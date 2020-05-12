圖片版權 Reuters Image caption CBS華裔女記者蔣為佳（Weijia Jiang）和CNN女記者卡特蘭·科林斯（Kaitlan Collins）在5月11日的白宮記者會上向特朗普提問

美國總統特朗普對媒體和記者的不滿經常溢於言表，最新對美國哥倫比亞廣播公司一名華裔女記者的回答，再次成為熱點新聞。

特朗普在白宮防疫記者會上拂袖而去造成輿論鼎沸之後，在推特上說：這些九流媒體（Lamestream Media）真是失控。看看他們怎麼聯手（串通）一氣。他們是人們公敵。

5月11日的白宮防疫記者會是特朗普總統自4月27日暫停了疫情通報會後再次恢復發佈會。究竟發生了什麼？

事發經過

在周一（5月11日）的白宮防疫記者會上，美國哥倫比亞廣播公司華裔女記者蔣為佳（Weijia Jiang）向特朗普提問：

記者：你說了多次在測試方面美國的表現遠超過其它任何國家。

特朗普：對。

記者：為什麼這一點如此重要？如果每天都有美國人失去性命，我們每天仍在看到更多病例，為什麼在你看來這是一場國際競爭呢？

特朗普全世界到處都有人失去性命，沒凖這是個你應該去問中國的問題。不要問我，去問中國這個問題，OK？你問他們這個問題，你可能會得到一個不同尋常的回答。

隨後特朗普指著蔣為佳身後的CNN女記者卡特蘭·科林斯（Kaitlan Collins）讓她提問。科林斯在往話筒走時對蔣為佳說：你還有問題嗎？

蔣為佳向特朗普追問道：先生，為什麼你要特別對我說這番話？讓我去問中國？

特朗普說：我沒有對任何人特別說這番話。我對任何問出這樣討厭問題（nasty question like that）的人都會這麼說。

特朗普然後向其它記者問：還有人有問題嗎？轉而讓更遠處的記者提問，而被他點名的CNN記者科林斯這時說：我有兩個問題。你剛才不是讓我問問題嗎？

特朗普回答說：我是讓你問了，你不回答啊。我現在要讓後面的那個年輕女士提問。

科林斯說：我只是讓我的記者同行問完她的問題。我現在可以提問了嗎？

這時特朗普說感謝大家，然後轉身離開了。記者會就此停止。

哪來的？

這並不是美國總統特朗普第一次對蔣為佳答非所問。

4月的一次記者會上，蔣為佳提問後，特朗普先問她：你是哪家媒體的？當她繼續提出問題後，特朗普要她：別嚷嚷小聲點。

而在此之前的4月8日，特朗普也向一名提問的記者問：你是哪裏來的。這位任職於上海東方衛視的台灣籍記者張經義回答說：我來自台灣。

4月6日，總部設在香港的鳳凰衛視記者提問後，特朗普也曾問道：你為誰工作？為中國嗎？你為中國哪家報紙工作？

疫情期間華人記者遭遇特朗普詰問體現美國與中國的緊張關係之外，也引發有關特朗普針對女記者，特別是少數族裔女記者態度的批評。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump The Lamestream Media is truly out of control. Look how they work (conspire!) together. They are the Enemy of the People, but don’t worry, we will WIN in November! https://t.co/3YOSChXP9M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年5月12日

本次向特朗普提問的哥倫比亞廣播公司白宮記者蔣為佳出生在中國大陸，兩歲時定居美國。

輿論

英國《衛報》報道說，特朗普經常受到的批評是，在記者會上對女記者，特別是非白人女記者態度惡劣或者說話居高臨下。

美國加州民主黨眾議員議員劉雲平（Ted Lieu）在推特上表示：亞裔美國人也是美國人。我們有些在軍隊積極服役，有些作為醫務工作者在抗疫前線奮戰，有些是像為佳這樣的記者。不要分裂我們國家。

美國民主黨參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）在推特上批評特朗普總統與記者的這番對話「非常可悲」，稱特朗普是「懦夫，總是把別人拉倒好讓自己顯得強大」。

在社交媒體上很快出現了支持蔣為佳的熱門關鍵詞#StandWithWeijiaJiang(力挺蔣為佳)。