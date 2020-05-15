華為爭端：美國升級對華為的出口限制

圖片版權 Getty Images

美國宣佈對中國電信公司華為實施新限制，進一步打擊其半導體芯片供應。

美國工業與安全部15日宣佈新規，要求廠商將使用了美國的技術或設計的半導體芯片出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。

這意味著，無論是否美國企業，只要在產品中使用了美國技術，向華為出口時都需要許可證。譬如，美國將有能力禁止台積電向華為旗下的海思半導體供貨。

中國官媒《環球時報》則報道，中方將採取反制措施，制裁美國科技企業。

美方怎麼說？

美方指，這一規定意在保護國家安全。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）指，華為與其外國關聯公司通過各種方法躲避了美國去年實行的實體清單限制。「我們必須修正我們被華為、海思利用的規定，防止美國科技促成打擊美國國家安全與外交政策利益的惡意行為。」

美國在去年5月將華為及眾多子公司放上實體清單，要求美國企業向華為出口零部件與技術前，必須獲得美國政府批准。華為是世界上第二大手機生產商，此前每年向美國企業的採購額超過100億美元。

美國政府一直稱華為設備可能會被北京用做間諜活動，華為則多次否認這種說法。

「實體清單」制裁對華為打擊甚大，其中最大的麻煩莫過於谷歌斷供。華為手機無法使用谷歌旗下基於安卓操作系統開發的手機軟件。

華為的芯片來源也受到巨大影響。根據《日本經濟新聞》的報道，受到制裁的華為無法從美國採購後，美國產零部件大幅減少。以華為最高端機型Mate30 5G版為例，中國產零部件從25%上升至42%，而美國產零部件則從11%滑落至約1%。

新限制將進一步衝擊華為的海外芯片供應鏈。

「這一規定把美國、美國企業和美國國家安全放在第一位，」以電話會議向記者簡報這一政策的美國官員稱。

美國針對華為的新禁令並不令人意外。早在3月下旬，路透社就曾刊出獨家報道指，華盛頓有意限制海外企業向華為銷售使用了美國技術製造的芯片。

美國官員指，新規是幫助美國掌握對華為出口的情況，並不意味著所有出口申請都會遭到拒絶。

為了減少即時經濟衝擊，接下來120日內生產、交付的設備與軟件將得到豁免。

中方與華為怎麼說？

截至發稿前，華為仍未就新禁令作出回應。

圖片版權 Reuters Image caption 美國多次向盟國施壓排除華為在本國5G網絡供應商之列。

華為美國首席安全官安迪·帕迪（Andy Purdy）此前接受BBC獨家專訪時表示，華為以替代採購與研發並舉的策略來應對禁令，一方面尋覓可代替美國的新供貨商，另一方面自主研發技術。

用帕迪的話說，美國正採取的策略是「對華為執行地毯式轟炸，在美國和全球範圍內將華為趕盡殺絶。」他指，美國此舉是搬石頭砸自己的腳，傷害本國企業利益及就業。

中國官方媒體《環球時報》引用信源稱，如果美國進一步限制華為的供應鏈，中國將啟動「不可靠實體清單」，限制或調查包括高通（Qualcomm）、思科（Cisco）和蘋果在內的美國科技公司。中國還將暫停購買波音公司生產的飛機。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HuXijin_GT Based on what I know, if the US further blocks key technology supply to Huawei, China will activate the "unreliable entity list", restrict or investigate US companies such as Qualcomm, Cisco and Apple, and suspend the purchase of Boeing airplanes. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2020年5月15日

在去年5月，美方將華為放上黑名單後，中國商務部宣佈將建立「不可靠實體清單」制度，用於打擊出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供的外國企業、組織及個人。但至今，中方尚未將任何機構列入不可靠實體清單。

華為爭端：中美貿易協議的晴雨表

華為爭端超出經貿範疇，涉及中美科技競爭、國家安全等因素，但它往往與兩國貿易談判進程息息相關。

去年5月初，中美貿易談判再次觸礁、特朗普宣佈第三輪加稅後不久，華為便登上了美國的黑名單。6月他與中國國家主席習近平會面後，貿易戰緩和，特朗普公開表示允許華為從美國採購不涉及國家安全的產品。

針對華為的新一輪禁令出台，正值中美貿易協議充滿未知數之時。新冠疫情影響中國的採購能力，第一階段貿易協議執行受阻，第二階段談判遙遙無期，兩國也因病毒起源與防疫責任爭論不休。

美國總統特朗普對華為的態度模棱兩可，他此前多次表示，華為爭端可納入貿易談判。

儘管中美的經貿代表近期發表聲明指，協議正得到執行，總統特朗普卻批評中國未遵守貿易協議，甚至表態曾考慮「切斷與中國的關係」。

他在推特上寫道，「來自中國的疫症」造成「100個貿易協議」也無法挽回的損失。