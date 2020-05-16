Image caption 1962年蘇聯在古巴部署彈道導彈和轟炸機引發同美國的對峙

德國社民黨（SPD）官員要求美國從德國撤走核武器引發了德國境內部署核武器的辯論。

英國《快報》報道說美軍在德國布切爾空軍基地部署了20枚B61核彈。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一（5月11日）在德國媒體撰文提到「俄羅斯持續的侵略行為」，強調在德國繼續部署核武器的重要性。他還強調北約就是一個核武器的聯盟。

美國駐德國大使格雷內爾（Rick Grenell）周四也敦促柏林繼續允許美國在德國部署核武器。格雷內爾聲明說，「北約分擔核武器部署的目的就是讓非核成員國參加北約威懾政策。德國加入核武器部署承擔確保德國發聲的分量」，「德國是否會承擔責任，或退縮，只分享其盟友提供安全保障帶來的經濟利益？」

Image caption 北約秘書長斯托爾滕貝格強調在德國繼續部署核武器的重要性，他明確說北約就是一個核武器的聯盟

接著美國駐波蘭的女大使默斯巴赫（Georgette Mosbacher）周五在推特上說，「如果德國希望減少核武能力，削弱北約，也許波蘭這個位於北約東部的成員國更明白其中的風險，他們（波蘭）可以接納核武部署。」

波蘭的防務網站（defense24）刊文說，一些德國專家已經評論說，如果北約從德國撤出核武器，會讓波蘭採取措施爭取讓這些核武器部署在波蘭。德國馬歇爾基金會的專家斯佩克（Ulrich Speck）認為，波蘭部署核威懾能力會導致俄羅斯加強針對中歐和東歐的戰略努力，結果就是東部的衝突性升級，歐洲整體被削弱。

俄羅斯反彈

圖片版權 Xinhua Image caption 美國能否繼續在德國的空軍基地部署核彈在德國政界引發辯論，俄羅斯擔心北約會把核彈進一步向東部署

特朗普總統在2018年任命的這位駐柏林的大使還捲入了波蘭和俄羅斯關於二戰歷史的爭論。去年底默斯巴赫發推特說，納粹德國和蘇聯對第二次世界大戰爆發負有責任。她的評論是對俄羅斯總統普京之前的發言的回應。普京曾指波蘭對二戰爆發負有責任。

她在推特上說，「親愛的普京總統，希特勒和斯大林合謀開始了第二次世界大戰。那是事實。波蘭是可怕戰爭的受害者。」

這次默斯巴赫支持波蘭部署核武器的發言也在莫斯科引起輿論反應。俄羅斯媒體報道說，如果把核彈部署到波蘭，將徹底破壞1997年簽訂的「北約-俄羅斯關於相互關係，合作與安全的基本文件」，文件聲明說「北約和俄羅斯不把彼此當做敵手」。

「今日俄羅斯」報道評論說，雖然不清楚默斯巴赫的表態是否代表美國國務院的官方立場，但似乎符合特朗普政府的想法。特朗普政府希望終止和俄羅斯的核武器軍控協議，同時讓美軍長期駐扎在波蘭。

古巴導彈危機

俄羅斯媒體報道更直截了當地說，波蘭部署核彈將會重新上演1962年的古巴導彈危機。當時的古巴導彈危機一度令世界處於核大戰邊緣。

當時蘇聯針對美國在土耳其部署中程核導彈，也把導彈運往古巴部署。美國發現蘇聯把導彈部署到古巴後，派遣軍艦海上封鎖古巴，阻止蘇聯把更多導彈運往古巴。肯尼迪總統宣稱美國決不會容忍蘇聯在古巴部署進攻型武器，並且要求蘇聯撤走已經在古巴部署的導彈。

當時美蘇兩個核國家的對峙讓世界接近了核戰邊緣。但是經過數天緊張談判，美國總統肯尼迪和蘇聯領導人赫魯曉夫達成協議。蘇聯從古巴撤走導彈，美國保證不入侵古巴。美國私下還撤走了部署在土耳其的中程彈道導彈。

當蘇聯從古巴撤走了導彈和轟炸機後，美國正式解除了對古巴的海上封鎖。古巴導彈危機結束後，美國和蘇聯建立了溝通兩國最高層電話熱線，以避免雙方再次接近核戰邊緣。