圖片版權 Xinhua Image caption 中國成功發射了長征五號B型火箭，測試了新型飛船原型和貨物返回太空艙，向建立太空站邁出重要的一步

5月5日中國成功發射了長征五號B型火箭，測試了新型飛船原型和貨物返回太空艙。報道說這是中國向建立太空站以及最終在月球建立基地邁出重要的一步。

同一天美國媒體報道說，特朗普政府正計劃聯合「志同道合」的國家制定規範月球採礦的太空法律框架。俄羅斯報道指美國的做法違反了冷戰時期簽訂的外層空間條約。

《衛報》報道說，中國成為太空大國的雄心促使其他國家的太空機構重新對月球產生興趣。美國，印度，日本和俄羅斯都在制定各自的月球探索計劃。

在美國強調要建立太空行為的國際凖則的同時，美國及盟國也一直關注太空防務威脅。美國智庫專家建議用冷戰時期軍事和外交兩手，遏制新出現的太空挑戰。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國發射的嫦娥4號探測器是第一個在月球背面軟著陸的探測器

中國的太空崛起

周二（5月5日）中國發射了長征5號B運載火箭，進行運送新型載人飛船和柔性充氣式返回貨艙試驗。54米長，起飛重量849噸的長征5B火箭推送可攜帶6名宇航員的飛船進入太空。中國媒體報道說，中國載人航天計劃進入建立太空站的實質階段。

中國用長征5號系列火箭發射高軌和低軌大型衛星，飛船，載人空間站的太空艙。按照計劃，中國將利用新型飛船把宇航員送進2022年前部署的太空站。

中國媒體報道說，今年下半年將用長征5號火箭發射中國第一個火星探測器。在年底前還用長征5號火箭發射嫦娥5號月球探測器，在月球採樣並返回地球。

中國在2019年把登月飛船發送到月球背面著陸。目前正在努力在10年後成為美國之後把宇航員送上月球的國家，並且中國還計劃在月球建立永久性基地。

在過去20多年，中國迅速擴展了外層空間的存在。自1992年中國開始制定載人航天計劃以來，中國成功地進行了十多次重大外空發射，先後把11名航天員送入太空。

圖片版權 Xinhua Image caption 美國和北約把俄羅斯和中國的反衛星能力視為在外層空間的主要威脅

規範外層空間

考慮到今後中國會繼續增加在外層空間的存在並且發揮更大作用，美國智庫專家認為美國必須要制定相應的應對計劃，遏制中國的太空影響，同時尋求合作實施外層空間管控。

布魯金斯學會的安全和戰略和外交問題專家羅斯（Frank A. Rose）在4月發表的文章中說，面對中國在外層空間的活動急劇增多，美國要加強同中國在民用太空領域對話，尋找應對軌道碎片，太空交通管理，以及巨型衛星群問題的解決辦法。

在中國成功發射長征5號B運載火箭的同一天，路透社報道說，特朗普政府正在起草一個關於規範月球採礦活動的法律藍本。美國計劃同「志同道合」的國家在太空採礦方面達成協議。

消息人士對路透社說，在未來幾周美國官員將同加拿大，日本，歐洲國家以及阿聯酋討論規範月球採礦，以及在將來的月球基地周圍建立「月球安全區」的問題。

而美國宇航局在國際太空站的重要合作伙伴俄羅斯卻沒有被列入初期的談判伙伴名單。消息人士說，因為俄羅斯在地球軌道上操縱衛星對美國間諜衛星有威脅性行為，受到五角大樓的敵視。顯然，中國也不在「志同道合」的國家之列。

俄羅斯報道指出，美國的上述做法似乎違反了1967年的外層空間條約，該協議禁止所有國家對地球以外任何天體部分擁有權利。莫斯科多次批評華盛頓，說美國要把太空變成「野蠻西部」，把外太空軍事化，圖謀在其他行星上取得領土。

圖片版權 Getty Images Image caption 在經濟實力和航天技術的支持下，中國計劃在2050年前建立地球-月球經濟區

太空軍事競爭

美國國防部認為，中俄都把太空當做現代戰爭的組成部分。 中國和俄羅斯也一直指責美國挑起新太空軍備競賽。

美國國防情報局去年公布報告，把中國和俄羅斯在太空發展威脅其他國家的能力列為對美國的挑戰和威脅。報告認為，中國和俄羅斯都把太空視為現代戰爭的重要組成部分，把太空反制能力當做降低美國及盟國軍事有效性的手段。

俄羅斯和中國外層空間能力提高了他們軍隊在世界範圍的指揮和控制能力，讓他們能夠監視，跟蹤美國和盟國的軍事目標。美國國防部的情報機構認為，中俄的空間偵察網能在軌道空間對衛星進行搜索，跟蹤，而且都在發展信號干擾和網絡空間能力，發展定向能武器和軌道空間的能力，以及發展陸基反衛星導彈。

北約防長去年6月開會通過了一個太空政策文件，具體細節沒有公開。布魯金斯學會的戰略專家羅斯4月22日撰文說，去年12月在北約倫敦峰會上，北約領導人強調要面對未來在外層空間的挑戰以及維持技術領先的重要性。

羅斯建議北約延續冷戰時期對蘇聯集團的「雙軌政策」，即防務和外交兩手並用，把軍控作為遏制戰略的一個組成部分。雖然特朗普政府總體上反對軍控，但對在外層空間建立行為規範持開放態度。因此北約則積極加強防務能力的同時，也要用外交手段解決外層空間的威脅，諸如讓盟國在制定外太空行為凖則方面發聲。