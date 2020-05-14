肺炎疫情：通過黑客侵入新冠疫苗研究？美中再爆口水戰

圖片版權 Getty Images Image caption 美國官員在一份報告中指責與中國有關的黑客正將目標對凖新冠病毒的研究機構。

美國官員在一份報告中指責與中國有關的黑客正將目標對凖新冠病毒的研究機構。美國聯邦調查局（FBI）稱，該機構偵測到美國對新冠病毒進行疫苗研製、治療和檢測的機構遭到黑客攻擊的現象。

這份在周三（5月13日）發佈的警告沒有提供被攻擊目標或黑客身份的詳細信息，中國大使館抨擊該指控是「謊言」。

新冠疫情在全球的大流行加劇了中美兩國之間的緊張關係，兩國都指責對方未能有效控制住疫情。根據約翰·霍普金斯大學的數據，全球已有430多萬人感染新冠病毒，其中在美國已導致8.3萬人死亡。

此次口水戰也凸顯了全球圍繞新冠病毒疫苗研發和治療藥物競爭的緊迫性。世界衛生組織網站的信息顯示，目前全球已有超過120個新冠疫苗項目正在進行，其中8個進入臨牀試驗階段。

美國指責中國黑客「入侵」

美國聯邦調查局和美國國土安全部下屬的網絡安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）在周三發佈了罕見的聯合警告。

兩個部門表示，「從事針對Covid-19的醫療、藥物和研究部門應當意識到，自己是黑客活動的首要目標」。它們稱，中國對這些領域的攻擊「對我國應對Covid-19的行動構成重大威脅」。

在另一份聲明中，美國官員強調，這些網絡竊賊被發現試圖尋找和非法獲取有關治療新冠病毒的「有價值的知識產權和公共衛生數據」。

據路透社報道，中國駐美國大使館在一份書面聲明中譴責該指控是「謊言」，並強調稱，「聯邦調查局基於有罪推定發出警告，沒有任何證據」。

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中國大使館補充說，美國的指控「阻礙了目前防治這一流行病的國際合作」。

此前，在周一的新聞發佈會上，當提及中國進行所謂網絡活動的話題時，美國總統特朗普（Donald Trump）也進行了回應。

「你告訴我他們在進行黑客攻擊。這很新鮮嗎？我們正在密切關注，」他說。

長期以來，美國官員一直指責中國進行黑客攻擊和竊取知識產權。2009年，美國指控與中國有關的黑客竊取了洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）F-35戰鬥機的敏感數據。不久之後，中國宣佈它正在開發一種類似的戰鬥機——殲-31。

情報官員過去也曾指責中國通過內部人員或「非傳統情報收集者」（non-traditional collectors），從美國公司竊取技術。

美國國家反情報與安全中心（US National Counterintelligence and Security Centre）主任比爾·埃瓦尼納（Bill Evanina）曾表示，中國每年竊取美國知識產權的金額約為4000億美元。

圖片版權 Getty Imgaes Image caption 目前全球有超過120個正在研發的新冠病毒疫苗項目。

分析：新的施壓策略？

BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）

早在5月5日，英國和美國就發佈了一份詳細的聯合警告，指其他國家對研發機構進行攻擊。

它們當時沒有正式指明具體國家，但消息人士表示，中國、俄羅斯和伊朗是其中的責任人。

如今，在廣受關注的舉動中，美國決定特別針對中國提出這一新警告。

到目前為止，英國還沒有加入這一行列，新警告也沒有提供任何新的細節。

這意味著，作為華盛頓和北京之間日益緊張關係的一部分，這很可能被解讀為一種既向國內觀眾表演、又向中國施壓的策略。

疫苗競賽

面對美國的連番指責，中國外交部發言人曾表示，中國在新冠疫苗研究和治療方法方面「走在世界前列」，沒有證據的誣陷造謠「是不道德的」。

那麼，這場由疫情引發的疫苗「軍備競賽」，美國和中國究竟處於什麼樣的水平？

據世界衛生組織網站數據，目前全球有超過120個正在研發的新冠病毒疫苗項目，已經進入臨牀試驗的共有8個。其中，來自中國的項目4個，美國2個。此外，還有一個來自英國牛津大學的項目和一個跨國合作的項目。

圖片版權 Getty Image caption 疫苗研發有三大階：實驗室——動物——臨牀（人體），最後獲監管當局批准，然後量產、投放使用。

這些項目採用了不同的研發路徑，包括核酸疫苗（DNA和RNA）、病毒載體疫苗和滅活疫苗等。

目前，它們中的大部分項目都獲得了一二期合併的臨牀試驗許可。由中國公司康希諾生物（CanSino Biologics）與中國軍事醫學研究院合作的疫苗已在4月進入二期臨牀試驗階段。

在美國，馬薩諸塞州的生物公司摩德納（Moderna）已在上周獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，進入二期臨牀試驗階段。

在治療藥物方面，被外界給予厚望的「神藥」瑞德西韋（Remdesivir）已獲得美國當局授權，在治療新冠重症患者時得以緊急使用，該藥物也在日本獲批並交付醫院使用。

中國也是受害者？

美國指責中國對新冠研究機構進行黑客攻擊前不久，在另一起獨立的事件中，中國似乎也成為了被攻擊的對象。

美國網絡安全公司「火眼」（FireEye）4月下旬發佈報告稱，有證據表明越南黑客「APT32」針對中國政府部門進行網絡諜報活動。

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該公司在報告中說，最早從2020年1月起，該黑客組織向中國應急管理部和湖北省政府的多個郵箱發送「釣魚」郵件，如果中招，將使得黑客可以訪問受害者電腦。報告還稱，相關的入侵行動據信「是為了獲取新冠肺炎情報而設計的」。

「火眼」曾表示，「APT32」是一個網絡間諜組織，據信與河內政府有聯繫，它的目標包括外國政府、公司、記者和活動人士。

但越南外交部發言人表示，「火眼」將河內政府與「APT32」活動聯繫起來的指控「沒有根據」。