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美國頂尖公共衛生專家警告，提前重啟經濟可能提高疫情捲土重來的風險。這一表態與特朗普政府的立場相左。

美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）12日在國會參議院作證時表示，如果美國過急重開經濟，可能會導致「不必要的苦難與死亡」，並且會在實際上放慢美國回歸常態的腳步。

福西的言論顯然與美國總統特朗普積極推動重開經濟的立場相左。特朗普11日強調美國絶大部分地區可以迅速、安全地重啟經濟。他此前多次公開批評民主黨人領導的州份遲遲未踏出重開步伐。

白宮此前宣佈三階段重開美國經濟的指導方針，建議各州在檢測能力、防護裝備等方面凖備充足後再重開。但由於各州份政府可自行決定重啟時間，多個州份在未滿足指導標凖的情況下，已重開經濟。

其中一些州份中，新冠病毒感染率正在攀升。有專家擔憂，推動經濟重啟，可能導致出現W型經濟復蘇曲線，即疫情復發、經濟二次觸底。

圖片版權 AFP via Getty Images Image caption 福西通過遠程連線參與聽證會

美國新增確診數量近日有所回落，日新增案例少於2萬例。從首宗確診病例在美國出現至今109天，新冠病毒在美國導致約135萬人感染、超過8萬人死亡。

被問到新冠病毒是否可能在秋季捲土重來時，福西表示，這是「完全可以想象及可能出現的」情況。「我希望當面臨第二輪威脅時，我們能有效應對，避免它成為另一場爆發。」

他表示對疫苗研發持「謹慎樂觀」態度，目前有多種疫苗正處在研發當中，但他稱「無法保證」任何一種疫苗會被證實有效。

由於福西日前與感染病毒的白宮員工有過接觸，目前他處於居家隔離之中，通過視頻連線參與聽證會。在國會的會議廳中，議員們也保持社交距離，有的戴上了口罩，有的議員則遠程連線參與。

美國公共衛生專家 vs 政治人物

BBC中文駐美記者 馮兆音

自從白宮在1月底成立疫情應對小組並舉行每日簡報會，小組內的兩位公衛專家福西與柏克斯（Deborah Birx）隨即從公眾並不熟悉的科學家，短時間內躍升成為美國民眾最信賴的權威專家。

而在簡報會中，特朗普總統為首的政治人物與公共衛生專家，常會各說各話，立場相左。福西與柏克斯偶爾對特朗普的說法作出委婉的修正，而他們聆聽總統發言時或無奈或尷尬的微表情與肢體語言，則屢屢成為媒體關注的焦點。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與福西在白宮疫情簡報會中

白宮中的公衛專家既要表達符合科學的專業意見，又不能直接站到總統的對立面、使其難堪，可謂是步步為營。

特朗普曾轉發一則提到「解僱福西」的推文，讓輿論瞬間炸了鍋。但總統事後否認要將這位權威專家從白宮的疫情應對小組中剔除出去。

福西在國會聽證會的發言，是近期他首次在沒有特朗普在場的情況下向全國觀眾講話，他直率地表達了對重開經濟操之過急的憂慮。

這場聽證會還不免捲入了黨爭政治中。白宮只允許福西在共和黨人佔多數的參議院作證，而非民主黨人佔優的眾議院。

公共衛生專家與共和黨政治人物的衝突，在共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）與福西的問答中展露無遺。

保羅公開挑戰了公衛專家的權威，指他們此前接連做出錯誤的預測。 「儘管我尊重你，福西博士，我不認為你是可以終結一切的人。我不認為你是可以做決策的那個人，」 保羅對福西說。

福西冷靜回應：「我從來不把自己當作是終結者和唯一的權威聲音。」他對議員說：「我是一名科學家、醫生和公共衛生官員。」