境有所改善，空氣質量有所提高、水污染有所減輕，溫室氣體排放大大減少，但是塑料污染呢？

這正是環保組織和環保人士所最為擔心的。他們警告說，塑料污染所造成的傷害可能是永久性的，也是人類無法彌補的。