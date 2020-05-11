肺炎疫情：西班牙公寓樓的前世今生與啟示

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在歐洲各國新冠病毒疫情封鎖期間，英國人站在自家門口或前院為一線的醫護人員鼓掌致意，西班牙人卻是站在陽台上鼓掌表達感謝，為什麼西班牙人都住在公寓樓裏呢？

公寓樓房在亞洲國家很正常，在香港和新加坡等人口稠密地區，公寓樓更是住房常態，但是在歐美國家卻只有大城市和市中心，公寓大樓比較多。

不過，西班牙人卻普遍住在公寓樓裏。根據Eurostst的數據，住在公寓樓裏的西班牙人比例是全歐洲排名第二高的國家，西班牙幾乎三分之二的人口住在公寓樓裏，僅次於拉脫維亞。

在意大利，這一段疫情封鎖期間，也經常看到人們從自家陽台上鼓掌致意。住在公寓裏的意大利人比例也不少，有大約一半的人都住在公寓樓裏。

到了法國，這個比例降到只有約三分之一。而在英國，住在公寓樓的人所佔比例更少，大約只有總人口的15%。

根據英國房屋買賣網站Rightmove，市場上只有約25%的房產是公寓，而在西班牙房屋網站Idealista上，有65%的房產是公寓。

歷史和經濟因素

38歲的老師科伯斯從小就在馬德里同一個地區長大，現在他住在一個19世紀的公寓樓裏面的一個只有25平米大的迷你公寓裏。

「西班牙人都住在公寓裏，因為沒有價錢合理的房子可以買，如果有價錢合適的房子，那一定都離市中心或是工作的地方很遠很遠。」

1960和1970年代，在佛朗哥（Francisco Franco）的統治期間，西班牙人口從鄉村流向城市，大規模城市化導致城市人口增長，公寓樓房地產蓬勃成長應付新增的城市人口。

在荷蘭拉德伯德大學（University of Radboud）從事博士後研究的格洛麗亞·羅曼（Gloria Román）表示，當時為了城市新增的大量工薪階級人口，必須要大規模興建房屋，又因為成本因素所以城市裏的房子越蓋越高，而不是向外擴展。

西班牙的土地規劃法律非常嚴格，直到現在也沒改變，城鎮周圍的土地價格非常貴。西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）IESE商學院（IESE Business School）的經濟學家吉曼尼茲（Javier Díaz Giménez）表示，這限制了城市建築，興建公寓樓房比較有效率而且便宜。

很多西班牙人都是從小在公寓樓里長大的，居民公寓樓裏設置公用電梯也是司空見慣，但是自己家裏有樓梯可以上樓下樓則是很少聽聞。吉曼尼茲12歲的時候到愛爾蘭都柏林學英語，發現接待家庭屋內竟然有樓梯就大吃一驚。「住在兩層樓的房子裏對當時12歲的我來說是前所未聞的，從來沒有聽過的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情封鎖期間西班牙人將陽台空間最大化利用

擁有房產

西班牙人傳統上更願意買房，而不願意租房居住，這也是西班牙人大多數住在公寓裏的原因之一，因為公寓價格比房子便宜，如果一定要購買的話，公寓比較能夠負擔。

根據Eurostat的數據，2018年，有76%的西班牙人擁有自己的住房，法國人和英國人自有住房的比例為65%，德國為52%。

1960年代佛朗哥統治時期鼓勵人們購買自己的住房，羅曼表示，公寓樓價格比較便宜，能夠在短時間內存錢買下來，那個時候，擁有自己的住房成為生活富足的象徵之一。

當時，在西班牙新落成的公寓樓會舉行豪華的揭幕儀式和活動，例如為購房入住者舉辦鑰匙移交儀式，請神父前來為新公寓樓祈福等宗教活動。

在通貨膨脹的經濟下，買房子也是保障資本的最佳方式。吉曼尼茲說，在金融市場發展不是那麼健全的時候，通貨膨脹吃掉儲蓄的時候，不動產是保值的最佳工具。

社區意識

住公寓也許主要是經濟因素造成的，但是在文化上，許多西班牙人習慣生活在緊密的鄰居之間，這也培養了西班牙人獨特的社區意識。

巴塞羅那大學（University of Barcelona）都市社會學專家普拉戴爾（Marc Pradell）表示，西班牙大部分的城市裏都有許多活力充沛，各有特色的居民區，而這些居民區都是由許多公寓社區組成的。

事實上，也正是因為西班牙城市裏有許多色彩繽紛活力充沛的居民區，也更加吸引人們住在公寓裏。

37歲的記者豪斯（Clea House）從倫敦搬回從小長大的馬德里，在那裏撫養自己的孩子。她說，濃厚的社區意識是西班牙生活最具吸引力的特色之一，「我希望我的孩子也能在濃厚的社區意識和大家庭的陪伴下成長，我就是這樣長大的，我希望他們也能一樣。」

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙人比許多歐洲其他國家居民花更多時間在外面

享受戶外生活

許多人可能嚮往住在自己有前後院花園的房子裏，公寓生活空間小並不具吸引力，但對大多數都住在公寓裏的西班牙人而言卻沒有這樣的問題。

事實上，西班牙氣候溫和，人們更喜歡到戶外享受生活，出門走到附近廣場上與鄰居閒話家常，和朋友鄰居在酒吧露天咖啡館見面聊天，或是到公園裏散步運動。

2018年Eurostat的統計發現，西班牙人比其他歐盟國家花更多時間在外面用餐。15%的家庭開支花在餐廳和酒吧，遠遠超過9%的歐盟平均水平。統計也表明西班牙人花在戶外的時間遠遠超過英國人。

在畢爾巴鄂（Bilbao）從事建築設計的45歲的阿卡（Cristina Acha）說，西班牙社交活動和公共空間緊密聯繫在一起，家裏是私人空間，社交活動則是在外面。

封鎖的兩種效應

但是公寓確實有空間比較小的現實問題，這在目前的新冠疫情封鎖期間尤其感受特別強烈。

建築設計師阿卡表示，如果能將戶外的光線、空氣以及美景適當的和室內空間融合起來，小公寓也能有大房子的感受。

疫情封鎖許多人在家工作，這讓西班牙人重新審視自己的公寓。社會學家普拉戴爾表示，在後疫情時期，西班牙人會認真思考居住空間問題。

如果疫情封鎖讓西班牙人感受到公寓生活的限制，那麼反過來講，公寓生活造就的社區意識也讓西班牙人得以度過難熬的封鎖日子。

西班牙社交媒體上就有許多人分享鄰居之間如何維持安全距離卻又可以共同享樂的例子，比如大家在自家的陽台上玩賓果遊戲，一起做運動，為鄰居辦慶生會等。

對科伯斯而言，疫情封鎖措施加深了住在公寓裏的社區意識，人們意識到不是只有自己，而是大家都在同一條船上互相扶持。

訪問 BBC Worklife 閲讀 英文原文。