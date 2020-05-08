二戰勝利75週年：英國破譯德軍最後一個密電都說了什麼

圖片版權 Bletchley Park Estate Image caption 在第二次世界大戰期間，布萊切利莊園是英國密碼破譯敵軍密碼的中心，其運作一直對外保密，即使在戰爭結束後多年也是如此。

第二次世界大戰歐戰勝利紀念日75週年之際，英國情報部門首次公開了他們在戰爭結束一天前所截獲的一個德國密電的內容。

德國北部庫克斯港市（Cuxhaven ）的一個軍方無線電網絡在二戰結束前的最後一天（1945年5月7日），首先報告了英軍的抵達, 並說該無線電台將「永久關閉，祝好運，再見」。

「誰還有煙」？

次日（5月8日），德國投降，歐洲戰場告捷。

這一電報是由德軍少尉孔克（Lieutenant Kunkel） 發出的。

這英國布萊切利莊園（Bletchley Park，英國二戰期間專門破解敵方密碼的情報部門）截獲的最後一份敵方電報。

孔克少尉在電報中報告了英軍在5月6日下午2點進入庫克斯港市。孔克最後向所有可能收到電文的德軍官兵告別，告訴他們這個無線電台將「永遠停止使用，再見，祝一切順利」。

圖片版權 GCHQ Image caption 布萊切利莊園截獲的德軍密電

但在一年前，這個代號叫BROWN的德軍無線電台在整個歐洲都非常活躍，並向其總部報告開發新武器試驗進展情況等。

根據英國政府通訊總部（GCHQ）所公開的另一份所截獲的德軍密電中，一名當時駐守在丹麥海岸的德軍士兵發電報詢問戰友誰還有多餘的香煙。

但他得到的回答是：「沒煙了」。

英國專門研究GCHQ歷史的學者庫莫說，通過這些電文可以讓人了解當時德軍士兵的一些真實內心世界。

圖片版權 GCHQ Image caption 布萊切利莊園信託委員會i將二戰德軍秘密電文進行數字化處理保存。

布萊切利莊園

在第二次世界大戰期間，布萊切利莊園是英國密碼破譯敵軍密碼的中心，其運作一直對外保密，即使在戰爭結束後多年也是如此。

布萊切利莊園所截獲的關鍵情報使二戰縮短了至少兩年時間，挽救無數生命免遭塗炭，取得了偉大勝利。

二戰歐洲戰場結束後，位於倫敦以北50英里處的布萊切利莊園繼續擔任破譯密碼工作。

這個破譯中心還幫助破譯日軍的密碼，同時還監視德軍的通訊，以確保納粹德國的投降，不再東山再起，做最後的掙扎。

在1945年1月，破譯任務達到高峰期的時候，曾有約9000人在布萊切利莊園工作，其中絶大多數為女性。

安德魯斯女士（Helen Andrews)就是其中之一。 她從17歲起就供職於布萊切利莊園。

如今，安德魯斯已經是94歲高齡，在著名的倫敦切爾西皇家醫院享受退休軍官待遇。

安德魯斯仍然對歐戰結束那天的情景記憶猶新。

她說，當時他們大家還在上班，一位男士走進來說：「全結束了。他們投降了。」

圖片版權 Royal Hospital Chelsea Image caption 安德魯斯已經是94歲高齡，在著名的倫敦切爾西皇家醫院享受退休軍官待遇。

當時，和許多人一樣安德魯斯感到如釋重負，接著就是音樂、跳舞和茶會，一片歡慶氣氛。

安德魯斯還和幾個朋友一起搭車到倫敦市中心，直奔特拉法爾加廣場，匯入了那裏的慶祝人群。

人們跳到噴泉水池裏放聲歌唱。狂歡一直持續到半夜，安德魯斯又搭乘一輛卡車返回布萊切利莊園。在歐戰結束後，她繼續在那裏工作。

但她對所做的工作性質緘口不提，一晃70年過去了。