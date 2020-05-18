圖片版權 Getty Images Image caption 最新研究發現，高熱和高濕的天氣結合現象是最危險和最致命。

研究氣候變化的科研人員一直警告說，地球再過50年將出現「近乎不適宜居住」的高溫天氣。

氣候變化似乎已經是老生常談的話題，但它與你我的現實關係遠比你想象的還要近，因為極端天氣已經在悄然發生。

為什麼極端氣候如此重要，哪些人風險最大呢？

根據發表在美國《科學進步》期刊上的一項新研究發現，高溫和高濕結合的危險天氣已經在全球顯現，雖然有時它只持續幾小時，但其發生的頻率和強度已經越來越高。

研究人員分析了從1980年至2019年來自全世界近8000個氣象站的每小時數據。結果顯示，一些沿海亞熱帶地區的極端高熱和高濕天氣的頻率增加了一倍。

這裏值得關注的是，高熱和高濕的天氣結合現象是最危險和最致命。

最受影響地區

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這種極端天氣組合已經開始在印度、孟加拉和巴基斯坦的大部分地區、澳大利亞西北部、紅海沿岸以及美國加利福尼亞灣的墨西哥沿岸頻繁出現。

其中，在沙特阿拉伯的達曼市、卡塔爾的多哈市以及阿拉伯聯合酋長國的拉斯海瑪市還出現了最高，具有潛在致命的高溫高濕讀數多達14次。

與此同時，東南亞、中國的華南地區、加勒比海和非洲部分地區也受到影響。

此外，極端天氣近年來也數十次影響美國東南部，比如，德克薩斯州東部海灣地區、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州和西佛羅里達狹長地區。其中，新奧爾良和比洛克西市受到的影響最大。

多熱算致命？

要想弄清多熱高溫才算危險致命，我們首先要弄懂兩個概念：溫度與濕度。

通常，世界上大多數官方氣象站都使用兩個溫度計來測量天氣狀況，即溫度與濕度的讀數。

而平時我們在電視天氣預報中或天氣預報APP中所看到的主要是溫度讀數。

另外一個重要天氣讀數則是濕度，它測量的是空氣中的相對濕度。通常濕度都要比溫度低。

而對人類來說，高溫與高濕的天氣組合最危險，有潛在致命的風險。

這就是為什麼濕度（也是我們平時所感覺的溫度）至關重要的原因。

因為我們體內的正常溫度為37攝氏度，但實際上我們皮膚表面的溫度通常是35度。

這種溫差使我們可以通過出汗來給身體降溫，涼爽下來：即通過汗液消除體內多餘的熱量。

但當空氣中的濕度增強，就會影響人體的這一自我調節功能。

特別是當濕度達到35度或以上時，人體汗液蒸發放緩，人通過排汗降溫能力也迅速下降。

在極端情況下，它甚至可能停止。如果發生這種情況，除非人能躲到有空調的房間。

否則，人體無法散熱，會導致器官衰竭。即使身體最強壯的人在大約6小時左右也會死亡。

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2015年，氣象人員在伊朗城市馬赫夏赫爾港測得的濕度逼近35度，溫度則為43度。

但是，根據最新研究，波斯灣一些城市的濕度曾十幾次達到了35度的峰值，並每次持續了一到兩個小時。

研究人員說，雖然這種現象仍相對罕見，但主要發生在2000年以後。

在《科學進步》上發表的這份報告指出，過去大多數關於氣候變化的研究都沒有認識到這種局部的極端天氣現象，因為研究人員通常注意的是大範圍和較長時期內觀測到的平均溫度和濕度。

該報告的主要作者，哥倫比亞大學的雷蒙德（Colin Raymond）表示，在2100年之前，濕度達到35度的天氣會在一些城市地區成為普遍現象。

不僅如此，雷蒙德說他們的研究顯示，在一些局部地區這一極端天氣已經發生了，儘管每次持續時間比較短暫。

誰的風險最大？

圖片版權 Getty Images Image caption 研究表明，到2100年，印度，巴基斯坦和孟加拉國的大部分地區將經歷接近生存極限的溫度

這種極端天氣大多集中在密閉的海洋、海灣和海峽沿岸地區，該地區蒸發的海水為熱空氣提供了充足的水分，增加了濕度。

研究顯示到2100年，印度、孟加拉和巴基斯坦的大部分地區將接近人類生存極限的臨界點。

雷蒙德表示，希望這些研究數據不但幫助人們了解誰最危險，並及時發出警告。 而且，還能幫助人們更好的做凖備，比如提供空調設備、減少室外勞動以及採取長期有效措施等。

然而，該研究報告的聯合作者霍頓（Radley Horton)表示，那些處於極速變暖的貧窮地區令人擔憂。霍頓說，因為他們沒有防暑設備。

窮國的許多人連電都沒有，更別提空調了，因此風險最大。

霍頓表示，當地的許多人以農業為生計，每天從事戶外繁重的勞動。僅這一事實就可能使一些受影響最嚴重地區基本上無法居住。

而如果氣候繼續變暖，得不到有效控制，這種高溫高濕天氣還會越來越多。

澳大利亞新南威爾士大學的氣候學家舍伍德說，這些測量結果表明，與我們從前所評估的正相反，人類的安全空間已經很小了。