中國駐以色列大使杜偉死於特拉維夫寓所中，死因不明

圖片版權 MVS.GOV.UA Image caption 中國駐以色列大使杜偉

據以色列媒體報道，中國駐以色列大使杜偉日前在特拉維夫郊區的寓所內去世。

58歲的杜偉被發現在牀上死亡。目前，暫未有關於他死因的具體信息。

杜偉此前擔任中國駐烏克蘭大使，今年2月剛被任命為中國駐以色列大使。他已婚並育有一子，但據信他的家人並不在以色列。他住在特拉維夫市郊的赫茲利亞（Herzliya）。

據彭博社報道，以色列外交部已證實這一消息。中國媒體報道稱，中國駐以色列大使館表示目前暫無法確認相關報道。

以色列警方發言人對路透社表示：「作為常規程序的一部分，警察正在現場處理。」以色列媒體12頻道（Channel 12）引述不具名的緊急醫護人員消息稱，初步跡象顯示，杜偉在睡夢中自然離世。

在被任命為大使後不久，杜偉曾在大使館網站發表的一篇講話中，讚揚了"世界第二大經濟體和以色列這個創新國度"之間的關係。

上周五，以色列的中國大使館對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）進行了嚴厲批評，蓬佩奧曾在訪問以色列時批評中國對新冠疫情的處理。

大使館在《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）發表的回應中，譴責蓬佩奧的"荒謬言論"，否認中國曾掩蓋這場危機。