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英國首相約翰遜周日晚（5月10日）發表電視講話，宣佈「有條件重啟」社會。此舉將使英格蘭人民從星期三（5月13日）開始可以享受更多戶外時間。截止周一（5月11日），英國的新冠死亡人數達到31855人，是全球第二高的國家。英國共有約21.9萬人感染新冠病毒，是全球第三嚴重的國家。

約翰遜的英格蘭解封措施都有什麼？

約翰遜說，不能在家工作的人應回到工作場所，但要盡可能避免（上下班）乘坐公共交通。政府將在五級新冠警報系統下檢視解封速度。他希望下一步，即「最早在6月1日之前」讓一些英格蘭地區的小學生重返學堂。

約翰遜稱，只有獲得科學支撐，本階段才會涉及商店的重啟。「如果數據支持」，下一步可能會重開一些服務業和公共場所。但不得早於7月1日。

他說，這些步驟構成了「重新開放社會路線圖的第一幅素描」。

圖片版權 AFP Image caption 英國政府發出「保持警惕」訊息。

約翰遜補充說：「這不是簡單地在本周某個時間結束封城。相反，我們正採取第一批謹慎步驟來修正相關措施。」約翰遜還證實，針對「少數違反封鎖政策的人」的罰款將增加。

將於周一（5月11日）公布的英格蘭重啟指引會包含更多細節。一位政府官員告訴BBC，新指引將允許人們在公園內與另外一個人相隔兩米互動。這位官員說，只要人們遵循社交疏離原則，將被允許開車去英格蘭的公園和海灘。

但對於那些被要求在家裏至少呆12周的人群，該建議不會改變。

BBC政治編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，儘管新冠病毒已開始受制，但首相宣佈的謹慎解封政策「肯定不是瞬間把門打開」。

約翰遜還明確了重開學校和商店的條件，他說：「在接下來兩個月，我們將不會僅考慮我們的願望或經濟需要，「我們將受制於科學、數據和公共衛生的需要」。「而且我必須再次強調，所有這些都是有條件的，這一切都取決於一系列的先決條件。」

約翰遜解釋病毒感染率（R值）如何對解封措施產生重大影響。專家們認為，將R值控制在1以下是當務之急，即一個感染新冠病毒的人只會傳染另一人。他說：「這取決於我們所有人以及整個國家都遵循建議，一起遵守社交距離並保持病毒感染率下降。」

約翰遜還提到明確鼓勵建築和製造業重啟。他補充說，工作場所將獲得有關如何保障場地安全的指引。

他說，除了可以多次出門運動或在公園曬日光浴外，英格蘭人民還可以驅車前往其他目的地。

約翰遜稱正「下發通知」，將很快對落地英國的乘客進行隔離。

在隨後的聯合聲明中，約翰遜和法國總統馬克龍同意，法國和英國在「現階段」互相不對對方採取隔離措施。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國首相鮑里斯·約翰遜：「你必須待在家裏」

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「嘗試突破不可能」

尼克·崔格（NIck Trigger)

BBC健康記者

首相實際上是在努力突破不可能。他想嘗試重啟英國社會的正常生活，同時又要以有限的手段阻止病毒侵襲。

在沒有疫苗的情況下，政府控制疫情依賴於遏制任何地方上的疫情爆發。

但問題在於，即使過去一個月英國進行了更多的新冠檢測，英國抑制病毒的能力還存在很大漏洞。等待測試結果時間太長，在某些情況下需要幾天時間；最需要定期測試的人群， 比如老人院的工作人員， 仍稱他們無法獲得檢測機會。

英國追蹤密切接觸者的能力仍然未知。該追蹤系統的試點工作剛在懷特島開始，包括利用用追蹤應用程序和大量人力資源開戰追蹤工作。這意味著我們在對付這個「隱形殺手」時，有一隻手實際上綁在背後。

不只是我們，其他國家也遇到類似問題。但在抗疫凖備和裝備上，我們仍然落後於德國和韓國。

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約翰遜解封政策的質疑聲

工黨領袖凱爾·斯塔莫爵士（Sir Keir Starmer）說，約翰遜的講話缺乏「明確性和共識」，並認為「導致的問題和解決的問題一樣多」。

他告訴BBC News，當局只提前十二小時通知數百萬無法在家工作的人要回去上班，還不能坐公共交通。

他說：「這就是為什麼我說首相的聲明提出的新問題與他回應的問題一樣多。」

自由民主黨代理領導人愛德·戴維（Sir Ed Davey） 爵士說，他不理解政府為何在現階段做出改變。

他說：「這會危及到人們與疫情抗爭至今的努力。」

約翰遜在講話中說，他諮詢過「政界和英國所有四個實體」，他的計劃達成「我們能做什麼的普遍共識」。

但蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）在約翰遜的演講後說，她認為首相應「再明確地」強調他在演講中提到的大多數解封措施只適用於英格蘭地區。

英國首相早先在英格蘭發佈「保持警惕，控制病毒，挽救生命」的新信息，但斯特金說，目前暫不適用於蘇格蘭。

北愛爾政府將在周一（5月11日）開會，「討論採取分階段的戰略性重啟計劃」。

威爾士衛生部長沃恩·格辛（Vaughan Gething）也表示，約翰遜的新信息並非基於「四方協議」，威爾士實行「留在家中」的建議沒有改變。

英格蘭政府在威斯敏斯特製定措施，但蘇格蘭，威爾士和北愛爾蘭有權頒布自己的封鎖措施。儘管領導人表達了一體化推進防疫措施的願望，但他們可能以不同的速度去做。

政府先前發佈的指引稱，英格蘭人民每天只可以離家鍛煉一次。