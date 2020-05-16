圖片版權 Getty Images Image caption 處於輿論漩渦中的武漢病毒研究所坐落在武漢市東部一個並不偏僻的地方。

2020年5月第二周，全球仍然因新冠病毒疫情處於停滯狀態，病毒起源的討論也從未停止，BBC中文與來自美國、澳大利亞等國7名傳染病和病毒學家深入探討，從科學與理性的角度研究這次疫情全球大流行的起點。

疫情下的中美關係不斷惡化。在奧巴馬時期主管中國政策的前白宮官員何瑞恩憂心忡忡，他在與BBC中文專訪中表示，美中關係已不再是rivalrous（有競爭性的、敵對性的）關係，而是adversarial（對抗性的、敵手的）狀態。

中國國內即將迎來一年一度的「兩會」，輿論控制也逐步加強。上海法律學者張雪忠發表近萬字致中國全國人大公開信，呼籲盡早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型，隨後被上海警方從家中帶走。在被上海警方經過大約24小時傳喚之後，張雪忠安全回到家中。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 肺炎疫情：政治紛爭下，全球科學家如何看武漢起源論和病毒溯源

圖片版權 Getty Images Image caption 55歲的石正麗是武漢病毒所的研究員，她成為諸多新冠病毒陰謀論的核心。

信息的真空讓病毒起源的討論陷入了空前激烈而混亂狀態。自二月以來，有關新冠病毒可能來自武漢一家病毒研究所實驗室的陰謀論在社交媒體上甚囂塵上。

在美中兩國政客的「口水戰」之外，科學界為何不認可武漢實驗室洩露的說法，他們又如何看待病毒可能的源頭和溯源工作的困難？病毒真的有可能來自中國以外地區嗎？

2. BBC專訪前白宮中國主任何瑞恩：中美關係脫離競爭，進入對抗狀態

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作為前美國對華政策制定者，何瑞恩認為，華盛頓近期的外交策略值得商榷。面對中國聲浪愈高的「戰狼外交」，美國「以牙還牙」的策略損害了其聲稱要達成的目標。

在他看來，中國政府對疫情處理不當，不過特朗普政府在完成調查前，就一口咬定「病毒源自武漢病毒研究所」的結論，削減了北京配合國際科研調查的可能性。在與中國互相抹黑的鬥爭中，美國政府不僅無法解決問題，還可能被其他國家看作是參與製造問題的一方，減少了國際合作抗疫的空間。

3. 中國「兩會」前致公開信籲啟動國民制憲，知名學者張雪忠被警方帶走

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 張雪忠已於周一（5月11日）凌晨被上海警方從家中帶走，具體原因不明。

原中國華東政法大學副教授張雪忠5月10日發表近萬字致中國全國人大公開信，呼籲盡早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型，並附上他所編撰的憲法草案建議稿。

在這封已在網絡上廣泛而秘密地被中國網友傳播的公開信中，張雪忠直言中國現行的憲法是「偽憲法」，他不認為全國人大代表是「中國人民的正當代表，也不認為全國人民代表大會是一個正當的代議機構」。

4. 白宮記者會再起風波 特朗普讓CBS華裔女記者去「問中國」

圖片版權 Reuters Image caption CBS華裔女記者蔣為佳（Weijia Jiang）和CNN女記者卡特蘭·科林斯（Kaitlan Collins）在5月11日的白宮記者會上向特朗普提問

疫情期間華人記者遭遇特朗普詰問體現美國與中國的緊張關係之外，也引發有關特朗普針對女記者，特別是少數族裔女記者態度的批評。

英國《衛報》報道說，特朗普經常受到的批評是，在記者會上對女記者，特別是非白人女記者態度惡劣或者說話居高臨下。

5. 解封之際：迫在眉睫的五大挑戰及應對措施

圖片版權 Getty Images Image caption 日本北海道再次封鎖。

許多國家新冠疫情出現拐點，當局開始放鬆封鎖政策。由於疫情所處階段、嚴重程度不同，各地解封的步伐、細節也有差異。但是，新常態伊始，大多數國家必須直面的挑戰大同小異。

後疫情世界，迫在眉睫的難題包括避免第二波疫情，啟動經濟，復工復課等。