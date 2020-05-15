你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普強調「中國病毒」

新冠病毒疫情全球蔓延令處於貿易戰中的美中關係跌入谷底，最近美國總統特朗普警告說，他可能切斷與中國的所有關係。

最近幾周，特朗普一直在加強對中國的批評。英國《金融時報》周五（5月15日）報道說，許多專家認為特朗普最近激烈指責中國是為11月大選作凖備。在2016年選舉中，特朗普也反覆譴責中國的貿易政策。

特朗普周四（5月14日）在接受福克斯商業頻道採訪時說，如果美國切斷與中國的所有關係，能為美國節約5000億美元。同一天，美國國務卿蓬佩奧要求中國停止針對美國新冠病毒研究的網絡間諜活動，要求中國在疫情信息方面公開透明。

最近洩露的美國共和黨內部文件顯示，他們強調指責中國的競選策略。上月一份在美國共和黨參議員候選人當中流傳的備忘錄被洩露，其中建議共和黨候選人不要為特朗普辯護，而是要譴責中國。當然在疫情期間對中國展示鷹派姿態不僅限於美國的選舉政治，美國國會也在強化對中國的立場。

據香港《南華早報》報道，美中貿易全國委員會的主管阿什頓（Anna Ashton）認為，目前的美國國會是對華最強硬的一屆國會。她說，美國第116屆國會將以彈劾總統特朗普而名留青史，也會成為迄今為止對中國姿態最強硬，提出最多與中國相關法案的國會。

圖片版權 Reuters Image caption 中美關係因為新冠疫情再次惡化

對中國的病毒問責

周二（5月12日）美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和其他8名參議員提案推動新冠病毒問責法案 ，其中規定如果中國不與美國合作，不允許美國調查新冠病毒傳播，美國將對中國實行制裁。

該提案要求特朗普總統在60天內向國會證明，中國完全配合美國主導對新冠病毒爆發進行調查。法案規定還適用於美國盟國和聯合國機構，諸如世界衛生組織的類似調查。

格雷厄姆周二說，中國不讓國際社會去武漢病毒實驗室調查，拒絶讓調查人員研究疫情爆發原因。如果中國不受壓力逼迫，就不會配合認真調查。

共和黨參議員英霍夫（Jim Inhofe）說，中國共產黨要為這次疫情中的有害作用負責，他們隱瞞新冠病毒起源導致病毒擴散，讓全世界付出了時間和生命的代價。

按照提案授權，美國總統在中國不配合的情況下可以對中國施行多種制裁，包括財產凍結，旅行禁令，取消簽證，限制中國企業取得美國銀行投資或進入美國資本市場。

法案還要求中國關閉所有可能對人健康構成威脅的所謂「 濕貨市場 」。中國外交部發言人對此內容回應說，該議案沒有事實和國際協議方面的依據，並沒有國際法律禁止中國的農貿市場和活禽海鮮市場。

圖片版權 Xinhua Image caption 美國國會參議院凖備審議一項關於中國侵犯穆斯林少數民族人權，並對相關中國官員實施制裁的法案。

新疆，西藏和香港問題

另外美國國會參議院還凖備審議一項關於中國侵犯穆斯林少數民族人權，並對相關中國官員實施制裁的法案。由佛羅里達參議員盧比奧（Marco Rubio）提出的這項議案在周四付諸討論。去年12月美國國會眾議院以壓倒多數票通過了這個維吾爾人權政策法案。

參院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）說，盧比奧提出的議案將令維吾爾這個「受迫害的少數民族 」受到更多關注，他還敦促特朗普就維吾爾被打壓問題針對中國有關官員進行制裁。麥康奈爾還說「美國要提出尖銳的問題，質疑我們與中國共產黨的關係 」。

圖片版權 Reuters Image caption 今年初美國國會眾議院通過法案要求中共官員不得干涉未來包括達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則將受到美國制裁

周四（5月14日），參院外交委員會還開始討論西藏政策及支持法案，今年1月眾議院也以壓倒性多數通過了這個跨黨派法案。該法案要求中共官員不得干涉未來包括達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則將受到美國制裁。

去年11月，特朗普總統簽署了香港人權與民主法案，要求國務院每年就香港自治地位的評估送交國會，作為對香港政策的依據。此次共和黨參議員格雷厄姆提出新冠問責法案時，也要求立即釋放在疫情期間在香港舉行抗議而被逮捕的示威者。

在疫情爆發前，美中關係已經因為貿易戰，網絡間諜指控，台灣和南海問題而變得高度緊張。現在雙方在新冠病毒傳播問題上針鋒相對，美國國會開始討論一項新疆，西藏和香港問題和相關的懲罰措施，無疑會進一步激怒北京，把緊繃的美中關係進一步推向極限。