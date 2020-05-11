肺炎疫情：如何利用封鎖的日子自我提升
新冠病毒在全球蔓延，世界各地的人們都在尋找在封鎖狀態下控制焦慮和恐懼的小竅門，但對有些人而言，隔離卻是完全不同的體會。
在排除了日常的干擾後，他們將生活的中斷，視為反思、重新建立與他人的聯繫，以及發揮創造力的時間。以下是三個來自世界各地的故事，講述如何在封鎖狀態下享受生活。
園藝給我目標
來自英國的重症監護護士莎莉·費爾布拉斯（Sally Fairbrass）一年前才開始親自打理花園，現在花園成了她在疫情期間逃避日常生活壓力的綠洲。
「我是一名護士，這意味著我的日常與朝九晚五的工作不一樣。我們會經歷長時間輪班，經常上夜班。正如你所料，我的工作和所有的工作一樣，有忙碌的日子，也有安靜的日子，但在疫情期間（工作日常）加重了不少。」
無論雨天還是晴天
「我過去非常喜歡園藝，但並不總能堅持下來。所以去年，在搞園藝的同時，我開始更新博客，讓自己更好地堅持。以前我時斷時續，但在封鎖期間，一直堅持不懈地進行園藝工作。現在，即使是下雨天，你也會在外面找到我。」
「創造一些物質上的變化有好處。我現在所做的勞動，未來幾周和幾個月內都會看到，想想都很不錯。所以，哪怕我只種了一根胡蘿蔔，我也會很開心，有一種成就感。所以，隔離結束後我一定會繼續種菜。」
有目標的生活
「我認為如果沒有，你就會失去了對一般事物和重要事物的感知。園藝讓我在封鎖期間有了目標感，」她補充道。
「它已經成為一種自我提醒，我可以檢視自己的想法和感覺。當我在除草、裝盆或種植的時候，我的內啡肽就會被激發出來——它讓我有時間回想我的一天。在花園裏時，我意識到，有時我們會有很多情緒，但卻不去處理。」
「走到花園裏去，讓人神清氣爽，自由自在，心情舒緩，尤其是在重症監護室度過了漫長的一天之後。」
重新發現家庭生活的快樂
3月初，在土耳其政府宣佈首都安卡拉和其他主要城市封城的前幾天，土耳其記者埃姆拉·古萊爾（Emrah Guler）和父母一起搬進了安卡拉。
「我非常喜歡社交，所以很適合住在安卡拉市中心，那裏有很多酒吧、餐廳和咖啡館。但是，儘管我很喜歡住在市中心，但這裏建築相隔太近，街道又擁擠又狹窄。我知道我不想被隔離在那裏。」
埃姆拉隨年邁的父母搬到了城外，就在城外。
「郊區的生活很平靜；我每天都會和我的狗Coco一起散步，伴隨新鮮空氣和綠化，散步更有樂趣。」
埃姆拉承認，最重要的是和父母重新建立起了聯繫。
花生餅乾
「封城讓我有機會和他們一起度過高質量的時間，這是多年來，甚至幾十年來沒有過的。我還開始和媽媽一起做飯，我們一直在做花生餅乾。」
「很奇怪，我和朋友們聊天的次數比以往任何時候都多，在疫情之前，我其實就可以這樣做。而且我發現，談話少了一些表面的、瑣碎的，多了一些真摯的。這都是為了返璞歸真，與我生活中的人建立起真正的聯繫。」
「至於我的工作，我已經在家工作了10多年，所以對我來說，調整的幅度沒有大多數人那麼大。但我可以理解為什麼調整會很困難。幾年前我剛開始在家工作的時候，我大概花了半年的時間來完全適應，有了自己的作息規律，每天的工作也很有節律。」
寫書計劃
封城開始時，埃姆拉想做各種事情，從瑜伽到健身再到網絡視頻，但兩周後，這一切都落空了。
相反，他說他終於找到了時間開始寫書，這將是他七年來的第二本書。
「我已經把自己的待辦事項減少到看書和冥想。我肯定做更少事，但效率更高。」
專注於你能控制的事情
在閉關一個月後，臨牀營養師喬西（Shraddha Joshi）用這段時間掌握新的技能，包括瑜伽和曼陀羅繪畫。
「幫助我應對封鎖的一點是，我相當自律。我只是改變了組織一天的方式，並設定了新的目標。從一開始我就決定，我不打算浪費這段時間。」
平靜和專注
但她說，一開始不斷地看新聞，看到病毒在全球蔓延，她覺得很難受。
「我開始早上做瑜伽，白天做冥想來幫助我緩解焦慮。我覺得這兩樣東西無疑都幫助我保持了冷靜和專注。」
「最重要的收獲是，我對朋友、家人和親人更有愛心和同情心了。如果不是有一個良好的心理狀態，我是沒有辦法和他們建立聯繫，也沒有辦法投入人際關係中去。」
親人的價值
「我想我會把這段日子看成是一段比較光明的日子，那是因為我在有意識地努力，讓自己有一個積極的視角。沒有必要只關注正在發生的一切不好的事情，關注所有失去的親人。我想把注意力集中在我能控制的事情上。」
「我個人重新評估了他人的價值，尤其是親人——因為前一天他們還在，過了一天他們就走了。我想我們作為一個整體也在意識到這一點。」她說。