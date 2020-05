多個國際組織聯名信呼籲信用卡對色情網站說不

多家聲言致力於對抗性剝削的國際倡議組織及團體稱,大型信用卡公司應阻止用戶向色情網站付款。

BBC看到的一份超過10個倡議人和團體簽署的信件稱,色情網站「將性暴力、亂倫和種族主義情色化」,而且串流播放內容中包括兒童性侵和性奴販運。

首當其衝的色情網站Pornhub指:「該信件不僅不符合事實,而且是有意誤導。」

萬事達卡(Mastercard)向BBC表示,他們正在調查信中有關色情網站的指控,並且持卡人的非法活動一經確認,將會「終止他們與本公司的關係」。

該信件被發送至十家大型信用卡公司,包括「三大巨頭」:Visa、萬事達以及美國運通(American Express)。來自英國、美國、印度、烏干達和澳大利亞等多個國家的聯署者已經呼籲,立即禁止向色情網站付款。

聯署者包括保守派非營利組織美國反性剝削中心(NCOSE),以及其他數個有宗教或婦女兒童維權背景的倡議組織。

該信件指,人們根本不可能去「判斷或證實這些網站視頻當中的自願性,更不用說網絡攝像頭直播」,而這「順理成章地令色情網站成為性奴販運者、孌童者以及其他人分享非自願性視頻的工具」。

「最近數月,我們已經看到全球越來越多的呼聲,關於色情影片分享網站造成傷害的多種方式,」英國的國際反性剝削工作中心(International Centre on Sexual Exploitation)主任海利·麥克納馬拉(Haley McNamara)。這是美國反性剝削中心的一個海外分支,也是信件的聯署者之一。

「我們國際兒童倡導和反性剝削團體正在要求金融機構嚴格剖析他們在色情工業當中扮演的支持者角色,並且與他們切割關係,」她向BBC表示。

四月,印度保護兒童基金會(ICPF)發表了一份關於色情網站上對兒童性侵視頻需求的報告。該組織指,印度色情網站上對兒童性侵內容的搜索有急速的上升,特別是在新型冠狀病毒封鎖令之後。

呼籲監管網上色情內容

最受歡迎的串流播放色情網站Pornhub在該信中被點名。2019年,該網站錄得420億次瀏覽,平均每日1.15億次。

去年,Pornhub就受到仔細審視,當時它的其中一個內容供應者「Girls Do Porn」成為美國聯邦調查局(FBI)調查的對象。

FBI控告四名人士為該製作公司工作,建立渠道,以虛假託辭哄騙女性參加拍攝色情電影。Pornhub在起訴正式提出之後立即撤下了「Girls Do Porn」的內容。

二月,Pornhub就該案件向BBC置評稱,其公司政策是「在我們一發現的時候就立即撤下未經授權的內容,而這正是我們在本案中所做的」。

去年10月,佛羅里達州的30歲男子克里斯托弗·約翰遜(Christopher Johnson)被起訴性侵一名15歲未成年人。相關性侵視頻被發佈到Pornhub上。

專職工作是監視網上性侵內容——特別針對兒童——的英國機構網絡觀察基金會(The Internet Watch Foundation)向BBC確認,他們在2017至2019年間,於Pornhub上發現118例兒童性侵或者強姦兒童的視頻。該組織還與全球警方和政府合作,舉報非法內容。

在一份給BBC的聲明中,Pornhub一名發言人指,他們有「堅定不移地致力於根除和對抗任何違法內容,包括非自願和未成年人的素材。任何與此相違背的說法均是完全不符合事實的。」

「我們的內容把關係統是這一產業當中的先鋒,使用領先的科技和把關技術,建立一套全面偵查程序,為本平台根除任何非法內容。」

Pornhub表示,發出該信件的組織「試圖管轄人們的性取向和性活動——不僅與事實不符,而且是蓄意誤導」。

美國運通自2000年以來有一項全球政策,聲稱禁止為不尋常高風險的數字成人內容付款,並完全禁止網上色情內容。在2011年,當時美國運通一名發言人接受「Smartmoney」網站訪問時表示,這是基於非常大的爭議,以及作為對抗兒童色情內容的一項額外保險措施。

但是,這些組織還是將信件發到美國運通公司,他們指,多家色情網站提供了美國運通的付款選項——包括一家以青少年主題內容為特色的網站。

美國運通一名發言人向BBC表示,該公司的全球政策仍然有效,但美國運通與一家公司試行允許向特定色情內容串流網站付款,前提是付款是在美國境內或是由美國客戶作出。

其他大型信用卡公司,包括Visa和萬事達在內,均容許信用卡和借寄卡持有者購買網上色情內容。

在一份發送給BBC的電郵中,萬事達卡一名發言人表示,他們「目前正在調查信中關於我們的指控」。

「我們網絡的運作方式是,一家銀行將一名商戶連接到我們的網絡當中,來允許銀行卡支付。」

「如果我們確認有非法活動或者違反我們的(持卡人)守則,我們會與商戶的銀行聯繫,要求他們遵守規則,或者終止他們與我們網絡的聯繫。」

「這和我們此前與執法機構以及國家與國際失蹤及被剝削兒童中心等組織合作的方式是一致的。」

網上支付公司採取了一些行動,與色情產業保持距離。

2019年11月,全球網上支付公司Paypal宣佈,將不再支持向Pornhub付款,因為他們的政策不允許支持「某些性取向的素材或服務」。

當時Pornhub網站上的一篇博客稱,他們對這一決定感到極度失望,而該措施將會令數以千計依靠尊享服務訂閲的Pornhub模特和演員失去收入。

一名在Pornhub上分享內容且要求不具名的色情影片演員表示,凍結支付渠道將會對她的收入造成毀滅性的打擊。

「老實說,這將是一次沉重打擊,」她說,「這會令我所有的收入泡湯,而我將不知道怎麼賺錢了,尤其是現在封鎖令之下。」

要求色情網站承擔更多責任的壓力越來越大,內布拉斯加州參議員本·薩斯(Ben Sasse)在3月致信美國司法部,要求司法部長威廉·巴爾(William Barr)就串流播放強姦和性剝削的指控對Pornhub進行調查。

同一個月,加拿大多個黨派的九名議員致信總理特魯多(Justin Trudeau),呼籲調查總部位於蒙特利爾的Pornhub母公司MindGeek。

該信件的聯署者:

國際反性剝削中心(International Centre on Sexual Exploitation,英國)

國家反性剝削中心(National Center on Sexual Exploitation,美國)

集體吶喊(Collective Shout,澳大利亞)

歐洲女性移民網絡(European Network of Migrant Women,比利時)

Word Made Flesh Bolivia(玻利維亞)

兒童及青少年媒介健康(Media Health for Children and Youth,丹麥)

FiLiA(英格蘭)

Apne Aap(印度)

倖存者代言人(Survivor Advocate,愛爾蘭)

非洲防止虐待與疏忽照顧兒童網絡(African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect,利比里亞)

獎勵基金會(The Reward Foundation,蘇格蘭)

Talita(瑞典)

男童導師項目(The Boys' Mentorship Programme,烏干達)