肺炎疫情：意大利宣佈6月3日起放鬆旅行禁令
意大利政府簽署一項法令，將從6月3日起允許旅客出入該國，放鬆應對新冠病毒的封鎖措施。這項法令還允許自6月3日起國內自由通行。
此舉是意大利封鎖兩個多月後努力重啟經濟的重要一步。意大利是全球因新冠病毒死亡人數最多的國家之一，但最近數日感染率急劇下降。
該國有超過31600人死於新冠病毒，這一數字僅次於美國和英國。
今年2月，新冠病毒感染病例開始在意大利北部地區出現，意大利是歐洲第一個在全國範圍內實施限制措施的國家。本月早些時候，政府開始放鬆措施，允許工廠和公園在5月4日開放。最新的法令由意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周六（5月16日）簽署併發佈。
意大利一些地區曾呼籲加快放鬆限制，但總理孔特表示，將逐步放寬，避免出現第二波疫情。
商店和餐館也將在5月18日重新開業，前提是保持社交距離。天主教會凖備再同一天恢復彌撒，但會施行嚴格的社交距離管控措施，信徒必須戴口罩。其他宗教也得到許可舉行宗教儀式。
6月3日起，意大利將取消所有出行限制。
孔特宣佈法令前不久，曾是全球疫情中心的意大利每日死亡人數進一步下降。根據報道，3月27日意大利死亡人數超過900人，而周五死亡人數為262人。
本周早些時候，意大利政府批准了550億歐元的刺激計劃，旨在消除疫情對企業和家庭的經濟影響。
全球疫情
- 隨著封鎖令開始放鬆，歐洲各國報告的每日死亡人數仍在下降。葡萄牙、西班牙和希臘等國家已經放鬆了管制措施。
- 受到疫情影響，今年第一季度，德國國內生產總值比上一季度下降了2.2％，陷入衰退。
- 泰奇（Nelson Teich）成為一個月內第二位辭職的巴西衛生部長，他與巴西總統（Jair Bolsonaro）在應對疫情方面存在分歧。
- 美國總統特朗普稱，不論有沒有疫苗，美國都將重啟經濟。他說，目標在年底前提供疫苗。
- 約翰·霍普金斯大學的數據指，目前全球已經報告了450多萬例新冠病例，其中約三分之一已痊癒。