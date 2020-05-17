歐洲疫情：英法意西各國開始凖備逐漸謹慎解封

圖片版權 10 Downing Street Image caption 英國首相約翰遜在執政的保守黨視頻會議上表示，希望能讓英國在7月底之前恢復正常生活。

隨著新冠病毒疫情減緩，一度疫情嚴重的英國、意大利和西班牙等歐洲各國都開始逐漸謹慎解封。

英國首相約翰遜在執政的保守黨視頻會議上表示，希望能讓英國在7月底之前恢復正常生活。

約翰遜表示，他理解民眾對英格蘭複雜的解除新冠病毒封鎖規定感到的沮喪情緒，而在下一階段應對新冠病毒措施和取消限制，還需要發出更複雜的信息。

首相發表上述言論之際，英國很多人對政府取消封鎖限制的方式的批評不少。

佔英國人口最多的英格蘭從5月13日開始初步放鬆抗疫封鎖限制措施，當局鼓勵一些無法在家工作的民眾返回上班地點上班，但建議人們盡可能避免乘坐公共交通工具防止傳染。

擁有半自治政府的英國蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭目前仍堅持繼續抗疫封鎖政策。

英國政府宣佈從6月1日起開始重新開放英格蘭小學，但此舉受到英格蘭北部地方當局和教學工會及很多家長的質疑，認為解封過早不安全。

與此同時，也有一些英國民眾認為政府解封過晚，影響其就業生計，並開始集會表示反對繼續抗疫封鎖。

截至周日（5月17日），英國官方統計因新冠病毒感染人數超過24萬，死亡超過3.4萬人。

歐洲多國相繼放鬆封鎖

意大利總理孔特表示，意大利正在冒著經過計算的風險，進一步放鬆新冠毒封鎖措施。

他說，傳染人數曲線可能再次上升，但該國已經無法等待新冠病毒疫苗，必須重啟經濟，保障民眾生活。

孔特宣佈，從6月3日起，意大利將允許往返該國以及該國各地區之間的旅行。健身房、游泳池和體育中心將於5月25日重新開放，電影院和劇院將於6月15日重新開放。來自歐盟國家的旅行者無需接受為期兩周的隔離，即可進入意大利。

上述宣佈的措施是意大利在經歷兩個多月的封鎖後，努力恢復經濟的重要一步。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 意大利5月初開始放鬆封鎖。意大利總理孔特宣佈，從6月3日起，將允許往返該國以及該國各地區之間的旅行。

意大利官員說，目前該國已有超過3.1萬人死於新冠病毒，僅次於美國和英國，目前位居全球第3。

在截至周日（5月17日）的過去24小時內，西班牙僅記錄了87人死亡。這是自西班牙因新冠病毒封鎖開始兩個月以來首次單日死亡人數降至100人以下。

西班牙疫情相對較輕的地區5月11日起放鬆部分限制措施，涉及全國大約一半人口。放鬆封鎖的政策到5月18日將包括該國約3/4的人口。但首都馬德里和另一大城市巴塞羅那尚未解封。

部分解封的西班牙城市的餐廳已經可以開放一半室外座位。有限的人數可以去餐廳、教堂、劇院、博物館、健身房等場所。

西班牙官方發佈的數據顯示，該國累計確診超過27.4萬例新冠病毒病例，死亡人數超過2.7萬。

德國、法國等歐洲其它國家都也於5月份開始有限放鬆自3月份開始實施的防疫限制措施，謹慎進行復工復產活動。