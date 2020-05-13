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新冠病毒疫情迫使英國經濟進入封鎖狀態，最新數據顯示，2020年一季度英國經濟萎縮2%，創下金融危機以來最劇烈萎縮。

官方數據顯示，3月單月萎縮幅度達到創紀錄的5.8%。

萎縮幅度雖大，但略小於市場預期。此前，路透社調查分析師的平均預期是一季度萎縮2.5%。相比之下，歐元區一季度萎縮達到3.8%。

值得注意的是，歐元區一些國家比英國更早採取封鎖措施。英國3月23日進入全面封鎖，因此一季度數據僅僅包含一周的封鎖時間。

分析師表示，二季度英國經濟將遭遇更大幅度的下滑。

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凱投宏觀（Capital Economics）英國高級經濟學家格里高利（Ruth Gregory）表示，這些數據顯示英國經濟「在封鎖措施生效兩周內，已經陷入自由落體」。

她補充說，「限制措施一直持續到5月中旬，然後才稍微解除一部分，4月份的情況會更糟糕。」

「新冠病毒疫情衝擊英國經濟的速度和規模都是空前的，這意味著經濟活動在第一季下降之後，可能會在第二季遭遇更嚴重、更具歷史意義的萎縮，」英國商會(BCC)經濟學主管西如（Suren Thiru）稱。

雖然數據好於分析師一季度預期的跌幅，但這仍是自2008年年底雷曼兄弟倒閉以來最大幅度的萎縮。

英國統計局稱，服務業、製造業和建築業都出現了「普遍」下滑，其中服務業產出創紀錄的下滑1.9%，製造業和建築業也大幅萎縮。

英國央行上周稱，英國2020年將創下逾300年來最嚴重的經濟衰退，預估經濟可能萎縮14%，2021年則將回升15%。

重啟

周三，英國開始小心翼翼地放鬆封鎖措施。首相約翰遜說，不能在家工作的人應回到工作場所，但要盡可能避免（上下班）乘坐公共交通。這些行業包括食品生產、建築業和製造業。

英國的房產中介現在可以重啟，可以看房，搬家公司也可以重新營業，但要保持社交距離和工作場所安全規則。

自由民主黨代理領導人愛德·戴維（Sir Ed Davey） 說，他不理解政府為何在現階段做出改變。「這會危及到人們與疫情抗爭至今的努力。」

全球都在面臨經濟萎縮和艱難重啟的兩難。

國際貨幣基金組織（IMF）一個月前預測，為了減緩病毒的傳播，企業關停和封鎖措施將使全球陷入1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，2020年全球國內生產總值(GDP)將萎縮3%。

IMF的基本情境預估是，疫情的影響將在今年下半年消退，根據該預測，2021年全球經濟增速將反彈至5.8%。

IMF總裁格奧爾基耶娃周二表示，該組織「很有可能」進一步下調全球經濟成長預估，因新冠病毒疫情對許多經濟體的衝擊較先前預估更為嚴重。