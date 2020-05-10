英國切爾西花展百年首次搬到網上 五種花卉史話

全世界最富盛名的英國切爾西園藝花卉展今年由於新冠疫情被取消。但取而代之的將是首度網上虛擬展。

切爾西花展每年都吸引全世界數百名頂級設計師前來參展。它也是英國女王伊麗莎白二世以及王室成員每年必去的項目之一。

誕生於1913年的切爾西花展已經有超過百年歷史，除了在兩次世界大戰期間暫停外從未間斷過。

屆時（5月18-23日）將由不同花園的設計者們在網上帶領觀眾進行虛擬參觀，向園藝愛好者們介紹他們獨具匠心的構思和想表達的意境。

切爾西花卉展無疑是花卉愛好者的視覺盛宴。鮮花也是自然界賦予人類最絢麗多姿的禮物。

根據2016年的一項研究顯示，全世界共有大約近37萬種花卉。每一種鮮花都有令人炫目和讓人著迷的能力。

今年，切爾西花展的設計師們想通過花卉和園藝來表達他們最關注的主題：氣候變化、經濟、可持續性等等。

同時，對我們個人來說鮮花不僅艷麗動人，它們還具有重要的象徵意義，可以標誌我們從出生到婚禮乃至死亡這些重要人生里程碑的每一個階段

在這裏我們為你介紹5種常見的花卉，看看與之有關的重要歷史和人物。

蓮花

蓮花是中國人所熟知的花卉。一提到蓮花，人們腦海中會立即浮現出其出於污泥而不染的婀娜身姿。

但古埃及人認為太陽神拉（the Sun God Ra）就是從蓮花中升起，給世界帶來光明的。

蓮花白天花瓣開啟，晚上又閉合。

至於它們是如何進化成夜晚休眠白天綻放這一規律的令許多人著迷，同時至今也仍然是一個謎。

在古埃及到處可以看到帶有藍色蓮花裝飾的首飾、畫作，甚至在圖坦卡蒙墓穴的花圈上也可以找到藍蓮花圖案。

據說，藍蓮花中還含有一種叫阿撲嗎啡的化學物質。它被廣泛用於治療男性性功能障礙。

因此，藍蓮花在古埃及還是生育力的象徵，因為研究顯示古埃及人當時就知道蓮花的這一特性。

罌粟花

罌粟花可能是最具爭議的花卉之一，因為它會令人聯想到毒品。

1804年，德國藥劑師弗里德里希·瑟特納（Friedrich Wilhelm Serturner）成功從罌粟中分離出了鴉片，而之後又從鴉片中提取出了鎮痛藥物嗎啡。瑟特納當時用古希臘夢之神Morpheus的名字命名為嗎啡。

於是，鴉片成了當時的搶手貨，包括倫敦在內的許多地方鴉片館如雨後春筍般的興起。許多人吸食鴉片成癮。

但鴉片的醫用價值也不容忽視。它可以給癌症病患者以及需要做大手術的病人止痛。

罌粟花在1914年一戰爆發後又被賦予了新的象徵意義。

當時，成千上萬的士兵在歐洲的大片耕地和田野間挖掘和修築戰壕和掩體。次年，即1915年，一種奇妙的景觀出現了。

在一望無際的田野和荒原上出現了鮮紅的罌粟花海，絢爛奪目。

原來，罌粟花種可以在地下休眠上百年，但如果土地被翻動，加上適合的天氣狀況就會成片的生長和綻放。

1915年的比利時恰逢一個暖春，位於比利時伊普爾附近的弗蘭德斯（又稱法蘭德斯，Flanders Field）田野出現了鮮紅的罌粟海洋。而這一美景對於那些經歷過戰爭的將士來說別具一番淒美的意義。

加拿大士兵麥克雷（John McCrae）對此有感，他寫的《在法蘭德斯戰場》（In Flanders Field ）這首詩成為一戰中最重要的作品，詩歌中描述了法蘭德斯田野中鮮紅罌粟花海的壯麗景象。

後來罌粟就成為全球人們吊念在所有戰爭中陣亡將士的象徵。

向日葵

向日葵又稱太陽花也是中國觀眾廣為熟悉的花卉。

世界上最高的向日葵可以長到接近10米高。

而對許多人來說，一提到向日葵就能令人聯想到一位世界知名的畫家：梵高

梵高一生中創作過數百幅作品，但最著名的要數向日葵了。

梵高在世時一共創作了12幅向日葵作品。

當時，梵高在給其兄長的一封信中估計其中的一幅畫能賣到大約500法郎的價錢。梵高對此已經相當滿足了。

當時的500法郎大約折合現在的66英鎊(81美元）。

而現在，梵高的一幅向日葵就可以競拍到數百萬英鎊或更高。

可惜的是，梵高在世時其作品並未得到足夠的賞識，直到死後才名聲大噪。

水仙花

我孤獨的漫遊，像一朵雲

在山丘和谷地上飄蕩，

忽然間我看見一群

金色的水仙花迎春開放，

這是英國浪漫派詩人威廉·華茲華斯(William Wordsworth)的著名詩歌《水仙花》中的一部分節選。

水仙花在春天綻放，黃燦燦的花朵一掃冬日的陰霾，讓人心情為之一振。

由於水仙花的綻放正好趕上每年春季的威爾士國慶日，聖大衛日（St David's Day），因此它也成為威爾士國家的重要象徵標誌之一。

玫瑰

在全世界許多地方，玫瑰都是愛情的象徵。

在英國，英文中的玫瑰 Rose還是很流行的女孩名。用玫瑰所提取的香水也非常受人歡迎。

然而，英國歷史上最血腥的戰爭也叫玫瑰戰爭（the Wars of the Roses）。

英國的玫瑰戰爭歷時多年（1455-1485），它主要在約克家族和蘭開斯特家族之間展開。

兩個家族為爭奪英國的王位而戰，因為當時的蘭開斯特國王亨利六世未能生下一位繼承人。

戰爭最終以蘭開斯特家族的亨利七世與約克的伊麗莎白聯姻而結束。

傳統上約克家族總是用白玫瑰作為標誌，而蘭開斯特家族在亨利七世贏得博斯沃思原野戰役（the Battle of Bosworth）後才開始正式使用紅玫瑰作為標誌。

當亨利七世與約克的伊麗莎白聯姻後把兩種標誌合二為一，成為都鐸玫瑰，象徵著兩個家族的統一。