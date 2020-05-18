圖片版權 Getty Images Image caption 宇宙神-5運載火箭的整流罩上寫著"美國強大"的字樣，紀念新冠疫情前線工作者和瘟疫感染者

美國空軍周日（5月17日）發射宇宙神-5運載火箭，把神秘的X-37B空天飛機送入太空執行秘密任務。

這是這種飛機第六次進入太空執行任務。火箭整流罩上寫著「美國強大」的字樣，紀念新冠疫情前線工作者和瘟疫感染者。

被取名為「軌道測飛行器」(OTV)的空天無人機將把一枚衛星送入軌道，還將測試能連傳輸技術。試驗任務還包括輻射對種子和其他材料的影響。

神秘的空天飛機

美國防務新聞報道說，關於這種神秘的空天飛機有許多猜測，一個關鍵問題就是X-37B是否具有太空反擊能力，或可能被用來試驗太空攻擊技術。

X-37B空天飛機是外界所知很少的美國軍方的秘密項目。五角大樓過去對這種空天飛機的細節及其能力透露很少。

本月早些時候美國空軍部長芭芭拉•巴雷特（Barbara Barrett）說，「X-37B要做比前幾次發射更多的試驗。」

圖片版權 US AIR FORCE Image caption 關於這種神秘的空天飛機有許多猜測，一個關鍵問題就是X-37B是否具有太空反擊能力，或可能被用來試驗太空攻擊技術

美國從1999年開始X-37B項目。這種飛機外形類似小號的航天飛機。和2011年已經退役的航天飛機一樣，飛船能夠滑翔重返大氣層在跑道上著陸。

X-37B空天無人機由波音公司製造。空天飛機機身長9米，翼展超過4.5米，重近5000公斤。飛機利用機身上的太陽能板在空間軌道上獲得能源。

2010年4月X-37B空天飛機進行了首次飛行，經過8個月飛行後返回地面。空天飛機在最近一次飛行中資軌道飛行了780天，在2019年10月返回地面。

這種空天飛機在太空的累計飛行已經超過7年。但還不清楚空天飛機在這次飛行中要在太空逗留多久。

你的器材不支持播放多媒體材料 X-37B環繞地球飛行674天之後，2014年10月18日）在美國加州基地著陸。

"全球打擊能力"

中國媒體報道說，X-37實際上是一種太空戰鬥機。但是美國軍方否認這種說法，說它只是以前航天飛機的升級版。

防務新聞報導說，一些研究人員認為X-37這次被用來發射3個小型立方衛星，這些衛星沒有被列入國際跟蹤數據。

報道引述美國安全世界基金會3月的報告說，「X-37B可能執行秘密部署小型衛星平台的任務。X-37B本身及其發射都高度保密可能說明這是秘密情報行動的一部分，也可能說明它在測試進攻性技術和能力。」

圖片版權 INTELSAT Image caption 俄羅斯和中國被指發展反衛星能力，猜測說美國空天無人機也具有攻擊能力

美國海軍專家彼德•達頓（Peter Dutton）編撰的《21世紀海上大國合作和衝突》（2012）裏面有分析認為，根據美國空天無人機可以重覆使用，長期滯留太空以及其他測試證明的能力判斷，X-37可能代表了美國擁有的全球迅速打擊能力，即有能力在1-2個小時內對全球任何目標和近地空間的任何目標發動打擊。

美軍一直在努力發展所謂「全球快速打擊能力」(PGS)，即研發能夠發送精確制導的常規武器在一小時內打擊全球的任何目標的武器系統。

澳大利亞戰略政策研究所的高級研究員戴維斯（Malcolm Davis）曾在美國《國家利益》雜誌撰文說，X-37空前飛機應該能夠對俄羅斯和中國形成威懾。他認為，面對俄羅斯和中國發展反衛星能力， X-37B具有包括反衛星在內的多種能力，能夠成為美國應對太空軍化的利器。