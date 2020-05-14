疫情下中國印度核大國之間的拳腳外交

Image caption 2020年5月上旬的衝突發生在中印邊境錫金段一個山口。

在新冠病毒疫情尚未結束之際，上百名印度和中國士兵在錫金段邊境地區發生肢體衝突，拳頭相見並互擲石塊。

印度媒體引述一名印軍軍官表示，5月上旬發生在錫金納庫拉地區附近的衝突，導致7名中國士兵和4名印度士兵受傷。

隨後，在邊界地區的兩國軍隊指揮官進行了直接溝通，解決了這次爭端。

戰爭是外交的延續，拳腳和石塊也是外交的延續。

到底是誰侵犯了誰的領土？這次爭議再次突顯了中印兩個大國間由來已久的邊境問題，以及未來潛在的戰略矛盾。

圖片版權 xinhua Image caption 1962年中印戰爭中的中國軍隊。印度認為那場邊界戰爭是中國在背後捅了印度一刀，而中國認為是對印度侵略的自衛反擊。

邊境主權爭議

中印兩國擁有共同邊界近2000公里，有總面積超過12萬平方公里區域存在領土爭議，涉及西段、中段和東段三個部分。中印雙方原則上都同意和平解決爭議。

由於缺乏雙方都認可的明確劃定界限，兩國邊防巡邏部隊時常出現爭議，發生肢體衝突，撞胸，推擠和互相扔石頭。

這次緊張對峙發生在海拔超過5000米的喜馬拉雅山錫金的納庫拉地區附近。

1962年，中印兩國發生了短暫的邊界戰爭。雖然中國軍隊大獲全勝，但迅速從幾乎所有爭議地區全部後撤。雙方並未簽訂邊境協議，為後來的衝突埋下伏筆。

與印度和巴基斯坦邊境幾十年來動輒機槍重炮交火甚至戰機空中格斗不同的是，中印在此後半個多世紀裏，兩國軍隊多次在邊境雙方實際控制線上發生武裝對峙，荷槍實彈，但都沒有再在邊界上交火。

2017年，雙方軍人就曾經在兩國邊境西段班公措湖地區互擲石塊、辱罵並拳腳相加。令人關注。

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疫情之下

觀察中印問題的專家們指出，近年來，中印兩國都在邊境地區及相關的更大區域範圍內進行基礎設施建設，成為兩國競爭的一個焦點，致使兩國邊界對峙事件不斷上演。

兩國修建這些交通設施，也可能成為兩個核大國關係中的潛在刺激性要素。

4月下旬，俄羅斯的中印關係專家稱，印度計劃在阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）等地建設18條鐵路和橋樑，以保障更快速度運送軍隊和火炮。這些交通設施將保證印軍一年四季都可部署在與中國交界的洞朗地區。2017年，中印兩軍在該地區發生對峙，險些釀成武裝衝突。

隨著新冠病毒疫情繼續蔓延，雙方更警惕對方在邊境的軍事動作。

印度媒體稱，印度鐵路因為新冠疫情停運後，印度軍方還安排了特別軍事列車，將滯留在各地訓練機構中的官兵送回北部與東部邊境地區，加強防備。

自從1962年中印戰爭之後，中國和印度一直是在南亞和東亞的戰略競爭對手。中國發展了與印度的鄰居和競爭對手巴基斯坦的密切商業和軍事關係，並且努力擴大在尼泊爾和孟加拉國的影響。

作為全球最大的棉花進口國之一，中國也是印度棉花的最大買家。在新冠疫情肆虐中國的2月份，中國急需生產口罩之際，中國方面抱怨印度突然宣佈停止對中國棉花出口，並大幅提高中國商品進口關稅。

你的器材不支持播放多媒體材料 100秒看懂中印對峙背後的深層原因

戰略克制

上世紀80年代後，隨著中國全面改善與鄰國、與西方的外交關係，中印關係也走向緩和。中印兩國合作交流不斷増進。但1962年邊境戰爭的陰影在兩國關係中並未消失。

特別是隨著中國經濟和整體國力在亞洲和世界上的崛起，大國在亞太地區的博弈更為激烈，中國和美國摩擦不斷增多，中國一些國際關係學者認為，印度也一直對中國意圖和實力有猜測和疑慮，在亞洲特別是南亞及東南亞地區制衡中國的傾向較為明顯，而印度則成為美國再平衡戰略中亞太地區力量均衡的關鍵戰略伙伴。

在核能、聯合軍演、高科技產品銷售、軍備銷售、國土安全等多個領域，印度與美國形成極為密切的合作關係。

但中國學者也注意到，印度並沒有拋棄其以不結盟為原則的外交基石，與中國的邊境摩擦有其增強印美關係的外交功能。

而疫情之下，中印同為新興經濟大國，兩國復興經濟的共同利益需要恐怕要超過對邊境不毛之地寸土必爭的決心。

所以就這次邊境衝突，僅是印度方面媒體報道，中方媒體較為沉默，兩國官方也沒有高調指責對方。兩個核大國將邊界爭端限制在拳腳和石塊冷兵器衝突的水平，或許是符合雙方戰略的外交延續。