圖片版權 KFEM Image caption 「隆興629」 號遠洋漁輪上的印尼漁工

中國「隆興629」號遠洋漁輪上工作的5名印尼船員近日向BBC新聞印度尼西亞語組記者講述了他們在漁輪上長達14個月的工作經歷。

上述5人和另外9名船員在韓國釜山上岸，預定5月8日返回印度尼西亞。

印尼外長馬蘇迪此前證實，船上至少4名印尼籍船員已死亡。據稱，4名死者中3人被「違規」海葬，而另外一人登陸後在韓國釜山一所醫院中救治無效死亡。

印尼政府稱，已正式向中國政府方面交涉，要求中方調查此案，並要求漁輪所屬公司對此事件負責。

BBC記者已經聯繫中國駐雅加達大使館就此事提出問訊；截止到發稿時間，BBC方面還沒有收到中國使館方面的答覆。

與此同時，韓國警方也正在對此案展開調查。以下是5名印尼船員在釜山講述的故事。

「每天只睡三小時」

圖片版權 KFEM Image caption 印尼漁工稱，他們的工作包括獵取鯊魚翅

名為（縮寫）BR的一名印尼船員說，已無法繼續在中國漁船上工作，因為工作時間超出可以承受的極限。

這名船員周四（5月7日）接受BBC視頻採訪時說：「不停地工作，吃飯時間只有10到15分鐘。我們每天上午11點開工，一直要工作到凌晨4、5點」。

「每一天都是這樣」。

另一名同船漁工MY，也講述了同樣的經歷。

20歲的MY畢業於印尼納土納島的一所職業高中；他也說，船上平時每天只能睡「三個小時」，其餘時間都是在忙著捕魚。

這些印尼船員們還說，船長要求他們每天都要達到定量捕魚的「指標」。

BR說：「我們想抗議，但是非常困難，因為我們一直在大海上。」

這些印尼船員表示，他們的工作合同上沒有具體規定每日工作時間。

27歲的RV來自馬魯古安邦。他說：「因為沒有書面規定工作時間，所以就是船長說了算」。

據悉，也有其他一些透過中介公司找到工作的印尼船員持有不同合同，那些合同工的每日工作時間則有明文規定。

漁工表示，最初的確想詢問工作時間長短問題，但害怕丟掉工作機會，就沒有堅持。此外，漁工還表示，儘管他們工作非常辛苦，但是迄今還沒有拿到工錢。

圖片版權 KFEM Image caption 中國漁輪上的印尼漁工凖備切下鯊魚翅

「吃魚餌，喝蒸餾海水」

除去工作時間超限之外，來自南蘇萊維西的20歲漁工NA說，船員在飲食方面的待遇也極為不足。

據他講，儘管所有船員都做一樣的工，但一些非印尼籍的船員會得到「更有營養」的食物配給。

印尼船員說，中國漁船上最初有20名印尼籍船員，另有約6人來自中國。

「他們喝礦泉水，我們喝蒸餾海水，」NA說。「說到食物，他們吃新鮮魚，我們吃魚餌」。

19歲的KR也補充說：「我們平時吃的多數是作誘餌料的東西，而他們吃的是好魚」。

「違規」海葬

圖片版權 KFEM Image caption 據稱，海上死亡的海員通常屍體會存在冷庫中直到上岸埋葬；隆興629號漁輪上至少3名印尼漁工被「丟進海里」。

在工作條件和飲食待遇之外，最讓印尼漁工難以忘卻的慘痛經歷是，他們不得不將三位同胞的屍體「丟到海里」。

據稱，他們曾試圖把屍體」儲存「在冰庫，以便登岸之後」妥善「埋葬，但他們的要求被船長拒絶。

NA說：「我們當時一直堅持，但他（船長）權力大，我們無能為力。」

「他的理由是，如果送屍體上岸，所有國家都會拒絶接收，」NA模仿船長回應的樣子。

面對殘酷的現實，NA和穆斯林同胞們，最終只能在船上為屍體清洗和行禮。

「我們清洗屍首，行禮儀，然後（把屍首）丟掉，」他說。

MY補充說，這種海葬方式違反了外籍船員僱工合同，因為合同中規定船員屍體應可以被遣返回國。

圖片版權 BBC News Korean Image caption 印尼漁工指稱，他們經常被迫每日工作18小時，有時候連續工作兩天

要求印尼政府起訴

RV、BR、KR、MY和NA等5名漁工在接受視頻訪問時一致認為，印尼政府必須為此事出頭，起訴涉案外國船東。

他們說：「只有這樣，類似事件才不會重演」。

同時，MY和NA也希望更多想出海捕魚的印尼人不會重覆他們在「隆興629」號船上的遭遇。

他們希望派遣外勞的印尼中介公司能更關注勞工權益。

「我們有合同，還是出現這樣的違規行為。我們希望（外勞）公司能更加有效地維護勞工權益。」

依法禁止

國際勞工組織（ILO）駐雅加達的東南亞漁業部門項目主管哈基姆說，工人有權在最初合同中清楚知道工作細節，例如工作時間長短。

「這個案件是違規行為，」 哈基姆在回應印尼漁工事件時說。

他指出，勞工合同中必須包括工作時間長短，以及工人每天休息時間等基本權利條款。

哈基姆還表示，國際勞工組織2007年第188號文件中關於海洋漁業勞作的第188號公約規定，外籍漁工有權在海上過夜三天的情況下每天至少休息10小時。

「這裏的關鍵問題是過度疲勞，過度疲勞和休息時間得不到保障，」他說。

關於海葬問題，哈基姆說，海葬在國際勞工組織海員條例中有規定。據稱，有關規則允許船長在考慮到諸如傳染病、船舶有無適合的存屍設施等條件下決定是否海葬。

同時，印尼外長馬蘇迪承認，在遠洋漁船上的勞工本身是一個高風險的職業；他表示，當下的爭議案件需要相關各方的高層溝通解決。

印尼勞工案例

印尼外長馬蘇迪還說：「（印尼政府）正在推動加強對漁工和船東之間工作合同起草方面的監督，以便消除損害船員權利的條款。」

他還表示，會鼓勵印尼執法部門對涉及「不當行為」的中介公司，依據販賣人口罪等印尼法律條文實施處罰。

印尼外長在新聞會上表示，已經就此案與中國駐印尼大使溝通，並向中方提出了中國船東公司方面必須對印尼漁工負責的要求。

他說：「我們要求中國政府提供支持，幫助履行（中方）公司對印尼船員的責任，包括支付未付工資和改善安全工作條件。」

據印尼政府方面說，中國政府已經表示將確保中國公司依法遵守和執行合同規定。