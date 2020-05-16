圖片版權 Reuters Image caption 美國太空軍旗幟亮相儀式5月15日在白宮舉行

美國總統特朗普2020年5月15日在白宮主持了太空軍（the US Space Force）軍旗亮相儀式，透露美國正在建造 「超級導彈」， 「比現在有的導彈快17倍」。

特朗普說： 「太空將是未來，無論是防守還是進攻和其他很多方面。從我聽到的和看到的報告，我們現在是太空的領導者。」

美國太空軍旗幟為黑色，中間有三角翼，還有一顆北極星以及兩組大小不同的星星。

美國太空軍約翰·雷蒙德上將（John Raymond）在揭旗儀式上解釋說： 北極星象徵美國的核心價值，是我們的指路明燈，環球軌道象徵推動我們美國生活方式和美國戰爭方式的太空能力。

根據太空軍提供的資料，北極星還象徵著安全，寓意當下與未來太空軍的存在以及永不放鬆的高度警惕。

旗幟上的三角翼讓人聯想到太空軍與美國空軍的歷史淵源，也象徵著變革和創新。而三角翼顏色有淺有深則象徵太空軍不分晝夜24小時連續運作的特點。

招兵買馬

美國太空軍在5月1日已經開始了人員招募，美國現役軍人都可以申請加入。美國太空軍還在5月6日推出了招募人員的第一條廣告。廣告詞這樣寫道： 「或許你在地球上生活的目的並不僅僅關乎地球。」

美國媒體引述太空軍發言人林·科比（Lynn Kirby）的話說，在大約兩周時間內，已經收到了兩千多份申請。

據美國廣播公司（ABC）的報道，太空軍在2021年財政年度要求撥款154億美元。而太空軍的總編製大約為16000人。

美國空軍5月15日還宣佈了公開招標程序，為太空軍的總指揮部選址：有美軍大型基地的所有各州都可以在6月30日之前參加競投。

美國空軍說，預計在2021年上半年選定太空軍總指揮部的位置，但是完成所有的新設施預計將需要6年時間。

最新戰鬥領域

美國總統特朗普2019年12月宣佈正式成立太空軍。美國這一新的軍種，隸屬美國空軍，也是美軍自70多年來第一次設立新軍種。

特朗普在華盛頓附近的軍事基地宣佈這一消息時說：「太空是世界上最新的戰鬥領域」。

「在國家安全處於重大威脅當中時，美國在太空領域的絶對優勢是完全必要的。我們雖然處於領先，但領先程度還不夠，不過我們很快就將大大地領先。」

「太空軍將幫助我們阻嚇進犯而且掌控絶對制高點。」

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2019年特朗普簽署了7380億美元的美軍年度預算，而成立太空軍獲得的第一年撥款為4000萬美元。

太空軍實際作用

太空軍，顧名思義是在太空作戰的部隊。但是，太空軍並非要將部隊送入太空作戰，而是要在太空保護美國通訊和監測衛星和其他美國資產。

美國成立太空軍之際，正值美國軍方首腦開始重視中國以及俄羅斯在太空領域迅速發展之時。

彭斯2019年5月在美國國際衛星通訊技術展及年會(Satellite 2019)上說，不能確保世界其他國家像美國一樣持有法治與和平的價值觀和理念，因此美國在太空領域的領導地位變得更加重要。

彭斯說：「事實上，像俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗這樣的國家，謀求發展武器，通過地面發起的電子攻擊干擾我們的導航和通信衛星，使這些設備變盲、變殘。」

「最近，我們甚至看到一些國家正在將新型武器和戰爭帶進太空，從反衛星武器、空中激光武器到衛星軌道上一些具有高度威脅性的行動和難以追蹤的高超音速導彈。我們的競爭對手和我們的敵手一直都在積極發展和運用科技，要置我們的科技以及我們的繁榮與安全於危險當中。」

這些，應該都是美國太空軍所必須應對的局面。

太空戰略

圖片版權 Xinhua Image caption 中國在2015年年底成立的解放軍戰略支援部隊，被外界普遍認為是中國的信息部隊，職責包括日常的導航行動、北斗衛星和太空偵察手段的管理工作以及電磁空間和網絡空間的防禦等。

美國成立太空軍顯示對太空這一新的「戰鬥領域」極為重視的同時，也在積極協調北約（NATO）共同制定太空戰略。

2019年10月北約軍事委員會開會，專門討論了太空問題。美國2019年8月新成立的太空指揮部總指揮約翰·雷蒙德將軍在會上講話說，「組建新的指揮部將與外國盟國、美國情報機構和商業機構更好地在太空情報方面合作，目標是要阻止對抗，但是也有必要為阻止不成做好凖備。」

2019年6月，北約（NATO）各成員國通過了該組織歷史上的首份框架性太空戰略。按照計劃，北約將在2019年年底推出首份太空戰略，明確將太空列為與陸海空網並列的戰場領域。

美國戰略與國際研究中心（CSIC）太空安全項目主任托德·哈里森（Todd Harrison）曾向BBC表示，美國的軍事對抗行動越來越依賴太空的科技能力。但是太空軍並非要派遣部隊進入太空，而是通過遙控，無人駕駛的衛星等。而美國所有有宇航員參與的太空計劃都是民用的。

哈里森預計，美國的太空軍的組建需要幾年時間，甚至可能需要十年時間才能最後完成過渡。