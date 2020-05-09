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印度繼續在和新冠疫情做鬥爭，但全國已開始樹立抗疫的「成功典型」，這些模式甚至受到推崇和推廣。但專家說這種為時過早的歡欣雀躍可能是危險的。BBC記者維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）對此進行分析。

印度北部城市阿格拉（Agra）是泰姬陵（Taj Mahal）的所在地，也是三月初首批發現新冠病例的城市之一。

「阿格拉模式「總結說，該市三月持續匯報確診病例，但成功減緩了傳播速度。

「阿格拉模式「已成為社交媒體上的話題標籤，印度聯邦政府對此讚不絶口，而北方邦首席部長尤吉·阿迪佳納特（Yogi Adityanath）也因此受到讚譽。

但事情在幾天內發生變化。4月​​初，阿格拉市的確診人數迅速增加一倍，早期的成功開始瓦解。該模式嚴重依賴嚴格控制受影響地區和隔離可疑病例。但隨著病毒傳播到新地區，當局不得不尋找其他例如大規模測試等辦法。

圖片版權 Anadolu Agency Image caption Agra has seen a sharp rise in the number of cases

這個城市現在有600多起病例，超過該州的任何其他城市。而備受關注的阿格拉模式也從新聞消失。

著名病毒學家沙希德·賈米爾（Shahid Jameel）博士說，這證明早期的慶祝可能有「巨大風險」。

他說：「這種歡欣讓人們放鬆警惕，這很危險。」

包括賈米爾博士在內的幾位專家指出，人類對於新冠病毒知之甚少。去年年底才發現該病毒，這意味著科學家沒有足夠時間對其進行適當研究。

他補充說：「這讓新冠病毒非常危險。」

比如，「感染者的痰含有新冠病毒」可長達30天。「因此，即使已成功治療所有患者也不要驕傲。保持警惕是唯一的選擇。」

阿格拉當局迅速劃出了隔離區，並積極追蹤密切接觸者。

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賈米爾博士說：「但這並不意味著值得慶祝，因為它（慶祝和放鬆）會帶來破壞當局此前所做一切的風險。」

另一個問題是其他州和地區急於複製這些「成功模式」。

流行病學家拉利特·康德（Lalit Kant）警告不要這樣做。他說：「這些模式的區域性很明顯，無法複製。一種模式不能滿足所有需求。我們應該從不同模式中學習。」

以喀拉拉邦（Kerala）為例，該州多年來一直大力投建醫療網絡。當新冠病毒疫情襲來時，它有充分凖備。

官員們反應迅速，發現，隔離和治療患者。該州還將技術用於追蹤密切接觸者以及快速發現可疑熱點，以阻止病毒傳播。

但這是否意味著喀拉拉邦是成功的典範？

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弗拉福德（A Fathahudeen）醫生反對將任何地方塑造成典範。他說：「我們在喀拉拉邦的某些地區看到復發病例。還有一些病例我們無法找到感染源。」

他認為，新冠病毒變異速度如此之快，以至於沒人能放鬆警惕。

「如果你為此模式舉杯慶祝，那麼你就有可能要為屍體負責。」

弗拉福德說，這些模式應該交給科學家研究，但他們沒時間做。他補充說，問題始於「政客未經任何科學論證就宣佈成功」，他們常常沒有意識到，在喀拉拉邦行之有效的抗疫工作在孟買人口稠密的貧民窟就行不通。」

圖片版權 Hindustan Times Image caption 在印度一些地區，居民被禁止離開隔離區。

弗拉福德認為，這些模式大多依賴於「阻止人們外出」，但我們仍「離阻止病毒還遠」，所以必須加以區別。個人行為、人口密度、旅行史和醫療基礎設施，所有這些因素都會起作用。因此模式可以調整，不能照搬。

公共衛生專家阿蘭·博涵（Anant Bhan）同意這個觀點。他認為，每個州甚至每個地區都需要評估自己的實際情況而作出反應。

他補充說：「在像印度這樣的多元化國家，不可能有統一的模式。」博涵說，對這種成功模式的興奮也會使前線醫護人員面臨風險。

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他說：「當包括一線醫護人員在內的人群對成功抱有錯誤希望時，自滿就可能變為現實。」

這就是為什麼當任何地方抗疫表現良好時，都要承認並積極學習其經驗。但「絶不為其慶祝」。

拉賈斯坦邦（Rajasthan）的例子說明一個模式不能在兩個地方用。州政府雖然能夠遏制皮爾瓦拉（Bhilwara）鎮的疫情，但在被病毒肆虐的首都齋浦爾（Jaipur)卻收效甚微。

還有一些全球模式也得到讚揚，新加坡就是其中之一。

此前全世界的新聞頭條慶祝新加坡成功遏制病毒傳播。但該國又掀起了一波感染潮，不得不宣佈封城措施。

新加坡伊麗莎白山諾維娜醫院的傳染病專家梁浩楠（ Leong Hoe Nam：音譯）說，新加坡在社會隔離等措施上做得很好。他說：「但這種病毒偷偷摸摸的，風險始終猶存，還可能會捲土重來。」走捷徑或慶祝成功「很快就遇到困擾，只需一個超級傳播者就可以扭轉成功局面，世界上沒有任何國家承擔得起。」