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新冠病毒疫情對全球經濟造成重大打擊，科技產業也不例外，一些科技行業在實體商店都關門的情況下遭受連帶影響。

不過也有些科技行業在新冠病毒疫情下卻「疫軍突起」，疫情給他們帶來了「疫想不到」的好處。

以下就來盤點哪些科技業是新冠病毒疫情下的「贏家」，哪些是「輸家」。

圖片版權 Getty Images Image caption 迪士尼+旗下擁有漫威和皮克斯動畫等許多知名影片

贏家：流媒體

新型冠狀病毒疾病讓人們全都待在家裏居家防疫，或是盡量減少出門的機會，那麼在家要幹什麼呢？

看電視，更凖確的來說是看流媒體網絡電視。自從疫情爆發之後，網飛（Netflix）已經新增了

1600萬名新訂閲用戶，而且網飛表示，近年自製節目已經全部拍攝完畢，所以疫情封鎖不會影響新節目上架。

另一個流媒體頻道迪士尼+（Disney+）3月底在英國上線推出，正好碰上了新冠疫情在英國爆發，當時的訂閲用戶為3300萬，如今已經增加到5500萬用戶，成為網飛的最大競爭對手。

各地電影院因為疫情影響而關門，很多原先安排在戲院上映的電影都直接在流媒體發行，由於收看非常成功，影片發行商甚至表示以後將繼續流媒體發行，這讓幾家大型連鎖電影院非常不滿。

除了影片和電視之外，音樂流媒體Spotify在疫情封鎖期間付費訂閲用戶已經達1.3億，不過維持免費訂閲用戶部分資金來源的廣告收入大幅減少。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情封鎖期間，線上游戲熱度不減

贏家：線上游戲

居家防疫造就的另一個科技贏家就是線上游戲，在家的時間變多了，玩線上游戲能讓人有一個出口，即使是在虛擬世界而非真實世界也足以慰藉。

任天堂發行的《動物森友會》在疫情期間大受歡迎，玩家在線上可以轉化為各種可愛的動物聚集在一起，從事目前真實世界中無法進行的社交遊戲，被認為有可以舒緩人心的功能。

《動物森友會》的玩家喜歡他們能夠在遊戲內自行設計房子，設計村莊，還可以與其他玩家聊天互動，互贈禮物等行為。

其他的線上游戲也在疫情期間持續增長，戰爭射擊遊戲《使命召喚》（Call of Duty）推出遊戲新版本銷量立刻上升。

分析人士估計線上游戲銷售量增長35%，遊戲機銷售增長63%，不過好景可能不長，新的遊戲機開發可能會推遲，影響明年的業績。

圖片版權 Zoom Image caption 許多疫情期間在家辦公的人使用Zoom遠程會議軟件

贏家：通訊交流軟件

另一個在新冠疫情期間爆紅的科技就是通訊交流軟件，有多少人在疫情爆發之前聽過Zoom遠程會議軟件？

在新冠病毒疫情爆發前，Zoom遠程會議軟件單日使用人數最高紀錄也不過只有1000萬人，靠疫情所賜，現在最高單日人數衝破兩億人。

這樣的爆量增長如果不是新冠病毒疫情是絶對不可能在這麼短的時間內實現的。

雖然在一開始出現一些安全漏洞，造成許多用戶的疑慮，但Zoom的股價和去年12月相比還是漲了一倍。

Zoom是由移民到美國的中國軟件工程師袁徵在2011年創辦的，袁徵出生於山東，在中國完成碩士學位後於1997年到美國就職於WebEx公司，期間發展視頻會議軟件，後來該公司被思科（Cisco）收購。

袁徵2011年創辦了Zoom遠程會議軟件公司，因為Zoom的一些簡單容易使用的功能，包括變換會議背景的設置，其市場逐漸超越對手Skype和Microsoft Teams。

微軟的Microsoft Teams使用人數也出現突破性成長，3月時Microsoft Teams表示使用人數在一個星期內成長40%，達4400萬。

其他如遠端控制軟件Teamviewer，以及即時通訊軟件Slack也都在新冠疫情期間出現大規模成長。

圖片版權 Getty Images Image caption 智能健身單車公司Peloton銷售增長

有贏有輸：健身鍛煉、直播

自從疫情爆發學校停課之後，英國YouTube直播主維克斯（Joe Wicks）推出線上體育課，每日早晨9點凖時直播，吸引許多學生在家鍛煉，甚至還創下吉尼斯世界紀錄最多人觀看的YouTube直播。

許多體育用品商看中他的鍛煉直播商機，都競相爭取要提供贊助。

但實體的健身中心在疫情影響下就沒那麼好了，一些健身中心改變策略提供線上健身課，但還是不得不讓大多數員工放無薪假。

銷售智能健身單車，並提供線上健身單車課程的公司Peloton雖然關閉了旗下一些健身房，但是最近的銷售增長了60%。

圖片版權 Getty Images Image caption 亞馬遜倉庫員工工作條件受到批評

有贏有輸：亞馬遜

新冠疫情迫使許多商店關門，網絡商店亞馬遜業績增長，是新冠疫情重創經濟下的贏家之一。

亞馬遜股價也相應上漲，創辦人全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）的財富據報又增加了240億美元。

但也有報道說，亞馬遜的倉庫員工長期抱怨工作環境條件太差，還發動了小規模的罷工。

在法國，亞馬遜也被禁止銷售非基本生活必需品。業界人士也擔心，與亞馬遜有商業關係的其他廠商無法支付費用可能會間接影響亞馬遜獲利。

輸家：運輸和旅遊

居家防疫不出門，運輸業受到重創。英國汽車銷售經歷了1946年以來的最低水平。

優步（Uber）也裁減辦公室員工，優步司機屬於自僱人士，不算優步公司員工，但司機也在疫情下掙扎生計。

愛彼迎（Airbnb）依賴外出旅遊的商機，在新冠疫情之下營業歸零，1900人失業。

餐廳和酒吧關門後，消費者分享評論網站Yelp也裁減三分之一的員工。