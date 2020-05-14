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很多青少年精力充沛，熬夜玩線上游戲，然後隔天賴牀睡到中午，把父母和大人的話完全當成耳邊風。

青少年孩子可能覺得父母或大人根本不懂他們的世界，不了解他們到底在想什麼，無法設身處地從自己的角度出發看問題。

最新研究顯示，通過青春期的小狗的表現或許能夠了解青少年的感受，因為他們正經歷相同的成長階段。

多家英國大學合作的研究顯示，小狗達到青春期階段和青少年有類似的行為。

雖然小狗不會偷偷抽煙喝酒，或是對主人罵髒話，但研究人員發現青春期小狗更可能不聽主人的指揮，訓練比較困難。

這種感覺就和家裏的青少年一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 沒有證據顯示青春期小狗也喜歡自拍（Credit: Getty Images）

英國諾丁漢、紐卡斯爾和愛丁堡等大學的研究人員觀察了69隻青春期之前（5個月大）的小狗，然後在他們進入青春期之後（8個月大）再次觀察。

結果發現，進入青春期的小狗在接受主人「坐下」的指令後，花更長時間才做出反應，即使他們知道如何坐下。

研究人員詢問285名養狗的主人也發現類似結果，正值青春期的小狗比較難訓練。

圖片版權 Getty Images Image caption 青春期小狗和青少年孩子經歷相同階段

但是青春期小狗只是對自己的主人會有如此的行為表現，在面對陌生人的時候他們行為就好很多，研究人員動物學家哈維表示，這就好像青少年孩子只會對自己的父母或師長有叛逆行為一樣。

「我們發現小狗會有一段時間對主人比較反叛，而且只是對自己的主人而已。」

哈維說，這和小狗的青春期有關，從青春期轉變為成年之間，大腦要經過重組引起很多反應，還有體內荷爾蒙的變化。

不過對青少年的父母和小狗的主人來說，好消息是這種行為階段不會一直持續下去，研究顯示一旦青春期過去，小狗就會變得更為服從。

領導研究的動物行為科學家阿舍表示，這段時間對小狗也有重要意義，「這段時間正好是小狗被安置到新家的時候，新主人可能會發現他們不再是可愛的小狗狗了，突然之間變得不聽話，很難訓練，但是和青少年孩子一樣，主人必須了解狗正在經歷一個階段。」

那麼如果你家也有青少年小狗怎麼辦？

阿舍建議，「主人對小狗要維持一致性，用獎勵代替懲罰。要記住，小狗不是故意做出不當行為的，這只是生理反應。我們要用關愛來對待青春期的小狗，這個階段過去之後就會恢復正常了。」

聽起來這個建議不但適合小狗主人，也非常適合家裏有青少年孩子的父母家長。