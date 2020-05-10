圖片版權 Reuters Image caption 中國國家主席習近平1月28日在北京會見世衛組織總幹事譚德塞

世界衛生組織（WHO）周六（5月9日）發表聲明，指德國媒體《明鏡》周刊（Der Spiegel）最近刊發的報道 「毫無根據，子虛烏有」。

《明鏡》周刊報道稱，中國國家主席習近平曾在1月21日與世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）通電話，親自施加壓力，推遲宣佈新冠病毒感染為全球大流行疾病。

《明鏡》周刊的報道引述德國聯邦情報機構（BND）稱，習近平要求譚德塞不對外發佈病毒人傳人的信息，並推遲發佈大流行警告。

報道稱，德國聯邦情報機構估計中國隱瞞真實情況的做法使全世界抗疫損失了四至六個星期。

對此指稱，世界衛生組織發表聲明稱：習近平與譚德塞在1月21日並無溝通，他們兩人也從未打過電話。

「如此不準確的報道影響了世界衛生組織以及全世界結束COVID-19病毒大流行的努力。」

「特別注意的是：中國在1月20日證實了新冠病毒人傳人。」

獨立調查

周五（5月8日）中國大使吳懇在接受德國《明鏡》周刊採訪時說，中國將繼續以公開透明的方式支持世衛組織的工作，對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間交流。

吳懇強調， 「不過我們反對在沒有任何證據的情況下企圖將中國放在被告席上，然後再進行所謂的國際調查尋找證據。」

他說，調查探明病毒的來源工作應該由科學家完成，而不是被政客工具化和政治化。

中國方面一直堅持認為，正是因為中國的透明和公開信息，使國際社會爭取了寶貴的時間。吳懇還引述《科學》雜誌研究報告稱，中國史無前例的封城措施，使中國減少了至少70萬的感染者。

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抗疫與政治

中國在1月23日宣佈武漢封城，世界衛生組織在1月30日宣佈病毒構成國際關注的突發公共衛生事件，在3月11日宣佈新冠肺炎疫情全球大流行。

世界衛生組織在以下三個方面與中國一致，與美國向左：

在世衛是否延誤發出警告耽誤抗疫最佳時間問題上，世衛組織一直辯解稱給了世界各地足夠的時間做出反應，沒有浪費時間； 世界衛生組織在病毒起源的問題上也與中國一致，認為病毒是來自大自然，而不是實驗室中製造出來的； 世界衛生組織一直讚揚中國的抗疫措施，讚揚中國在疫情爆發之初的反應以及之後採取的嚴格隔離措施。

世界衛生組織的這些立場導致美國總統特朗普公開批評世界衛生組織偏袒中國，稱其防疫 「以中國為中心」（China centric），並凍結了對世衛的資金支持。

不過，世界衛生組織的工作仍然得到包括德國、法國和歐盟等國家的支持以及民間組織和團體的支持。

5月上旬，多個國家領導人簽署公開信，為全世界的抗疫科研工作集資募捐。這封有德國總理默克爾、法國總統馬克龍、加拿大總理特魯多等人簽署的公開信，表示了對世界衛生組織的支持。

而在4月，全世界的文藝界人士推出網絡音樂會，也顯示了對世界衛生組織的支持。

本次波及全世界的新冠病毒大疫情，還遠遠沒有到結束的時候。世衛組織在抗疫行動中的作用將繼續，外界對它的審視和批評也會繼續。