圖片版權 Getty Image Image caption 儘管有科學證據，但一些國家的領導人仍對病毒和封鎖的必要性表示懷疑。

美國前總統巴拉克·奧巴馬強烈批評其繼任者特朗普對新冠病毒危機的應對措施。在周五（5月8日）晚一次私人電話會議上，他稱美國對這一流行病的反應是 "絶對混亂的災難"。CNN稱，他的講話是在鼓勵前員工們為拜登的總統選舉團隊工作時發表的。

白宮在回應中說，是特朗普總統「史無前例」行動「拯救了美國人的生命」。

在通話中，奧巴馬說，這位來自共和黨的繼任者領導的政府對新冠的舉措負有部分責任。

「即使政府做到了最好，情況也會很糟糕，」他在這次電話中稱。 「而當『這裏面有我什麼好處』和『讓所有他人都見鬼去吧』的心態在我們政府運作中作崇，（結果）就是一個絶對混亂的災難。」

奧巴馬還強烈抨擊停止對前國家安全顧問弗林刑事指控的決定。

圖片版權 Getty Image Image caption 「而當有『這裏面有我什麼好處』和『讓所有他人都見鬼去吧』的心態在我們的政府運作中作崇，（結果）就是一個絶對混亂的災難。」

美國疫情如何？

目前美國有130萬例確診病例，已經有近79000人死亡——均為全球最高。許多州在3月份推出了封鎖措施，但現在已經取消限制，允許人們返回工作崗位。但衛生部門官員警告，這可能會導致病毒進一步擴散。

特朗普對新冠病毒的態度一直在動搖。2月，他反駁病毒威脅論，說病毒會消失，但到3月中旬，他承認疫情的嚴重性。4月，他建議攝入消毒劑可能是一種預防措施——專家們立即否決這一說法。

上周，他宣佈將解散政府的新冠病毒工作小組，但之後又說會繼續下去——但工作重點放在重新開放經濟上。

全球病例數上升到400萬以上

根據約翰·霍普金斯大學整理的數據顯示，全球已經有超過400萬例新冠病毒確診病例。全球死亡人數近280000。

美國仍然是受影響最嚴重的國家，確診病例佔全球的近三分之一和死亡人數佔四分之一以上。專家警告，由於許多國家檢測率較低，數據出現偏差，真正感染人數可能要高得多。

中國國家衛計委副主任李斌對當地媒體表示，這次疫情是一次「大考驗」，暴露了中國公共衛生系統的弱點。這是在國外對中國早期應對措施提出持續批評之後，官方罕見承認這一點。

包括西班牙在內的一些國家，每日新增死亡人數正在繼續下降，但人們擔心放鬆封鎖限制可能會導致「第二波」感染。

此外，隨著疫情對全球市場和供應鏈的衝擊，各國政府正在為經濟影響做好凖備。本周，曾經是全球疫情中心的意大利開始放寬一些封鎖措施。意大利人已經可以進行戶外運動，並在本地探親。

法國新冠病毒死亡人數創下了一個多月來的最低紀錄，過去24小時內有80人死亡。當局正凖備從周一開始放寬限制，鄰國西班牙政府也是如此。

俄羅斯取消在莫斯科舉行的閲兵式，原本是該國二戰勝利日慶祝活動的一部分。與此同時，在南非等國家，儘管反對黨要求結束封鎖，但封鎖仍在繼續。

圖片版權 Getty Image Image caption 包括西班牙在內的一些國家每日新增死亡人數正在繼續下降，但人們擔心放鬆封鎖限制可能會導致「第二波」感染。

不過，儘管有科學證據，但一些國家的領導人仍對病毒和封鎖的必要性表示懷疑。在白俄羅斯，成千上萬的士兵遊行慶祝勝利日，因為總統盧卡申科拒絶採取更強硬措施的呼籲。

英國醫學雜誌《柳葉刀》發表了一篇針對巴西總統博爾索納羅的社論，稱他是巴西遏制冠狀病毒傳播的最大威脅。巴西目前報告的病例數量是拉丁美洲地區最高的——周六又增加了1萬多例，使全國總數達到近15.6萬例。但儘管疫情爆發，博爾索納羅仍繼續否認病毒的嚴重性，並就封鎖措施與州長髮生衝突。

對疫情爆發的不滿情緒在阿富汗演變成暴力活動，抗議者和安全部隊的衝突中，至少6人死亡。在古爾省首府菲羅茲科赫，示威者聚集，抗議政府在疫情期間沒有幫助到窮人。