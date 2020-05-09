圖片版權 Getty Images Image caption 白宮副國家安全顧問博明（中）發表以古喻今的中文演講，回顧」五四「歷史、展望美中關係未來。

2020年五月第一周，中美關係在新冠疫情下不斷緊繃。美國大選為時不遠，兩國你來我往的口水戰中，美國民主黨和共和黨透露出的共同點是，雙方都認為對北京態度強硬是很好的政治策略。美國白宮高官近日則以中文演講，警告中國如果繼續控制言論自由、忽視人民群眾的真實呼聲，可能引發執政危機。

香港疫情逐步緩和，但政治風暴仍連綿不絶。被譽為香港「民主之父」的李柱銘，早前因為去年8月的示威活動，被控組織及參與未經批准集結，案件5月18日開審前，李柱銘接受了BBC中文專訪，細談他眼中的《基本法》和「一國兩制」。中國方面，作家方方在疫情期間以日記形式記錄其見聞與感想的《武漢日記》所引發的風波在中國網絡上繼續發酵。在方方不斷受到攻擊的同時，她的支持者也開始成為民族主義者們的目標。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 美國「中國通」高官，以流利中文發表演講警告北京

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美國白宮高官以中文演講，警告中國如果繼續控制言論自由、忽視人民群眾的真實呼聲，可能引發執政危機。在中美近日就新冠病毒源頭激烈辯論之際，這一演說可能刺激北京作出強硬反應。

博明在演講中呼籲「少一些民族主義，多一些平民主義」。他稱，推動英國脫歐、特朗普勝選背後的核心力量，和五四運動的如出一轍，即是平民主義（populism）。博明在演講後解釋說，將populism翻譯為平民主義，而非更常見的翻譯「民粹主義」，是要強調這股力量推動以民為重的政府。他還說，追求民主來自中國傳統思想，而台灣就是華人社會民主實踐的鮮活證據。

2. 後疫情世界：解封後為什麼我們都必須戴口罩

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情爆發時，亞洲人戴口罩的比率較高。

如果有夠多的人外出時戴口罩，對整體社會的防疫效果也會有巨大影響。

美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）科學家一項尚未發表的研究顯示，即使口罩的效果一般，只要有80%的人戴，那麼兩個月之內紐約的死亡率能減少17%至45%。如果口罩效果只有20%，只要有夠多的人戴，紐約的死亡率能減少2%至9%。

3. 李柱銘專訪：「新一國兩制」在破壞鄧小平當年的承諾

圖片版權 Getty Images Image caption 他被控2019年8月組織及參與未經批准集結。

李柱銘肩負的爭議，可能正好濃縮了中國大陸和香港甚至更廣的外部世界之間在過去三四十年裏曾經經歷的曲折，暗示了最近幾年愈演愈烈的中港衝突背後必須面對的根本原因。

在香港，他備受傳統民主派的尊敬，被譽為「民主之父」，但年輕人認為他那一代民主派無法為香港爭取民主，誤信「中國會隨著富強走向民主」，而斷送著香港前途。

4. 方方日記所在的中國：民族主義高漲下舉報風氣擴散

圖片版權 CNS Image caption 作家方方《武漢日記》引發的風波在中國網絡上繼續發酵。在方方不斷受到攻擊的同時，她的支持者也開始成為民族主義者們的目標（圖為方方，本名汪芳）。

中國作家方方作品《武漢日記》在海外出版，被民族主義者們批評為"出賣國家利益"並攻擊多日。如今，她的支持者也開始成為民族主義者們的目標。

許多人擔憂，這不僅顯示中國原本狹小的言論自由空間持續被壓縮，這種起底舉報行為還可能會在中國社會進一步擴散。

5. 美國大選：疫情之下特朗普和他的新對華戰略

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美國總統特朗普的2020年連任競選陷入困境。他對路透社說：「中國將盡一切努力讓我輸掉這場比賽。」

他對北京的尖銳言論標誌著一個新階段，他試圖重塑被新冠大流行改變的選情。這讓世界上兩個最大經濟體之間本來就艱難的關係雪上加霜。