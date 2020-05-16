圖片版權 Getty Images

意大利政府簽署一項法令，將從6月3日起允許旅客出入該國，放鬆應對新冠病毒的封鎖措施。這項法令還允許自6月3日起國內自由通行。

此舉是意大利封鎖兩個多月後努力重啟經濟的重要一步。意大利是全球因新冠病毒死亡人數最多的國家之一，但最近數日感染率急劇下降。

該國有超過31600人死於新冠病毒，這一數字僅次於美國和英國。

今年2月，新冠病毒感染病例開始在意大利北部地區出現，意大利是歐洲第一個在全國範圍內實施限制措施的國家。本月早些時候，政府開始放鬆措施，允許工廠和公園在5月4日開放。最新的法令由意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周六（5月16日）簽署併發佈。

意大利一些地區曾呼籲加快放鬆限制，但總理孔特表示，將逐步放寬，避免出現第二波疫情。

商店和餐館也將在5月18日重新開業，前提是保持社交距離。天主教會凖備再同一天恢復彌撒，但會施行嚴格的社交距離管控措施，信徒必須戴口罩。其他宗教也得到許可舉行宗教儀式。

6月3日起，意大利將取消所有出行限制。

孔特宣佈法令前不久，曾是全球疫情中心的意大利每日死亡人數進一步下降。根據報道，3月27日意大利死亡人數超過900人，而周五死亡人數為262人。

本周早些時候，意大利政府批准了550億歐元的刺激計劃，旨在消除疫情對企業和家庭的經濟影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 意大利是歐洲第一個在全國範圍內實施限制措施的國家。

全球疫情