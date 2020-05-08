後疫情世界：我們是不是永遠不能握手了？

新型冠狀病毒疫情下，人們彼此保持距離避免肢體接觸，封鎖措施慢慢解除之後，人們會重新開始握手嗎？

我們的社會裏握手無處不在，陌生人第一次見面會握手，數十億美元生意成交也會握手。

握手的起源眾說紛紜，最早可能源自於古希臘時期，兩個人把手伸向彼此象徵和平，顯示沒有人攜帶武器。

握手也可能起源於中古世紀的歐洲社會，騎士們互相握住對方的手試圖把對方身上暗藏的武器震動下來。

近代許多人認為貴格教派（Quakers）把握手禮儀廣泛傳播開來，該教派主張人人平等，因此在見面時會行握手禮象徵地位平等。

美國德州大學（University of Texas）心理學教授利加爾（Cristine Legare）說，握手是人類演化成為社會化動物，觸覺性動物的象徵，是人類彼此聯繫的姿態。

握手的文化有上千年的歷史軌跡，可能一時半會不太容易全然拋棄。

不握手禮儀

但是人類歷史上，也有許多文化出現不握手的禮儀，例如印度人的雙手合十禮，就是廣為西方世界熟知的東方見面禮儀之一。

近代中國頗為著名事件之一是，末代港督彭定康任內在和當時中國駐港官員見面要握手時，卻遭對方雙手合十拒絶握手。

在穆斯林國家，單手置於胸前也代表尊敬之意，是和人見面的禮儀之一。

在夏威夷，人與人見面用「沙卡手勢」（shaka sign）打招呼，這類似中國人用手比六的手勢，在美國衝浪文化中經常可見，出生於夏威夷的美國前總統奧巴馬也經常用這種手勢向人打招呼。

在薩摩亞，人們用「挑動眉毛」加上面露微笑來打招呼。

抗拒握手

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的行為科學家柯蒂斯（Val Curtis）表示，握手和親吻臉頰之所以成為打招呼的方式之一，是因為這顯示了彼此有足夠的信任，甘願冒著交換細菌的風險。

1920年代，美國護理雜誌（American Journal of Nursing）文章警告，手是細菌傳播的媒介，建議美國人採用當時中國人慣用的拱手作揖來打招呼。

在新型冠狀病毒疫情爆發以前，就有反對握手的醫學建議。2015年，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫院在加護病房設立了「禁止握手區」，但該政策只維持了6個月就銷聲匿跡。

但即使有醫學和科學的充分證據支持反對握手的運動，握手這個動作還是流傳於世界各地，尤其是在專業職場和正式場合上更是不可缺少。

不握手的未來

不過現在新冠病毒大流行讓人類徹底反思，在可預見的未來，握手這個動作很有可能不再受人喜愛。

美國防疫衛生專家福西（Anthony Fauci）表示：「坦白說，我認為我們再也不應該握手，這不只是能預防新冠病毒疾病，而且還會大幅降低流行性感冒的傳染。」

伸手觸摸是人類的本能，握手也是基於這個心理因素。據估計，美國總統每年握了大約65000人的手。

「本性難改」，但是美國普林斯頓大學（Princeton University）心理和公共事務教授韋伯（Elke Weber）說：「在遇到社會、經濟或公共衛生發生重大變化的時候，積累很久的習慣和社會習俗也會改變，中國古代的纏足習俗就是一個例子。」

握手也可以成為下一個被廢除的習俗，除了上述提及的雙手合十、拱手作揖、單手置於胸前、「沙卡手勢」等各種不握手禮儀之外，還有許多替代方案。

例如鞠躬、揮手、微笑或點頭致意，都可以取代握手，而輕觸拳頭、觸擊手肘或觸碰腳的方式雖然和握手不同，但還是涉及到肢體接觸。

握手不握手

利加爾教授說，新冠病毒疫情帶給我們殘酷現實就是在越絶望，壓力越大的時候，我們就越依賴肢體接觸帶給我們的慰藉，而肢體接觸卻正好是散播疫情的途徑。

韋伯教授說，放棄握手，摒棄肢體接觸固然是違反天性，但人們絶非反應過度，其實正好相反。「生存也是人類的本能之一。」

但是暫且不要全然放棄有一天我們能再度握手的希望，就如美國德州大學另一位心理學教授馬克曼（Arthur Markman）所說，避免疾病是人類生存的本能，而活出精彩的社交生活也是一樣。

「也許我們可以把注意力放在勤洗手上面，培養不摸臉的習慣，而不是全面杜絶肢體接觸。」

現實情況是在未來一段時間裏，我們將面臨沒有肢體接觸的新常態生活，我們或許根本不會發現人與人之間不再握手。