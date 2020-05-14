圖片版權 PA Media Image caption 歐美一些國家的兒童出現與新冠病毒有關的症狀，包括高燒、皮疹、紅眼、腫脹和渾身疼痛等。

最近，英國和美國出現了與新冠病毒有關的罕見兒童炎症綜合症病例，引起醫學界關注。

歐洲其他國家也有類似的兒童病例，有些兒童出現的症狀類似於中毒性休克（toxic shock syndrome）和川崎症（Kawasaki disease shock syndrome）。

在英國，大約有100名兒童出現這種情況，其中大多數兒童沒有出現嚴重的肺部和呼吸問題，而且有些兒童患病後很快就康復了。

但有7名兒童需要進重症監護室，使用呼吸機幫助改善他們的心臟和循環問題。

英國醫生在發現倫敦有8名兒童出現相似的病症住院後開始警覺，其中一名14歲的少年死亡。

這些兒童出現的症狀包括高燒、皮疹、紅眼、腫脹和渾身疼痛等。

因此，從4月份起英國國民醫療保健系統（NHS）醫生接到通知，要注意新冠 病毒可能在兒童身上引起的這種罕見的危險反應。

醫生們形容這種罕見新病與川崎症類似。川崎症是一種罕見疾病，它主要影響5歲以下的兒童。

它的主要症狀包括皮疹、發燒、頸部淋巴腫大以及嘴唇幹裂等。

但與新冠病毒有關的這一罕見新病還影響到16歲以下的青少年，其中少數人會出現嚴重的併發症。

倫敦帝國理工學院兒科傳染病和免疫學臨牀講師維塔克博士( Dr Liz Whittaker)說，這一病症發生在新冠疫情期間，說明兩者之間有聯繫。

這意味著，症狀有可能與感染病毒後人體內增強的抗體有關聯。

圖片版權 Getty Images

「極其罕見」

英國皇家兒科和兒童健康學院院長維納教授（Russell Viner）說，大多數兒童治療效果不錯，他們病情好轉並回家休養。

維納教授說這一症狀「非常罕見」。

維納還表示，對這種兒童炎症綜合症進一步的了解或許有助於解釋為什麼有些兒童感染新冠後病情這麼嚴重，而絶大多數兒童卻不受影響或是沒有症狀。

兒童據信佔新冠肺炎病例總數的1-2%，住院的病例不到500人。

倫敦帝國理工學院兒科和國際兒童健康教授勒溫(Michael Levin) 解釋說，大多數兒童在新冠病毒測試時呈陰性，但抗體測試結果為陽性。

因此，勒溫表示這種症狀可能與身體對該病毒的特異免疫反應有關。

但同時勒溫表示，人們目前對這種免疫反應需要更進一步學習和了解，因為人們只不過是在過去的兩三周才知道這一情況。

此外，這意味著兒童在感染新冠病毒後，其身體受影響的時間似乎可以長達6個星期。這就是為什麼兒童的這一新症狀會在成人病例高峰數周之後才開始顯現。

圖片版權 Reuters

全球情況

除英國外，美國、西班牙、意大利、法國和荷蘭也都出現類似病例。

在美國，至少有15個州正在研究兒童出現的這種罕見疾病。

而在紐約的82個兒童炎症病例中，53例新冠病毒測試為陽性或是已有新冠病毒抗體。

美國疾病控制中心（CDC）將於本周向醫療服務機構發佈有關該兒童綜合症的警報和最新定義。

與此同時，根據意大利醫生對該國北部疫情最嚴重地區所涉及的10名住院兒童的一項研究顯示，那些年齡在7歲左右的兒童情況往往更嚴重。他們出現心臟併發症以及中毒性休克。

同時， 這些兒童也需要使用類固醇類藥物的額外治療。

這10名兒童當時都住進了貝加莫醫院，但最後都康復了。

其中8名兒童新冠病毒抗體測試呈陽性，2名沒有抗體。

醫生認為，為這些兒童做新冠病毒的拭子測試沒有意義，因為他們所出現的炎症反應往往在感染後好幾周以後才發生。

該研究報告的作者維爾東尼醫生表示，儘管這種併發症非常罕見，但他們的研究為該病毒如何影響兒童提供了進一步的證據。

而英國的兒童健康專家們則認為，這種病症影響的可能不僅僅是兒童。

英國醫生目前正在與美國和歐洲國家的研究人員合作，希望能找到更多的有關信息。

他們目前把這一現象稱之為「小兒多系統炎症綜合徵」（paediatric inflammatory multisystem syndrome 或者叫PIMS-TS)。