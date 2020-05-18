圖片版權 AFP Image caption 世衛總幹事譚德塞博士乃至整個世衛組織，均在新冠疫情的處理當中面臨批評。

世界衛生大會（World Health Assembly）將於本周召開，如何繼續對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情將是討論焦點。

預計全球各國衛生事務領導官員將會呼籲，就各國對疫情的應對措施進行獨立的檢討。

194個世衛組織成員國的代表將以視像會議形式進行討論。關於新型冠狀病毒如何感染超過450萬人並造成了30萬人死亡，各方將會提出很多問題。

不過，在防疫工作上得到國際讚許的台灣，仍因中國的反對而不會被邀請出席本次大會。

這是這個聯合國轄下衛生機構的年度會議，將設定未來一年的重要事務議程。

呼籲獨立調查

外界預期，歐洲聯盟（EU）將會牽頭，連同包括英國、澳大利亞和新西蘭在內的多個國家，呼籲對全球大流行疫情的應對方式以及它所帶來的教訓，進行獨立的調查。

歐盟發言人巴圖-亨裏克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，任何形式的檢討都需要解答幾個問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 世衛很可能因為對此次疫情的處理手法而將在會議當中面臨巨大壓力。

「這次大流行是如何蔓延的？背後的流行病學原理是什麼？所有這些都是對我們接下來避免再出現下一次全球大流行是至關重要的。」

不過，她說，現在並不是互相指責的時候。

世衛很可能因為對此次疫情的處理手法而將在會議當中面臨巨大壓力。

世衛發言人瑪格麗特·哈里斯博士（Dr Margaret Harris）說：「世界衛生大會一直都是一個（對WHO）嚴加審視的時機。」

不過，她表示，該組織會繼續將焦點集中於領導全球總體應對，以及對疫情的科學認識與解決方法上。

圖片版權 AFP

中美政治博弈

世衛組織本應平等地代表所有成員國的利益，不過如今卻已成為中國與美國之間政治博弈的中心。

上月，美國作為世衛的最大捐助方，在特朗普總統指控世衛管理不當以及包庇中國的病毒擴散狀況之後，停止向該組織提供資金。

作為聯合國轄下組織，世衛是一個顧問機構，並沒有要求任何國家共享信息的實際權力。

本次大會中還可能會有人呼籲，給予世衛更大權力，允許該組織調查員在疫情爆發初期進入當事國境內，並進行獨立調查。

愛丁堡大學的全球公共衛生教授戴維·斯裏達（Devi Sridhar）表示：「對於疫症爆發，最大的挑戰是沒有國家希望自己有疫情。」

「每個國家都想要否認它的存在，每個國家都想淡化死亡的事情。」

目前，作為《國際衛生條例》的一部分，各國必須向世衛報告本國內新出現的疾病。這些建議性質的權力將會更進一步。

斯裏達教授表示：「如果WHO能夠派出技術性的國際任務團隊，他們的工作不是指責或者指控，而是切實地尋找爆發的源頭，並向其他國家提供最好的建議，那就可能是避免爆發疫情的積極方法。」

台灣為何不能出席？

這是自新型冠狀病毒全球大流行爆發以來，世衛的首次大會。

不過，台灣作為此次疫情中保護本土民眾最成功的地方之一，卻不會被邀請參加這個決策性的國際會議。

台灣在迅速有效地阻止病毒擴散方面得到了國際上的讚許，並且聲稱應該得到一個平台，與世界分享其經驗。

最近數周，美國、歐盟、日本以及其他幾個國家都支持台灣以觀察員身份出席5月18日會議的請求。

圖片版權 Gene Wang/Getty Images Image caption 在台灣，棒球比賽已經在保持社交距離規則下恢復進行。

而作為疫情大流行源頭以及因初期處理失當而受到國際社會批評的中國，自2016年起就阻止台灣出席世衛會議。有專家指，關於台灣的爭議是一場政治化爭議。

「中國在這一點上比較強硬，而且它與公共衛生無關，完全是基於中國與台北的關係，以及蔡英文總統對中國擁有台灣主權的拒絶認可，」前美國國防部官員德魯·湯普森（Drew Thompson）表示。他曾負責中國大陸、台灣與蒙古事務。

被中國以「一個中國」原則反對其加入國際組織的台灣，一直積極游說多邊組織給予其發言平台，而且在上一屆台灣政府尋求與中國大陸改善關係的背景下，台灣曾以「中華台北」名義及以觀察員身份參加世衛大會。但是自2017年蔡英文當選之後，台灣就沒有再被邀請。

有專家指，過去各國可能認為不值得為此得罪中國，但是在全球大流行疫情之下，一些國家可能會因此而失去耐心。

「現在，這不僅是關係到台灣人的健康，還有我們自己國家人民的健康，所以你（中國）是在要求我們拿這個來交換，」美國戴維森學院（Davidson College）政治學教授雪莉·裏格（Shelley Rigger）說。

在數據上，台灣的防疫非常成功：這個人口2300萬的地方目前僅錄得440例新冠病毒確診和7例死亡。

美國國會外交事務委員會（US Congressional Foreign Affairs Committee）在5月初曾致信60個國家，呼籲將公共衛生和安全置於政治之上，允許台灣參加世衛大會。

歐盟、日本、澳大利亞、新西蘭、加拿大等國均表示同意，但沒有國家聲言放棄「一個中國」原則。

美國長久以來一直有支持台灣的政策，此次疫情可能是美國致力幫助加入世衛的又一個理由。

中國強硬回應

中國一直將台灣事務視為本國事務，聲稱國際社會對台灣的支持是干涉中國內政。這一次，中國仍將台灣試圖加入世衛組織視為民進黨「以疫謀獨」的手段。

中國官方媒體近期亦發表文章，強調對台灣的主權，並指責美國。

圖片版權 FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption 台灣過去曾以觀察員身份出席世界衛生組織會議（資料照片）。

新華社於上周就台灣參加世衛大會的議題發表文章，引用中國大陸學者批評台灣爭取參加世衛大會是「徹頭徹尾的偽命題與充斥謊言的政治操弄」。

新華社還強調，台灣參加世衛大會「必須按照一個中國原則處理」，同時指此次台灣無法與會，是「民進黨當局造成」。

對於其他支持台灣與會的國家，中國則以經濟手段作出警告。當新西蘭表示支持台灣參加世衛大會時，中國聲稱，這將影響兩國雙邊貿易關係。

對此，新西蘭外交部長在一場記者會上表示：「我們必須堅定自己的立場」，「真正的友誼是建立在平等的基礎上，它建基於這場友誼中擁有持不同意見的能力。」

世衛組織方面已經表示，台灣的成員資格或者與會權利，完全取決於所有成員國的立場。WHO同時表示，已經與台灣衛生官員進行溝通，並已共享有關防疫信息。

世界衛生組織法律顧問索羅門（Steven Solomon）表示，雖然世衛總幹事原則上有權力向非成員國發出邀請，但是這種邀請只會在成員國明確支持的前提下發出，而目前台灣不屬於這種情況。