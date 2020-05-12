肺炎疫情下被同居 三名女子親訴維持情侶有多難

  • 2020年 5月 12日
三名女子新冠期間的特殊情侶關係

新冠疫情影響了人們生活的方方面面，封城鎖國為那些剛剛進入戀愛關係的情侶也帶來前所未有的挑戰。

疫情和封城是這些情侶感情升華的催化劑呢，還是給他們剛剛萌生的情感潑了一瓢冷水？

我們來聽聽以下這三名女子的故事。

兩次約會就同居
Image caption 凱琳在與男友約會兩次後就開始同居生活。

我叫凱琳，今年33歲。我是美國人。

去年12月我決定離職一段時間去環球旅行。

2月初，當新冠疫情開始在中國肆虐時我正好在東亞國家。

於是，我決定趕緊離開那裏前往歐洲。

我先到了西班牙的馬拉加（Malaga)，正好也想趁機練練自己的西班牙語。

在馬拉加，我遇到了一名男子，兩次約會後本想前往馬德里。但新男友勸我別去馬德里，稱那裏就要開始封城隔離了。

新男友說自己有一套兩室、兩衛的公寓，不如兩人搬到一起住。

一開始，我還以為這是個玩笑，但很快就意識到他是認真的。

就這樣，我們在兩次約會後就開始了同居生活。

一開始，我們很合得來, 關係進展神速。

我們對彼此和對方的家庭有了很多了解，雖然住在一起時間不長，但感覺就好像已經有3個月一樣。

雖然我們相互之間非常友善和尊重對方，但與其說是像浪漫情侶，還不如說更像親密的朋友。

一次，我和一位在馬德里的異性朋友通話，男友馬上就開始問東問西，讓我很不自在。我們那時不過只在一起住了兩個星期而已。

但與此同時，當他在社交媒體上跟人聊天時，我也禁不住猜想他在跟誰講話？

有一天，我們終於吵了一架。吵架過程中兩人都把自己在過去兩性關係所受過的傷害搬了出來。

我對他說，「你從來不認真聽！」，他則對我說：「你為什麼老是這樣？」

其實，我們吵得根本不是現在兩人的事，而是過去所受過的傷害。

而在個人衛生方面，他比較馬馬虎虎，不像我很小心謹慎。

比如，我們兩次去商店購物時，我都看見他用手摸臉。

而且，我們買回來的食品雜物他也不好好消毒。也許，他沒有我這麼神經質。

我們在一起經常擁抱、跳跳舞什麼的。但如果說能有什麼長遠未來的話，恐怕還沒有。

因為我們的家庭觀念非常不同，他比我更傳統些，他想要小孩，但我根本不想。

所以，我不知道當封鎖結束後，我們的關係該如何了結。

（注：BBC在3月底了解到，凱琳與男友最後以分手告終。凱琳隨後搬了出去。）

「要麼訂婚 要麼分手」

我叫茉莉，今年22歲。我是新西蘭人，但我生活在英國，男友是英國人。

我和男友是在去年5月通過朋友認識的。我們生活在倫敦，但各自住在跟人合租的公寓裏。

本來，我們打算今年6月搬到一起住，但突發的疫情讓我們提前同居了。

我們搬到了男友父母的家中，好在他父母家房子較大，有足夠的空間，還有一個花園。

但對我來說，最難的是無法見到我遠在新西蘭的家人。

如果沒有疫情，我想家人時，可以跳上飛機就飛回去了。但現在卻做不到。

跟男友住到一起後，總的來說還不錯。

男友總能哄我開心，逗我笑。 她的父母人也不錯。

我喜歡做飯，但男友父親對我所做的食物一半都不能接受。

我跟他爸開玩笑說，到封城結束時我可能就能做到逼著他喜歡茄子了。

我跟男友因為外出購物的事也鬧過矛盾。

他不想讓我出去買菜。我跟他說他不能限制我，我有權出去買菜。

我也開玩笑說，等這一切都結束時，我要麼可能被男友和家人甩了，要麼可能就訂婚了。

「無所適從」

我叫羅茜，今年24歲。

封城前我開始和一女孩約會。我們不想把關係發展的過快，一切進展的緩慢而從容。

我們正要商量下一步該如何推進我們的關係時就趕上了封城。

之前，我們一個星期見一到兩次面。

但封城後，我們不能再見面，這讓我有點無所適從，不知道未來會怎樣。

雖然，我們經常互通短信以及視屏電話，但有時氣氛會搞得很緊張。

我們聊過疫情結束後的計劃，但還沒討論過兩人的關係該如何發展。

儘管我倆對此都不太在意，因為我們對目前的現狀和進展還算滿意。

不過，我們也感覺到有一種停滯感， 特別是如果我們彼此連續幾個月也無法見面的話。

這也讓我一點也不敢鬆懈，但我試圖不去為此過多的擔心，因為目前發生的一切都太魔幻。

我盡量想著如何對付眼前的世界和生活，不讓約會的事佔據我主要的心思。

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